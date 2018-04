Scoprite tutte le tendenze frangia per i vostri capelli: frangia piena, lunga, a tendina, riccia, leggera o laterale? A voi la scelta!

Come porteremo la frangia nella primavera estate 2018? Scopritelo con la nostra selezione delle migliori tendenze in fatto di capelli con la frangia di stagione.

La frangia lunga si rinconferma un must have - anche e soprattutto nella variante a tendina - grande ritorno anche della frangia riccia e di quella laterale. Riconferma per quella piena, di grande carattere.

Interessanti anche le originali varianti di frangia corta - must try per chi porta i capelli corti - e frangia leggera, per un look sfilato light.

Trovate la variante di frangia che fa per voi continuando a leggere questo articolo.

Frangia lunga

Lambisce gli occhi e dona al look un'aria extra glamour. La frangia lunga può essere piena, sfilata o a tendina.

Versatile, si può adattare di giorno in giorno trasformando l'acconciatura.

Frangia lunga Primavera Estate 2018 Frangia lunga per il taglio lungo in biondo miele.

Bob mosso con frangia maxi.

Frangia riccia extra long.



Frangia lunga pettinata lateralmente per il taglio short.

Taglio midi con frangia lunga e piena.

Frangia a tendina lunga anche per il taglio midi extra liscio.



Taglio corto e voluminoso con frangia lunga.

Frangia lunga per un hairlook statement.

Un altro taglio medio con frangia lunga protagonista del look.



Frangia piena

Importante, dall'aria statement, la frangia piena sottolinea lo sguardo e conferisce carattere al look.

Perfetta sui capelli medi, è cool anche su quelli lunghi e corti. Offre il meglio sui caschetti - o bob.

Frangia piena Primavera Estate 2018 Caschetto lady-like con frangia lunga e piena.

Hairlook minimal con coda bassa e frangia piena.

La frangia importante evidenzia lo sguardo.



Taglio corto con frangia piena.

Bob volumioso con frangia piena.

Capelli medi e mossi con frangia importante.



Taglio corto biondo platino con frangia piena leggermente scalata.

Sfilata ma piena e corposa, la frangia enfatizza al meglio o short-cut.

Lunga, la frangia lambisce gli occhi.



Effetto statement per la frangia piena e lunga pettinata leggermente di lato.

Frangia a tendina

Di grande tendenza, la frangia a tendina si apre sulla fronte conferendo un'aria innocente al viso.

Generalmente protagonista del look con frangia lunga, è un must da provare su tutte le lunghezze di capelli.

Frangia a tendina Primavera Estate 2018 La frangia lunga si apre sulla fronte per un effetto vintage glam.

Taglio medio con frangia a tendina

Frangia leggera a tendina per i capelli lunghi e lisci in biondo rame.



Caschetto scarmigliato con frangia a tendina.

Frangia lunga a tendina.

Frangia corposa aperta sulla fronte.



Capelli biondo cenere con frangia piena a tendina.

Frangia a tendina anche per i capelli rossi raccolti con morbidezza.

Chioma voluminosa con frangia a tendina.



Capelli castani e voluminosi con frangia lunga a tendina.

Frangia corta

Scelta ideale per chi ha i capelli corti e tratti regolari, la frangia corta mette in risalto il viso, puntando su di lui i riflettori.

Inoltre, è originale e catchy in ogni variante di colore.

Frangia corta Primavera Estate 2018 La frangia si fa micro sul taglio corto in biondo platino.

Frangia piena dal look short-cut.

Frangia cortissima per il taglio futurista.



Un altro hairlook corto con frangia mini.

Capelli corissimi con frangia baby.

Frangia leggera

Morbida e spesso sfilata, la frangia leggera è un must per chi ha i capelli sottili o vuole provare la frangia senza osare troppo.

Questo genere di frangia si sceglie prevalentemente per i tagli corti e medi.

Frangia leggera Primavera Estate 2018 La frangia leggera a tendina lambisce gli occhi.

Frangia light sui capelli neri.

Frangia riccia in versione light.



Frangia leggera sui capelli corti in nuance biondo caldo.

Caschetto biondo sfumato con frangia leggera.

Frangia laterale

Semplicemente pettinata di lato, oppure tagliata lateralmente, la frangia laterale è un altro dei grandi trend di stagione in fatto di capelli.

Provatela su cut di ogni lunghezza e divertitevi a sperimentare - ispirandovi ai look da passerella - con nuance a sorpresa e styling effetto bagnato.

Frangia laterale Primavera Estate 2018 La frangia lunga portata di lato sul bob color rame.

Hairlook edgy con maxi ciuffo laterale in blu intenso.

La frangia si allunga e si fa ciuffo laterale.



Taglio corto con short fringe pettinata lateralmente.

La frangia lunga si divide e cade sul volto lateralmente.

Mini frangia laterale e look effetto bagnato.



La frangia piena si porta lateralmente.

Taglio corto con frangia piena pettinata verso l'esterno.

Frangia filata portata di lato.



Frangia riccia

I capelli ricci in stile anni '90 continuano a fare furore. Ecco dunque tornare caschetti ricci e tagli medi, ma anche afro, in variante riccia con frangia.

Naturale o creata ad hoc non importa, la frangia riccia è una delle tendenze capelli top per la primavera estate 2018.

Frangia riccia Primavera Estate 2018 Taglio medio con frangia riccia a tendina.

Frangia riccia per il raccolto bicolore.

Taglio corto e riccio con frangia.



Capelli ricci con frangia a tendina.

Taglio corto e riccio dal look anni '90 corredato dalla frangia.

Un altro hairlook in stile '90 con frangia mossa.



Bob riccio con frangia lunga.

Taglio corto con frangia riccia in nuance scura.

Capelli ricci con frangia lunga e mossa a tendina.



Capelli afro con frangia riccia.

Credits Ph.: Mondadori Photo