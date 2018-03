Quante volte abbiamo pensato Magari avessi un interruttore per interrompere questi pensieri? Ecco perchè e come spegnere il cervello e ritrovare energia

Può succedere, viviamo delle cose e poi non facciamo altro che rimuginare su quello che abbiamo passato e sui comportamenti delle persone.

Mentre quello che vorremmo sarebbe un interruttore in grado di fermare i pensieri.

Spegnere il cervello significa stoppare il flusso di immagini e parole che produce la mente, concentrarsi sul corpo e sulle sue funzioni, prendere consapevolezza del respiro e vivere nel tempo presente.

Uno studio di un gruppo di ricerca del Department of Psychiatry della Yale University School of Medicine ha identificato il modo in cui alcune tecniche di meditazione siano in grado di spegnere una specifica area del cervello, responsabile di generare quel continuo emergere di idee e pensieri che interferiscono con ciò che in quel momento si sta facendo.

Vi spieghiamo a cosa serve spegnere il cervello e come farlo.

Riduce ansia e stress

Se riuscirete a ritagliarvi qualche minuto ogni giorno per spegnere il vostro cervello ridurrete anche stress e ansia.

In questi pochi minuti decidete a cosa dedicarvi: il vostro hobby preferito, una camminata nella natura, la lettura o una semplice concentrazione sul vostro respiro sono tutte valide alternative.

Quando pensate di non avere proprio tempo, ricordatevi che Obama ha dichiarato di ritagliarsi 15 minuti ogni giorno da dedicare alla lettura.



Interrompe la ruminazione

Se il vostro cervello pensa, pensa e ripensa ancora (magari anche a esiti negativi), è il momento di dargli una tregua.

Spegnetelo almeno per pochi minuti per ritrovare l’energia che vi serve.

Così facendo, interromperete quel meccanismo di ruminazione che potrebbe portare l’umore verso il basso.

Aumenta attenzione e concentrazione

Chi non spegne mai il cervello si ritrova a spendere una grande quantità di energia.

Per questo motivo interrompere questo flusso con un’attività piacevole aiuterà a ritrovare carica positiva e ad aumentare attenzione e concentrazione.

Stimola il sonno

Se avete problemi con il sonno a causa dei pensieri che si rincorrono, allora dovreste imparare a spegnere la mente.

Prima di andare a dormire concentratevi sull’aria che entra ed esce dalle vostre narici, percepite il suo calore e ponete l’attenzione solo sul respiro.

Se arriva qualche pensiero, guardatelo e poi ritornate a concentrarvi sul respiro.

Questa pratica, svolta tutti i giorni per pochi minuti, vi aiuterà a entrare in uno stato di sonno profondo (e senza pensieri!).