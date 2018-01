Il vostro partner/fratello/miglior amico ha l’influenza e pensa di morire da un momento all’altro? Vi diamo quattro passi per sopportarlo

Da quando uno studio pubblicato sul British Medical Journal ha confermato che l’uomo con la febbre soffre più della donna non abbiamo scampo.

Lo facevano già, e ora si sentono anche autorizzati a farlo: si lamentano come se quella che li attanaglia non fosse una banale influenza, ma un male incurabile.

La conseguenza? Gli uomini con l’influenza possono diventare spiacevoli tanto che spesso non sappiamo come comportarci di fronte a una tosse che viene percepita come una polmonite che porterà a morte certa.

Vi diamo una guida pratica che vi aiuterà ad affrontare gli uomini ammalati e tragici.

Ecco come sopravvivere (entrambi) in quattro passi.



(Continua sotto la foto)

1. Ascoltateli

Sarà dura, inutile negarlo, ma quello di cui hanno bisogno gli uomini ammalati è essere ascoltati.

I loro lamenti sono una chiara richiesta di attenzione e, se non volete sentirvi in colpa (o far aumentare i lamenti), vi conviene sfoderare un sorriso e concedere un po’ del vostro tempo al povero ammalato.

2. Concedete qualche coccola

Ok, sono ammalati per cui non troppe coccole (prima che vi attacchino l’influenza).

Se potete, però, addolciteli con qualche carezza, li farà sentire capiti e il vostro conforto potrà farli calmare e magari smetteranno di lamentarsi.

3. Spaventateli

Se avete davanti a voi un uomo che non smette di lamentarsi, potete passare alla tattica dello spavento.

Alle frasi “Sto morendo” oppure “Chiama tutta la mia famiglia, voglio vederla un’ultima volta” potreste semplicemente acconsentire.

Dategli corda e si spaventerà, sarà lui stesso a minimizzare la situazione e finalmente smetterà di lamentarsi.

4. Uscite di casa

Se dopo aver provato i tre passaggi precedenti non avete ancora ottenuto gli effetti sperati, non vi rimane altro che uscire di casa e stare fuori il più possibile.

Lasciate perdere stratagemmi improbabili, avete davanti un osso duro e dovete cercare di stargli lontano fino a quando il raffreddore non gli sarà passato, ne va della vostra sopravvivenza.