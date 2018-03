Le influencers Sarah Bianchi e Clara Nanut raccontano in esclusiva a Grazia il meglio dei loro tour in Austria, tra piste da sci, Spa, ristoranti gourmet e location molto trendy



Clara è una sportiva alla costante ricerca di esperienze adrenaliniche, nuovi indirizzi gourmet da sperimentare, posti speciali da annotare nel suo carnet di indirizzi.

Sarah è un’appassionata di esperienze tranquille ma intense, di trattamenti che fanno bene al corpo e alla mente, di luoghi intrisi di pace e di silenzio.

Diverse nelle loro abitudini di viaggio, entrambe amano la montagna d’inverno e sono vittime consapevoli del fascino delle atmosfere magiche e fiabesche che solo alcuni posti al mondo hanno.



Un’altra cosa le accomuna: sono state in Austria, nel cuore del Tirolo più vero e autentico, per la prima volta quest’inverno. E ora che l’hanno scoperto, non vedono l’ora di tornarci.

Nella loro diversità di gusti e attitudini, hanno scoperto qui quel qualcosa di unico che sperano sempre di trovare quando visitano un posto nuovo. “Abbiamo lasciato il Tirolo con il desiderio di tornaci al più presto, con la voglia di ripetere le belle esperienze fatte e di aggiungerne di nuove”, hanno detto Sarah e Clara.

Vi raccontiamo in pillole il the best of dei loro tour in Austria, tra luoghi che sono il paradiso per sportivi tutto l’anno, ed esperienze ideali per chi vuole scappare dalla routine chiassosa e ritrovare calma e benessere.



Sarah ama la tranquillità, ma è spesso immersa nel rutilante mondo degli eventi legati alla moda. Siccome appena può cerca di ritagliarsi attimi di riposo, l’occasione di trascorrere un intero pomeriggio nella Spa dell'Ayurveda Resort Sonnhof, tra coccole e massaggi ispirati alla medicina tradizionale indiana (l’Ayurveda), le è sembrata subito imperdibile.

“L'Ayurveda Resort Sonnhof è un resort da sogno, curato nei minimi dettagli, abbarbicato a 900 metri di altitudine, in quel foto-racconto di natura e paesaggi incontaminati che sono i monti del Tirolo. Un pomeriggio? Potendo sarei rimasta una settimana!”, racconta Sarah.

Clara ama sciare. E le è bastato vedere il muro di neve brillante stagliarsi davanti ai suoi occhi appena messo piede in Austria, per capire di essere arrivata nel posto giusto per lei. La sensazione diventa certezza dopo il suo arrivo nell’Arlberg, una magica regione nelle Alpi dell’Austria Occidentale…

“L’Arlberg è il paradiso degli sport invernali, nel cuore dell’Europa. Ski Arlberg è il più grande comprensorio sciistico dell'Austria e uno dei cinque più grandi al mondo. Grazie al collegamento del comprensorio di Zürs con l'Alpe Rauz tutte le località dell’Arlberg sono raggiungibili con gli sci. Ma non è tutto…”, racconta Clara.

In perfetto equilibrio psico-fisico dopo l’esperienza ayurveda, Sarah decide di immergersi nella natura più incontaminata, scegliendo un’attività slow, ma intensa, di hiking lungo i panorami fiabeschi di Kufstein.

“I percorsi sono tantissimi e per tutti i livelli. Si cammina, ma non solo: durante la Qi-Gong hike, ad esempio, oltre a godere degli scorci offerti dall’Hinterthiersee, si abbinano tecniche di rilassamento e respiro che prendono spunto da un metodo cinese che riporta armonia a mente e corpo. Si può anche camminare attorno al lago ghiacciato di Thiersee e partecipare a una cerimonia di purificazione sulla neve, bruciando erbe e ascoltando il silenzio, è un’esperienza rigenerante”, racconta Sarah.

Clara vuole vivere appieno la sua vacanza, quindi lascia la macchina e scia no stop da Lech a St. Anton. Non è così temeraria da percorrere la famosa pista di 65 km, denominata Run of Fame, ma percorre una scorciatoia comunque molto avvincente.

“I villaggi gemelli di Lech Zürs am Arlberg sono un’attrattiva per sportivi esigenti, escursionisti (in tutte le stagioni), esteti acculturati e buongustai. Sono anche le mete predilette di famiglie reali e celebrità come Tom Cruise, la famiglia reale olandese, il re e la regina di Giordania, la principessa Caroline di Hannover. Era poi la preferita della principessa Diana. Bello è stato vedere dal vivo i luoghi in cui sono state girate le scene delle vacanze in montagna del film Bridget Jones Diary 2 sono state infine girate proprio a Lech. Per respirare a polmoni pieni l’atmosfera di Lech, consiglio di soggiornare all’Hotel Gasthof Post, con la sua nuova Spa e una piscina bollente in mezzo alla neve. L’alternativa per chi non scia è di noleggiare le ciaspole da Stolz, una delle boutique di abbigliamento sciistico più cool di sempre, e incamminarsi per una fiabesca passeggiata nella neve fresca in mezzo al bosco all’ora del tramonto”, racconta Clara.

Per Sarah piacere e benessere fanno rima anche con bien vivre. E sempre a Kufstein trascorre un'altra esperienza unica che vede coinvolti sia i sentimenti, in una delle più piccole sale ristorante del mondo, sia le papille gustative, degustando un gin scelto tra più di 900 diverse tipologie in una grotta naturale.

“Il luogo magico incastonato in una delle stradine più caratteristiche di Kufstein si chiama Auracherl Loechl. E’ un hotel storico con stanze dal design unico e una minuscola sala, sospesa all'interno di un ponte sopra la strada che collega ristorante e hotel. Qui è possibile consumare una cena di 5 portate nella completa intimità di 15 mq. Il bar Stollen 1930, scavato all'interno della roccia e illuminato da grandi lampadari di cristallo, propone una selezione di oltre 900 tipologie diverse di gin (un numero in continuo aumento) in un'atmosfera anni '30”, racconta Sarah.

A una vera appassionata di sci come Clara, oltre al fascino di piste infinite e alla neve friabile perfetta, St. Anton am Arlberg svela una bella sorpresa. La località è patria di leggende dello sci, nel 1921 a St. Anton fu fondata la prima scuola di sci del mondo e dal 1928 è il luogo in cui si svolge la gara Arlberg Kandahar. Nel 2001 St. Anton ha ospitato il campionato mondiale di sci alpino e la coppa del mondo torna in questo luogo molto spesso.

“St. Anton è la patria degli sciatori più esperti e come in tutto l’Arlberg del fuoripista spericolato. Si dice che chi impara a sciare a St. Anton è senza dubbio un fuoriclasse dello sci. Consiglio una tappa a Villa Trier - un gioiello di architettura con le sue facciate dipinte, le porte intarsiate e gli interni tradizionali ma elegantissimi -, per scoprire tutti gli aneddoti della storia dello sci e mangiare un delizioso Tafelspitz”, racconta Clara.

L’amore per le cose vere e autentiche porta Sarah a provare un’altra esperienza particolare, unica nel suo genere: quella di preparare il formaggio con le sue mani.

“Per me è stata la prima volta, e questo sicuramente ha contribuito a renderlo speciale. Mettere le mani in pasta e preparare il formaggio al Bio-Hofkaserei Furstenhof, nel Salisburghese, mi ha fatto percepire di "vivere" il viaggio e di non esserne solo una spettatrice”.

Una Bond Girl in fuga dal nemico. Così si sente Clara quando arriva nella valle di Ötztal, dove la stagione invernale inizia a ottobre e termina a maggio. Una natura unica e più di 250 vette oltre i 3.000 metri fanno da cornice alle aree sciistiche e hanno fatto da set a una delle magnifiche case del mitico 007. Spectre

“La mia vetta preferita è Sölden, con le sue strutture e impianti ultra moderni. Qui oltre a paesaggi innevati mozzafiato ho scoperto due ristoranti molto diversi tra loro, entrambi da provare: uno è il Gampe Taya, un antico rifugio di montagna sulle piste da sci, portato avanti con amore dai due proprietari che si riforniscono di prodotti esclusivamente locali. E’ il posto perfetto per un pasto montanaro a base di Frittatensuppe, Spätzle e Keiserschmarrn, così caratteristico che fu scelto per un servizio per Playboy con Lederhosen e poco più. L’ ICE Q è invece una location più moderna e sofisticata, perfetta per gli inguaribili fan di 007, con il suo ristorante gourmet ricercato e una vista mozzafiato”, racconta Clara.