Da Alessandra Ambrosio ad Adriana Lima: ecco quanto guadagnano le modelle più famose del mondo e la top ten degli Angeli più pagati da Victoria's Secret

Dare una risposta alla domanda Quanto guadagnano le modelle? è davvero dura.

Questo perché tra le modelle meno pagate e quelle dai cachet più elevati balla qualche migliaia di euro a singolo ingaggio.

A fare la differenza, ovviamente, è la fama che la modella porta con sè.

Quelle più famose, dunque, sono le più pagate, le più richieste e, a circolo continuo, sempre più famose.

E visto che tra i brand che hanno creato i personaggi più noti della moda c'è senza dubbio Victoria's Secret, che rende i suoi Angeli delle star conosciute da tutto il mondo, ecco perché siamo andati a fare i conti in tasca proprio a loro.

Ecco la top ten degli Angeli più pagati, in ordine di conto corrente crescente.

(Continua sotto la foto)

10 - Martha Hunt

La modella ha iniziato a sfilare per Victoria's Secret nel 2013, ottenendo la promozione ad Angelo nel 2015.

Ad oggi è stato calcolato che il suo patrimonio annuo ammonti a circa 3,5 milioni di dollari (2,8 milioni di euro).

La sua vita è notevolmente cambiata da quando è stata presa nella squadra, come lei stessa ha ammesso in un'intervista in cui ha raccontato della spensieratezza che deriva dalla sicurezza di un contratto con il marchio di lingerie.

9 - Sara Sampaio

La popolarità della modella è notevolmente aumentata da quando ha messo le ali.

Se prima era un volto emergente, amato molto dai brand, ma sconosciuto ai più, adesso il suo profilo Instagram conta 6,2 milioni di follower, cifra raddoppiata rispetto a prima che diventasse un Angelo.

Il suo patrimonio è difficile da stimare, visto che non è noto quale sia stato il punto di partenza, ma è stato calcolato che sia aumentato di 1,2 milioni di dollari rispetto al contratto iniziale del 2015 (e che quindi dovrebbe essere poco più alto di quello di Martha Hunt).

8 - Lais Ribeiro

Non si conosce la cifra esatta con cui la modella ha chiuso il 2017.

Quello che si sa è che ha comprato una casa a New York del valore di 2,5 milioni di dollari lo scorso anno, il che significa che i suoi introiti sono stati sicuramente superiori.

Merito anche del Fantasy Bra, il reggiseno delle meraviglie, tempestato di pietre preziose che ogni anno viene indossato da un Angelo diverso durante il Victoria's Secret Fashion Show e che da solo vale 1,5 milioni di dollari.

7 - Taylor Hill

Stando a quanto calcolato da Forbes, la modella avrebbe incassato nel 2017 circa 4 milioni di dollari.

Una cifra che non deriva solo dal contratto con Victoria's Secret, ma anche da collaborazioni con Lancome e Topshop.

6 - Lily Aldridge

La modella è uno tra gli Angeli veterani e tra i volti più accreditati del mondo della moda.

Oltre a quella con Victoria's Secret, infatti, vanta partership con Carolina Herrera, Tommy Hilfiger e Michael Kors.

Collaborazioni che fanno salire le sue quotazioni e che l'anno scorso le hanno fatto guadagnare poco più di 4 milioni di dollari.

5 - Behati Prinsloo



La modella namibiana ha dovuto rinunciare agli ultimi due Fashion Show perché incinta, ma tra una gravidanza e l'altra ha continuato a lavorare per il brand di lingerie e ha portato avanti i suoi affari.



Nel 2015 i suoi incassi erano stati di 3,5 milioni di dollari e c'è quindi da immaginare che negli ultimi due anni la cifra sia cresciuta, soprattutto per via della popolarità che le è arrivata dalla relazione con Adam Levine con cui ha messo su famiglia.



Behati inoltre ha investito in diversi progetti, fondando una catena di ristoranti, un marchio di vodka e una linea di moda.



4 - Jasmine Tookes

La modella ha avuto l'onore di indossare il Fantasy Bra (in foto) nel 2016, anno in cui ha dichiarato di aver guadagnato 4 milioni di dollari.

Nel 2017 i suoi introiti sono ulteriormente cresciuti grazie a contratti con Lancome e Calvin Klein.

3 - Alessandra Ambrosio

La modella ha recentemente annunciato che quello del 2017 sarebbe stato il suo ultimo Fashion Show.

Al momento sul sito di Victoria's Secret il suo nome risulta ancora tra quelli degli Angeli, segno che la vedremo in giro ancora per un po'.

Secondo quanto calcolato da Forbes i suoi incassi nei dodici mesi che vanno da giugno 2016 a giugno 2017 sono stati pari a 5 milioni di dollari.

2 - Candice Swanepoel

Anche la modella sudafricana ha dovuto rinunciare all'ultimo Victoria's Secret Fashion Show perché in dolce attesa, ma questo non le ha impedito di portare avanti il suo contratto con il marchio durante il resto dell'anno.

La cifra esatta dei suoi guadagni nel 2017 non è ancora stata resa nota, ma se anche replicasse quella del 2016, si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di dollari, grazie non solo al contratto di Angelo, ma anche alle collaborazioni con Max Factor e Biotherm.

1 - Adriana Lima

La top model brasiliana è entrata nella top five delle modelle più pagate del mondo stilata da Forbes ed è la prima tra gli Angeli di Victoria's Secret.

È la veterana, quella che vanta più anni al seguito del marchio, motivo per cui il suo contratto è già in partenza più alto di quello delle colleghe.

Inoltre ha all'attivo collaborazioni con Sportmax e Marc Jacobs.

Ecco spiegati, quindi i 10,5 milioni di dollari che ha incassato solo nel 2017.