Al lago o in montagna, nei boschi o in città, ecco sei indirizzi dove trascorrere un weekend romantico e di relax a San Valentino

C’è un modo migliore di trascorrere San Valentino che regalarsi (o farsi regalare) un piacevole, quanto indimenticabile, weekend romantico fatto di coccole e relax in compagnia della propria dolce metà?

Che sia per un fine settimana, un long weekend o per una sola giornata d'amore, a suggerirvi 6 posti dove andare per distendere mente e corpo ci pensiamo noi.

Nello scenario unico del lago più grande d’Italia o in un eco-resort nel Tirolo Orientale, immersi in acque calde a guardare le cime imbiancate o in Slovenjia nelle uniche terme d’Europa direttamente sul mare, nella nostra lista di indirizzi preziosi, da conservare con cura e utilizzare ogni volta che serve, trovate questo e molto di più.

Non vi resta che scegliere dove e partire. Buon relax!

(Continua sotto la foto)

San Valentino in un bosco di montagna

Immerso nel bosco e circondato da 21 km di piste e montagne mozzafiato, il Gradonna Mountain Resort oltre allo spettacolo della natura per San Valentino propone una chicca di coppia: un massaggio all’11° piano della torre di vetro che ospita le Suite panoramiche, previste come sistemazione nel pacchetto speciale Innamorati al Gradonna, che prevede 3 notti in Suite in mezza pensione, 1 prima colazione servita in camera, Champagne, frutta fresca, fonduta in alta quota, coppa di gelato nel pomeriggio e un massaggio con candele profumate.

Prezzo da € 795 a persona.

Info qui

Due cuori e… un hotel da sogno sul lago

Lo spettacolo è gentilmente offerto dalla meraviglia dello scenario unico del lago più grande d’Italia.

Il pacchetto speciale di San Valentino firmato (e garantito) Park Hotel Imperial – Centro Tao Natural Medical SPA a Limone sul Garda è ad alto tasso di coccole e attenzioni.

Per gli Innamorati del Benessere due notti in Camera Doppia Elegance in mezza pensione e tra gli svariati annessi e connessi un massaggio rilassante a persona, late check-out, ingresso alla piscina coperta, zona wellness, idromassaggio esterno riscaldato, tennis, palestra Tecnogym e l’intrattenimento musicale dal vivo per romantiche serate.

Prezzo speciale 340 € a persona.

Info qui

Quando amore fa rima con terme e benessere…

… si tratta sicuramente di una serata, una giornata o un weekend firmato QC Terme, i cui centri benessere e resort sono la cornice perfetta per cullare i sensi, in coppia, e festeggiare il giorno degli innamorati.

Diverse le proposte, dal pacchetto SALUS PER AMOREM, con ingresso alle terme e aperitivo con special cocktail Amore, serata musicale dalle 18 alle 23 (disponibile in tutti i centri per la sera del 14 febbraio), al VALENTINE’S ROMANCE, che include due notti con cena e cocktail a tema Love Potion, ingresso alle terme e massaggio di coppia short (valido dal 9 al 18 febbraio presso QC Termemontebianco, QC Terme Bagni di Bormio e QC Termeroma).

Info qui

Romanticismo in Spa e ad alta quota

Una Special Night di San Valentino è pronta ad andare in scena nella Private Spa Suite del centro Spa & Vital di Terme Merano.

Si comincia con un bagno romantico per due con calice di spumante e frutta, seguito da un massaggio corpo e viso a base di olio aromatico e relax sul letto matrimoniale con materasso ad acqua (€ 295).

Nuova anche l’esperienza Rendezvous for two che mette insieme i vantaggi del Day Spa per due persone e l’esperienza originale nel compensorio sciistico Merano2000, con permanenza fino a 2 ore, per godersi il panorama innevato accompagnato da Champagne e stuzzichini (273 euro - disponibile dall’8 gennaio 2018).

Un’idea romantica per stupire il partner con un regalo inaspettato e di sicuro effetto.

Info qui

San Valentino (fuori porta) alle terme sul mare “primordiale”

A Portorose, in Slovenjia, c’è un mare che dopo secoli di prigionia nelle falle della terra è tornato alla luce nelle piscine termali del 5 Stelle LifeClass Hotels &SPA.

L’idea di viaggio per San Valentino è tutta all’insegna del wellness: l’acqua primordiale formatasi 42.000 anni fa ha effetti benefici sul sistema linfatico, agisce favorevolmente anche nella disintossicazione del corpo, grazie all’azione diretta sulla pelle e sul tessuto sottocutaneo, ed è utile nei programmi anti-invecchiamento.

Abbinamento ideale per ottenere effetti ancora più efficaci, i trattamenti con altri fattori naturali della zona come i fanghi delle saline che fanno benissimo alla pelle e rimuovono i tessuti danneggiati dagli effetti del freddo invernale.

L’offerta per 2 notti, con mezza pensione e cena romantica con piatti gourmet all’Istrian Bistrot & Tapas parte da 204.90 euro a persona.

Fiore all’occhiello della zona, la vicina Pirano, raggiungibile a piedi lungo la bella promenade sul lungo mare, svela un mix unico di architetture veneziane ed echi mitteleuropei.

Info qui

San Valentino in Hamam

Per celebrare l’amore come in un sogno da mille e una notte, l’indirizzo ideale è l’Hamam hotel più grande d’Italia, il Garberhof Beauty & Wellness Resort di Malles, in provincia di Bolzano.

Caratterizzato da un design contemporaneo in stile alpino e grandi vetrate sull’Ortles, nido d’amore per le coppie di Valentini è la nuova Spa Mii:amo con piscine collegate a una vasca esterna panoramica con acqua calda, sauna finlandese sul paesaggio e biosauna.

Per un weekend romantico il pacchetto Pascià de Luxe include il percorso Hamam più il peeling corpo, il massaggio completo con schiuma di sapone e diversi getti d’acqua, il massaggio al viso e alla testa con olio caldo.

Prezzo € 90 (durata 80’).

Info qui