Le persone insicure hanno dubbi sulle proprie capacità, ma anche pregi che li caratterizzano: ecco dunque i 4 vantaggi di essere insicuri

Quando ci definiamo insicuri, di certo non sentiamo di dire qualcosa di positivo sul nostro conto.

Essere insicuri significa non avere piena fiducia delle proprie capacità, mettere in dubbio quello di cui si è capaci e temere di non essere in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Non pensate che sia una caratteristica di chi non ha esperienza o di chi non è riuscito a realizzare i suoi sogni.

L’insicurezza non conosce classe sociale, la possiamo trovare nel manager o nelle star di Hollywood, così come nelle persone che vivono una vita più umile.

Tuttavia gli insicuri portano con sé anche dei vantaggi e dei pregi che possono non essere evidenti ma che guidano la loro vita.

Vediamo quali sono.

Si impegnano

State pur certi che, se state affidando un compito a una persona insicura, verrà svolto nel migliore dei modi.

L’insicuro infatti ha un gran timore di essere giudicato per questo si impegnerà moltissimo e donerà tutte le sue energie per eseguire quel compito in maniera esemplare.

Se volete stare tranquilli, affidatevi alle persone insicure.



Raggiungono gli obiettivi

Molte delle persone che si definiscono insicure, riescono a raggiungere gli obiettivi.

Questo avviene perché, per contrastare la forte paura del fallimento, imparano a utilizzare le armi della costanza e della determinazione.

Attenzione però, il rischio di farsi bloccare dall’insicurezza è sempre dietro l’angolo, cercate di riconoscere il meccanismo di stop e pensate che l’unico modo per superare quell’ostacolo è affrontarlo.



Sono coraggiose

Può sembrare un paradosso ma il coraggio è la caratteristica che più rappresenta le persone insicure.

La paura caratterizza la loro vita che spesso viene affrontata con il freno a mano, le scelte sono rallentate fino a che la persona trova il coraggio di rischiare.

L’insicuro si guadagna con fatica ogni vittoria, una volta trovato il coraggio si butta a capofitto nelle situazioni percepite spaventose e lotta più degli altri contro il giudice più severo: se stesso.

Sono affabili

Le persone insicure tendono a giustificarsi e a spiegare sempre cosa c’è dietro alle proprie azioni.

Sono individui accondiscendenti, empatici e propensi a dialoghi in cui sarà molto difficile che si alzino i toni della conversazione.

Attenzione però a non farlo diventare un pregio a doppio taglio: questo atteggiamento infatti potrebbe portare a soffocare pareri ed emozioni che meritano di avere una voce.