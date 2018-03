Mare cristallino, bagni dalla primavera all'autunno e tramonti mozzafiato: ecco cosa fare a Malta, la perla del Mediterraneo a un'ora di volo dall'Italia

A un’ora o poco più dall’Italia - a cui è collegata anche col voli low cost - Malta è una piccola perla del Mediterraneo perfetta per un weekend o per una settimana al mare.

Considerando poi che le temperature sono molto calde, per coloro che non vogliono rinunciare a un tuffo nelle sue acque cristalline si presta a essere visitata anche in primavera e autunno.

Sono numerose le attività che Malta, insieme a Comino e a Gozo, offre ai suoi visitatori, da quelle naturalistiche a quelle per gli amanti degli sport o dell’enogastronomia.

Così numerose che c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Perciò ecco qui dieci esperienze che dovete assolutamente provare a Malta per godere il meglio di questo Paese.

1. Scoprite La Valletta al tramonto

Le case chiare e il blu del mare creano un’atmosfera magica e vedere le barche che rientrano al porto sarà uno scenario tutto da fotografare.

La golden hour, con quei mattoncini e quelle pietre color crema e bianche, vi regalerà scatti unici, da fare invidia ai vostri amici.

2. A spasso per la storia, tra i vicoli di Tre Città

I portoni, i muri, le fortificazioni: ogni passo per questa località, che nasce appunto dall’unione di tre città che in passato, pur essendo separate, erano davvero vicinissime, è una scoperta.

Qui vale la pena passeggiare con una guida che vi spiegherà per filo e per segno tutte le curiosità di questo posto.

Ma una ve la sveliamo: secondo studi storici, Malta è stato il Paese più bombardato della Seconda Guerra Mondiale; Vittoriosa è una delle tre cittadine che compongono Tre Città e deve il suo nome al fatto di non essere mai caduta.

3. Fate una gita in barca

Prendetelo come un diktat e non come un semplice consiglio.

L’acqua di Malta è meravigliosa e non potete assolutamente lasciarvi sfuggire la possibilità di fare un tra le calette di Comino, l’isolotto da sogno che fa parte dell’arcipelago del Paese.

Ci arrivano diverse imbarcazioni, con guide e gruppi organizzati, ma se volete concedervi una giornata all’insegna della pace e del relax affittate una barca a vela o uno yatch, con skipper annesso.

Se siete amanti dell’avventura e del mare, potete anche scegliere di vivere in barca a vela per una settimana: i prezzi, rispetto ad altre località, non sono proibitivi.

In alternativa, con o senza skipper, eccovi servito il vostro mezzo di trasporto per un giorno di sole e mare.

4. Nuotate nella Blue Lagoon

È una piscina naturale, con sabbia morbissima e acqua cristallina.

In bassa stagione è meno affollata, mentre a luglio e ad agosto dovrete nuotare in mezzo a decine di persone: non disperate, perché riuscirete comunque a fare tuffi da sogno.

5. Visitate Gozo… in segway

Se il tempo lo permette, salite su un seg-way accompagnati da una delle guide di Gozo Segway Tours e scoprite così quest’isola dell’arcipelago maltese.

Diversi i percorsi tra cui scegliere, in base alla durata e a ciò che vorrete vedere.

Non abbiate paura, se non siete mai saliti su questo mezzo con due sole ruote: si impara in meno di cinque minuti e il divertimento è assicurato.

6. Guardate come si lavora il sale

A Gozo, in località Salt Pans, è ancora radicata la tradizione del sale.

Dalle saline si estraggono ancora chili e chili di oro bianco.

Osservate gli uomini che lavorano sotto al sole e, se ve lo permettono, camminate sulle rocce che circondano le saline stesse.

Aspettate la golden hour per scattare foto da far invidia a tutti i vostri amici.

Se invece capitate di mattina godete dei riflessi del sole per delle immagini raffinate.

Prima di andare via acquistate un sacchetto di sale dalle signore anziane che si mettono lungo la strada con un ombrellone e che sono pronte a raccontarvi la lunga tradizione di famiglia.

7. Tuffatevi nel Blue Hole

Nella parte più a ovest di Gozo si trovano scogliere pazzesche e mare cristallino.

Vi basterà abbassare i vostri occhi per scoprire il Blue Hole, una piscina naturale dai magnifici colori.

Un angolo di paradiso dove vale la pena tuffarsi.

(credits: Diana De Lorenzi - Instagram)

8. Rilassatevi in un beach club

I beach club di Malta sono un po’ come i nostri lidi più esclusivi, con sdraio e lettini muniti di comodi materassi e un servizio curatissimo.

Al Pearl Beach, per esempio, non dovrete nemmeno portare il telo: penserà a tutto lo staff.

L’aperitivo è con bollicine di alto livello e, dopo un tuffo in piscina o al mare, concedetevi un pranzo gourmet rigorosamente a base di pesce.

Vale la pena provare la tartare del giorno e il panino col granchio: golosissimo e croccante.

9. Mangiate i piatti tipici e assaggiate i vini locali

Potrete notare che tutti (o quasi) i ristoranti propongono anche la pasta: è normale, vista la vicinanza con l’Italia.

Puntate però su uno dei piatti più tipici, il polpo.

Vi verrà servito con pomodoro e qualche spezia delicata e per niente invasiva.

Provatelo da Don Berto se siete a Tre Città o a Il-Kartell — con vista mare — se siete a Gozo.

A detta degli “isolani”, gli hamburger migliori dell’isola sono quelli di StrEat, a La Vallettà.

Difficile, infine, competere coi vini italiani, ma sapevate che anche a Malta esiste una produzione di bianchi e rossi?

Provate le etichette della casa vinicola Fenici al Vinum Winebar di Mdina: accompagnate ai calici gli antipasti della casa, tutti tipicissimi, chiedendo rigorosamente un tavolo nella terrazza superiore. La vista è semplicemente mozzafiato.

10. Dormite in un hotel che regala viste incredibili

Basta fare qualche ricerca e osservare la posizione delle camere. A quel punto richiedete una stanza con balcone o vista mare ed è fatta.

Vedrete albe stupende, col sole che piano piano sembra spuntare dall’acqua e dare inizio a una nuova giornata in questa magnifica isola.

Buoni punti per ammirare questo fenomeno sono Sliema (come l’hotel Preluna) e i suoi dintorni.