Niente è impossibile, basta organizzarsi: ecco 12 piccoli obiettivi da rispettare mese per mese per diventare una persona migliore nel 2018

Ci risiamo. Inizia l'anno e si ripresentano immancabili i buoni propositi, gli stessi che poi ci fanno sentire in colpa quando li rileggiamo a distanza di 12 mesi rendendoci conto di essercene dimenticati nel frattempo.

Il problema è il metodo. Porsi delle modifiche radicali e tutte allo stesso tempo ha poco senso, meglio stabilire degli obiettivi più piccoli e darsi una scadenza breve per rispettarli.

Abbiamo pensato di farvi cosa utile, aiutandovi con un'agenda, mese per mese, dei buoni propositi per un 2018 davvero rivoluzionario.

Scriveteli sull'agenda all'inizio di ogni mese e vedrete che sarete in grado di realizzarli tutti.

(Continua sotto la foto)

Gennaio: fate una lista di obiettivi realistici

Prendete carta e penna e buttate giù una lista di cose che vorreste riuscire a fare durante l'anno o di cambiamenti che vorreste mettere in pratica.

Dare una svolta alla propria vita non dovrebbe essere visto come un peso, un fardello o un obbligo, ma come una sfida.

Cercate quindi di snellire la vostra lista, lasciando solo gli obiettivi realistici.

A questo punto vi serve un piano di azione: cercate di pensare a una strategia che possa aiutarvi a portare a termine i compiti che avete stabilito, compresi i trucchi per motivarvi quando vorrete lasciar perdere.

Febbraio: recuperate una vecchia amicizia

Quante volte avete pensato che avreste dovuto chiamare una certa persona che non sentite da tempo e che vorreste riavere nella vostra vita? Questo è il momento per farlo.

Lasciate perdere San Valentino e indirizzate il vostro sentimento verso un'amica o un amico con cui vorreste riprendere i rapporti.

Comprate una bottiglia di vino e recuperate il tempo perduto.

Marzo: iscrivetevi a un corso di cucina

Per quanto possiate cavarvela, autoproclamandovi chef o ammettendo il vostro livello base di autosussistenza, ampliare le vostre competenze culinarie è un gesto d'amore verso voi stessi e verso gli altri.

Prima di tutto perché potrete iniziare a mangiare meglio e affinare il palato. E poi per essere in grado di organizzare una cena tra amici senza ricorrere al delivery.

Se la cucina non vi interessa, optate per un corso di inglese o di una seconda lingua.

Aprile: apritevi alla meditazione

Riuscire a staccare con la mente, a prendersi qualche minuto di pausa per ricaricarsi può aiutarvi davvero a cambiare la vostra vita. Se non altro nell'approccio.

Non serve un corso di meditazione, scaricate una delle tante app in circolazione e trovate un momento nell'arco della giornata che sia solo per voi e che vi aiuti a sgomberare la mente prima di rimettervi al lavoro più concentrate di prima.

Maggio: impostate un budget mensile



Uno dei più classici buoni propositi di inizio anno è quello di riuscire a risparmiare e mettere da parte una piccola somma. Cosa che puntualmente non riusciamo a fare, per via di imprevisti e sperperi qua e là.

Questo è il momento di fare un bliancio e stabilire quale deve essere il vostro budget mensile, calcolando le spese fisse, piccoli capricci e una somma da mettere via.

Può sembrare noioso, ma se riuscite a stabilirlo e a controllare mese dopo mese che venga rispettato, vi ritroverete a fine anno con un bel gruzzoletto.

Giugno: passate più tempo all'aria aperta

Non pensate soltanto alla prova costume. Pensate anche ai benefici di trascorrere più tempo all'aria aperta, godendo del tepore del sole e delle sue proprietà (avete mai sentito parlare della Vitamina D?).

Lasciate perdere l'abbonamento in palestra o affiancatelo a mezz'ora al giorno di camminata, a una passeggiata in bicicletta, a un circuito di esercizi di corpo libero al parco.

E imponetevi dei piccoli obiettivi (a livello di tempo, di ripetizioni, di chilometri) da migliorare di volta in volta.

Luglio: mettetevi in pari con le visite mediche

Ci sono dei controlli che andrebbero fatti ogni anno, come le analisi del sangue, la visita ginecologica o banalmente una pulizia dei denti. Altri dipendono un po' dall'anamnesi familiare e da fattori esterni e personali.

È il momento di smettere di procrastinare, prendere il telefono e fissare tutti quegli appuntamenti che continuate a rimandare.

La rivoluzione parte da voi, siete voi la vostra maggiore risorsa e quella di cui dovreste prendervi più cura.

Agosto: fate quella vacanza che sognate da tempo

Avete superato il giro di boa, le vacanze sono dietro l'angolo e non c'è motivo per cui non possiate concedervi quel viaggio che sognate da tanto (se siete riuscite a risparmiare grazie all'ottimizzazione del budget mensile che vi abbiamo suggerito prima, dovreste avere già qualcosa da parte).

Che sia dall'altra parte del mondo o a pochi chilometri da casa ma con ogni tipo di optional non importa: è fondamentale che sia il vostro momento per staccare la spina e coccolarvi.

Settembre: leggete un libro che vi ispiri

Non parliamo di un libro qualsiasi, che possa piacervi, sì, ma che come tanti altri finisca su uno scaffale in mezzo a tutti gli altri.

Parliamo di un libro che possa spronarvi, che sia motivazionale, che vi faccia immedesimare a tal punto da spingervi a reagire e dare una vera svolta alla vostra vita.

Sceglietelo con cura.

Ottobre: incrementate gli esercizi di forza

Mesi di abbonamento in palestra per poi utilizzare sempre gli stessi attrezzi, quelli che vi aiutano a bruciare più calorie, senza mai avvicinarvi alla sala pesi. Sbagliato.

È arrivato il momento di guadagnarvi quello spazio, allenarvi e modellare il vostro fisico.

Fare pesi non vuol dire necessariamente diventare delle body builder, a volte possono servire per potenziare la muscolatura ed evitare anche infortuni, oltre a definire il corpo in punti strategici.

Novembre: iniziate uno zibaldone di ringraziamenti

Questo è il mese in cui gli americani festeggiano il giorno del ringraziamento. Perché non prendere spunto una volta tanto da una tradizione statunitense per il proprio tornaconto spirituale?

Prendete un diario o un taccuino e iniziate a scrivere giorno per giorno tutti i motivi per cui dovreste svegliarvi la mattina ed essere grati.

Vi renderete conto che c'è più di un aspetto positivo nella vostra vita e troverete la grinta che vi serve per prepararvi ad affrontare l'anno successivo con un approccio più consapevole.

Dicembre: fate del volontariato

A Natale dovremmo davvero essere tutti più buoni. Non solo con i nostri cari e non solo comprando dei regali.

Le feste sono il momento migliore per donare e donarsi agli altri, specie a chi ha più bisogno, chi non può godersi questo momento come noi.

Cercate un'associazione a cui vi sentite affini e offrite una mano. Il vostro tempo è la risorsa più preziosa che c'è, molto più di una donazione economica.

Se non ne avete abbastanza, comprate un regalo in più, un maglione o un giocattolo da regalare a qualcuno per far sì che anche i meno fortunati abbiano qualcosa da scartare a Natale.

La sensazione che proverete vi renderà difficile non continuare.