Biancaneve quest’anno spegne la bellezza di 80 candeline ma sembra un’eterna adolescente. Ed è proprio il caso di parlare di bellezza dato che le sue tante Primavere non le hanno lasciato nemmeno un segnetto del tempo: contorno labbra e occhi che neanche una quattordicenne nel fior fiore della pubertà, zigomi alti che non tradiscono minimamente l’età anagrafica, e di bianco, alla faccia del nome, nemmeno un capello.

Facile, direte voi: a vivere nel bosco, cantando tutto il dì con i caprioli e le rondini.

Ma non è tutto oro quello che luccica: a farla diventare l’imperturbabile principessa dotata di ineccepibile bon ton (roba da far sembrare Kate Middleton un filo sgrezza) sono alcuni accorgimenti che Snow White ha osservato per tutta la vita.

Nello specifico, ecco i segreti di giovinezza sempiterna che possiamo carpire da Biancaneve.

Una mela al giorno toglie il medico di torno

È una delle massime più tramandate dai portavoce della saggezza popolare e pare funzioni alla grande.

La mela è uno dei frutti più benefici che esistano quindi andate sempre sul sicuro.

Vero concentrato di fibre, vitamine e molecole ad azione antiossidante che assicurano giovinezza eterna. Avrebbe dovuto far gola a Dorian Gray che tuttavia ha preferito optare per il quadro da tenere in soffitta, vabbè.

Oltre a essere un elisir di bellezza, la mela è povera di calorie e invece ricchissima di proprietà benefiche che la rendono panacea per tutti i mali: ipoglicemica, prebiotica, antinfiammatoria e addirittura antitumorale, andrebbe venduta in farmacia più che al mercato!

La prescrizione è quella di consumarne una al dì; così facendo potrete tranquillamente cancellare dalla rubrica il numero del medico di famiglia che tanto vi servirà soltanto per fargli gli auguri a Natale.

Canta che ti passa

Il canto è una delle pratiche più catartiche e liberatorie a disposizione dell’essere umano.

Non c’è sesso che possa competere con una bella cantata, parola di tutti i karaoke addict che per una nottata di fuoco in un locale con pianola, basi e microfono pagherebbero un occhio della testa, altro che serata osé!

Osate con acuti e do di petto, ecco uno dei segreti del bien vivre che stanno alla base della fronte scevra di rughe di Biancaneve.

Fatevi ispirare dal dolce canto degli uccellini e unitevi al coro: vedrete quanta armonia vi assicurerà questa pratica del metodo waltdisneyano. Altro che yoga e Mindfullness.

Scegliete uno stile acqua e sapone

Il trucco pesante non ha mai ingannato nessuno: se sotto al cerone c’è un deserto di dune, l’effetto sarà ancor peggiore.

Per preservare l’elasticità epidermica e idratare a fondo la pelle, evitate il make-up da mimo e optate semmai per uno stile acqua e sapone che sarà una vera oasi rigenerante per il vostro derma desertificato dalle pennellate di fondotinta waterproof.

Del resto avete mai visto Biancaneve con uno Smokey Eyes?

Per avere il suo incarnato eburneo, sodo e compatto come la coscia di un Angelo di Victoria’s Secret, sono bandite terre abbronzanti e kajal. L’unica cosa che vi è concessa è il rossetto, nella nuance red blood che fa molto stile sana-come-un-pesce e un tocco di blush sulle guance, effetto pizzicore da brava ragazza.

Vivete a contatto con gli animali

Si sa che un cucciolo è terapeutico, tanto da essere alla base della cosiddetta pet therapy che spopola.

Vivere a stretto contatto con un animale domestico è altamente giovevole sia per la psiche sia per il corpo, parola della scienza che ne ha studiato i pro e i contro e ha trovato solo dei pro.

Se non siete già gattare all’ultimo stadio o cinofili nel midollo, provate a trascorrere del tempo a casa dell’amico che ha cani e mici più fedeli degli amici e vedrete come il contatto con loro vi farà sentire meglio.

Non c’è bisogno che intoniate motivetti e canzoncine à la Biancaneve in mezzo al bosco, anche perché rischiereste di infastidire il tal cagnolone o gatto. O l'amico che vi ospita.

Un carré con cerchiettino bon ton

Oltre al trucco semplice e raffinato, anche il parrucco deve essere minimal e chic.

Copiate spudoratamente la zazzera di Snow White, che va bene con tutto e con tutti: il carré nero corvino, agghindato da una semplicissima decorazione tricologica, sarà la ciliegina sulla torta.

E la ciliegina sul carré è il cerchietto con fiocchetto rosso che farà senz’altro cadere ai vostri piedi il Principe Azzurro. Senza nemmeno bisogno di scarpette di cristallo tacco 12.

Scegliete amici più bassi di voi

Biancaneve ci ha visto giusto nell’attorniarsi di nanetti.

Una delle leggi non scritte ma seguite pedissequamente da chi tiene particolarmente al proprio aspetto è proprio quella di accompagnarsi con gente più brutta.

Insomma, l’esempio di Snow White che va in giro con una compagnia di nanetti è da seguire alla lettera, trattandosi dell’escamotage perfetto per risultare slanciate e longilinee anche se vi siete appena alzate dal pranzo di Natale.

Se poi sono pure vestiti male tanto meglio.

Corpetto tutta la vita

Biancaneve e Dita Von Teese sono due delle ambasciatrici ufficiali del bustier style.

Perfetto per strizzare il punto vita per benino, vi farà guadagnare parecchi punti in silhouette.

Magari vi uscirà un’ernia ma volete mettere come sfoggerete divinamente il tubino nero di due taglie in meno che avete comprato in un’ondata di ottimismo?

Sorridete

Non c’è make-up, accessorio e pettinatura migliore di un buon sorriso.

Nient’altro al mondo vi farà sembrare più belle. Anzi: non sembrare, ma essere più belle.

Il sorriso è infatti l’ingrediente basilare sia della skin-care sia della soul-care: prima di curare l’aspetto esteriore, vi cicatrizza l’anima.

Dunque sorridete a piene mani, senza preoccuparvi delle rughette d’espressione che uno smile a tutti denti vi potrebbe causare.

Sappiate che le rughette espressive dietro cui si cela la felicità di una risata sono l’altro accessorio must have da sfoggiare a fronte alta, infischiandosi di rughe e imperfezioni. Vi faranno essere più belle dentro e fuori.

Rimanete vergini o concedetevi a un solo uomo

Questa è la nota dolente del vademecum per essere Biancaneve.

Eppure tra i 10 comandamenti della Disney Bible c’è anche questo, scritto peraltro a caratteri cubitali: cintura di castità fissa o al massimo concedersi a un solo uomo, colui che sarà il vostro Principe Azzurro.

Tra le caratteristiche intrinseche delle principesse da favola c’è la verginità allo stato puro, su questo non si discute. Se Biancaneve & Co. fossero state dei mangiauomini in stile Lupo Cattivo di Cappuccetto Rosso con una spruzzatina di audacia da dominatrix à la Ursula de La Sirenetta, di certo non avrebbero quell’imperturbabile bellezza eterea che le contraddistingue.

Quindi scegliete: la castità o il botox.

State leggere a tavola

Un po’ per amore della linea, un po’ per amore del galateo, la Biancaneve provetta non fa bis a tavola e si mantiene leggera.

Optate per piatti ipocalorici, per ricette che siano benefiche per la vostra bellezza in toto e dite addio per sempre al junk food.

Al ristorante così come a casa di amici mangiucchiate poco, sacrificate il dessert e concedetevi al massimo due bicchieri di vino.

Non fate mai la scarpetta. Quella lasciatela a Cenerentola.

Vi starete chiedendo: e dov’è l’Happy End a vivere così disciplinate?

Solo così vivrete felici, contente e giovanissime.