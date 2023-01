Trucco labbra 2023: dalle cherry lips ai velvet peach lipstick, ecco tutte le tendenze make-up per un beauty look super edgy

La parola chiave è luminosità. Le tendenze trucco labbra 2023 premiano le finiture lucide e glossate, in grado di esaltare la naturale forma delle labbra. Per chi ama il make-up opaco, l'effetto velluto è un must, soprattutto se abbinato a tinte delicate e romantiche e con una leggera declinazione vintage. Curiose di scoprire come truccare le labbra nei prossimi mesi? Non vi resta che continuare a leggere questo articolo!

Trucco labbra 2023: Cherry lips

Il ritorno del rosso: intenso, luminoso, di carattere. E con due anime: da una parte lo stile Dita Von Teese, vintage e iper femminile per un trucco labbra protagonista del look e con un finish brillante; dall'altro, invece, il rosso è juicy, ispirato alle cromie della frutta come la ciliegia e la fragola e con un flash di luce per red lips che strizzano l'occhio ai tipici make-up labbra Y2Y.

Velvet Peach

The velvet touch: è il trucco 2023 per chi ama colori più soft e tenui. Ispirati ai make-up che arrivano dall'estremo Oriente, vestono le labbra in maniera più discreta e con un una texture che richiama il celebre tessuto. Il twist è questo finish leggermento opaco, quasi seconda pelle, in una tonalità delicata che invita a un total look dal mood primaverile. Il colore del trucco labbra 2023 è, in realtà, un mix di colori: pesca, rosa e arancione.

Wet lips per il trucco labbra 2023

Questo è il make-up che le lipgloss obsessed ameranno tantissimo! Le labbra sono, infatti, lucidissime, wet. Il trick è applicare un rossetto -qualsiasi tonalità andrà benissimo - e poi stendere un gloss che può essere trasparente oppure dello stesso colore del lipstick per un finish decisamente sensuale.

Lip contouring con gloss

Il contorno labbra ha una bordatura leggermente più scura; è un lip look che abbiamo già visto negli anni Duemila ma che viene attualizzato con un effetto degradè che dona voluminosità alle labbra.

Dark Lips

Black is back! Ma in una variante più elegante che esplora le sfumature del viola: perfetto su incarnati freddo, in realtà si adatta a ogni tono di pelle: è sufficiente giocare con il make-up abbinando tonalità brillanti.

Credit ph: GettyImages, MAC Cosmetics