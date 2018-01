Italia, Europa, Nord Africa, al freddo o al caldo: ecco le 10 mete da scoprire questa primavera, perfette come destinazione da ponte o weekend

La primavera è il periodo migliore dell'anno per viaggiare: chi ama i paesi caldi può visitarli senza rischiare di trovare un clima arido, mentre chi preferisce destinazioni fredde può sfruttare l'avvento della bassa stagione per risparmiare (per il prossimo viaggio, ovviamente).

Aprile, in particolare, quest'anno sarà un mese molto generoso: oltre a Pasqua, il 25 - e cioè l'anniversario della Liberazione - viene di mercoledì, mentre l'1 maggio è un martedì. Significa che prendendo pochi giorni di ferie, si riesce a fare anche una settimana fuori.

Non disperate, però, se i giorni che avete a disposizione sono meno: potete scegliere il fascino cittadino della ridente Lubiana, in Slovenia, ben collegata da Trieste, che è servita anche da un aeroporto.

Oppure scoprire Anversa, una delle località più all'avanguardia delle Fiandre, tra musei, architetture e quartieri di tendenza.

Per un viaggio enogastronomico puntate sulla "nostrana" Parma, oppure volate a Copenaghen, nell'anno della riapertura del ristorante Noma, che è stato più volte eletto come migliore del mondo.

Senza dimenticare, poi, il fascino evergreen di Ibiza e Malaga, e la possibilità di avvistare l'aurora boreale a Tromsø, in Norvegia.

Chi ha qualche giorno in più a disposizione, infine, può scoprire le bellezze di Fès, in Marocco, le spiagge e i locali di Tel Aviv, oppure rilassarsi in Bretagna, dove di giorno si mangiano crudi in riva al mare e di notte si dorme in "bubble tents".

Cosa sono? Scopritelo scorrendo l'articolo.

Ecco le 10 destinazioni migliori della primavera 2018.

1. Lubiana, Slovenia

Piccola, graziosa e vivacissima, la capitale della Slovenia è una delle mete poco gettonate da scoprire assolutamente.

Musei, gallerie, ponti, parchi e architetture fanno il paio con una buona cucina, dei negozietti niente male e degli scorci da urlo, tutti da fotografare.

Da non perdere, oltre al mercato centrale, il castello.

(credits: Iztok Medja per I Feel Slovenia)

2. Anversa, Belgio

Si arriva a Bruxelles — ben collegata all’Italia anche con voli low cost — e con cinquanta minuti di treno si arriva ad Anversa: una delle città più all’avanguardia delle Fiandre.

Un grazioso mix di eredità barocca e nuove architetture tutte da scoprire e da fotografare, senza dimenticare le vie dello shopping, i negozietti da scovare e i pranzi, le cene nei quartieri di tendenza, le mostre e gli eventi musicali.

3. Malaga, Spagna

In primavera la ridente Malaga si risveglia e i suoi locali cominciano a essere aperti fino al mattino.

Perfetta, dunque, per un vivace weekend con le amiche, questa cittadina vanta di vie dello shopping e tapas-bar alla moda.

Senza contare che, con un po’ di fortuna e vista la vicinanza all’Africa, anche in primavera non è raro riuscire a farsi un bagno.

(credits: Malaga Ciudad Genial)

4. Tromsø, Norvegia

Anche in primavera — almeno nella prima parte — è possibile avvistare la magnifica aurora boreale.

Certo, le temperature saranno tutt’altro che calde, ma ne potrebbe valere la pena.

A Tromsø, che si trova a 350 chilometri a Nord del Circolo Polare Artico, si arriva con un solo scalo d’aereo.

Non disperate, se non riuscite a vedere i giochi di luce colorata in cielo, perché sono numerose le attività da praticare in questa città: la gastronomia è uno dei fiori all’occhiello del posto, così come anche gli sport outdoor e le escursioni, inclusa quella per l’avvistamento delle balene.

Da provare anche le spa cruise: crociere con centro benessere, ma mentre si naviga il Mare del Nord.

5. Penisola del Quiberon, Francia

Questa regione francese è perfetta per un break di qualche giorno lontano dal caos cittadino.

Atterrate a Nantes, trascorreteci pure qualche ora, poi spostatevi verso ovest: qui vi aspettano le bellezze della piccola penisola di Quiberon, tra scogliere e sentieri.

Visitate Portivy e Auray, mangiate pesce fresco con vista mare a La Perle de Quéhan e dormite nel Dihan Evasion camping, in yurte, caravan gipsy o… in tende trasparenti appese tra gli alberi, a 4 metri d’altezza.

6. Copenaghen, Danimarca

Le temperature cominciano a essere meno rigide, i parchi diventano verdissimi e andare in bicicletta nella capitale danese sarà ancor di più un piacere.

Oltre alle architetture contemporanee, dedicatevi alla scoperta dei sapori dell’Europa del Nord, dallo street food al porto ai mercati, fino ai bistrot.

Proprio nel 2018, l’anno di riapertura del ristorante Noma di René Redzepi, che per anni è stato il migliore al mondo.

7. Fès, Marocco

Non è (ancora tanto) turistica quanto Marrakesh, ma sempre più turisti scelgono di scoprire quest’attraente città marocchina, la più antica delle imperiali.

Da non perdere i mercati, le moschee e le sue pittoresche stradine e i riad: Dar Borj, Al Makan, Amor, Toyour e Zamane Fès sono tra i più belli in cui dormire.

8. Ibiza, Spagna

Sì, le discoteche forse saranno ancora chiuse. Ma state tranquilli: Ibiza non la troverete mai spopolata.

Anzi, la primavera è un’ottima stagione per visitare in lungo e in largo l’isola, senza traffico e turisti in ogni dove.

Scoprite i trekking, le gite in barca, la cucina spagnola, i mercati in stile hippie e i paesini, ma anche le spa (come quella del Gran Palladium Palace).

Già da fine maggio, con un po’ di fortuna e se non siete particolarmente sensibili all’acqua fredda, riuscirete anche a fare il bagno.

A quel punto — perché no? — fate una gita anche a Formentera.

9. Parma, Italia

Il fatto che dal 2015 sia città creativa della gastronomia Unesco rende questa meta particolarmente affascinante, specialmente per gli amanti del food.

Abbandonatevi ai piaceri di degustazioni e assaggi, dai vini di Monte delle Vigne di Ozzano Taro ai culatelli dell’antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, senza dimenticare gli aperitivi, i ristorantini più nascosti e gli itinerari tra i fiabeschi castelli del territorio.

(credits: Comune di Parma)

10. Tel Aviv, Israele

Spiagge, sole, surfisti, locali notturni, architetture all’avanguardia.

Serve aggiungere altro? Ah, sì: da qualche mese ci arrivano anche i voli low-cost di easyJet da tre aeroporti italiani (Milano, Napoli, Venezia). Mica male, eh?

Per approfondire, qui vi abbiamo raccontato le otto esperienze da non perdere per innamorarsi della città.