Riscaldamento, sprint, accelerazione, defaticamento: nella nostra playlist c'è la canzone giusta per ogni fase della corsa

A volte non bastano la motivazione, il bisogno di scaricare lo stress e una grande passione per la corsa (e qui qualcuno arriccerà il naso!) per trovare la voglia di allacciarsi le scarpe da running e uscire a correre. Ecco perché è fondamentale avere la musica giusta nelle orecchie.



Che siate runner già rodati, desiderosi di dare nuovo ritmo alle vostre corse, o aspiranti runner, dissuasi dal cominciare a correre perché convinti che la corsa sia uno sport noioso, si comincia piano piano, con un sound di riscaldamento, da far partire prima ancora di iniziare a macinare davvero.

Una traccia dopo l'altra, il ritmo cresce con il vostro battito cardiaco e la velocità.

A sostenervi nei momenti di massimo sforzo, ci pensa la song con testo e musica ad alto impatto motivazionale.

Ad aiutarvi per l'ultimo sprint, c'è il brano rock (che è un classicone che non passa mai di moda).

Anche per defaticare camminando, e quindi rilassare i muscoli lasciando che la scarica di endorfine prodotte durante l'allenamento entri in circolo producendo i suoi benefici effetti, e per lo stretching finale, la nostra playlist non vi deluderà.

Play, ready, go!

(Continua sotto il primo video)

Around the world, MÖWE ft. Lisa Pac

Qualche esercizio di allunagamento e riscaldamento sul posto per prepararsi...

Just, lala la la la

It goes around the world

Lady Gaga, Million Reason

Una camminata a velocità crescente, sulle note di una lenta, emozionante progressione pop-elettronica, prima di iniziare a correre...

You're giving me a million reasons to let you go

You're giving me a million reasons to quit the show

You're givin' me a million reasons

Give me a million reasons

Givin' me a million reasons

About a million reasons

Robin Schulz – OK (feat. James Blunt)

È ora di cominciare: qualche metro a ritmo blando fino a raggiungere un'andatura di corsa costante...

I really need you

I really need your love right now

I'm fading fast

Not gonna last

Jax Jones - Breathe ft. Ina Wroldsen

Respirare e tenere un ritmo di corsa costante è fondamentale per non "scoppiare" al terzo chilometro. Forse non le parole, ma il sound di questo brano sicuramente si, vi aiuteranno a farlo.

Dum-dum-da-da-da-da,

dum-dum-da-da-da.

Dum-dum-da-da-da-da,

dum-dum.

What you, what you gon' do?





The Chainsmokers & Coldplay, Something Just Like This

Qualsiasi traguardo vogliate raggiungere, immaginatelo e correte a prenderlo!



I want something just like this

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo





Imagine Dragons - Whatever It Takes

Stanchezza e affaticamento sono solo un inganno della vostra mente... Non fermatevi e continuate a correre!



Whatever it takes

'Cause I love the adrenaline in my veins

I do whatever it takes

'Cause I love how it feels when I break the chains

Ed Sheeran, Shape of you

Il più è passato, ora è tempo dello slancio finale. E se non basta la musica anche il video di quaesta canzone è assolutamente high impact.



I'm in love with your body

Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I

I'm in love with your body

Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I







J-AX feat. IL CILE, Maria Salvador

Un rap con ritornello canticchiabile ci vuole, per chiudere senza fiato!

Vendi compra

Dow Jones, NASDAQ

paga, tassa, broker, banca

tanta gloria quanta ansia

stacco basta sbatta canna



Ofenbach vs Nick Waterhouse, Katchi

Un po' di sound elettronico per spingere un'altra manciata di metri...

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

Doo wop a doo wop, shoopi doobi doo wop

She give me Katchi!

All night long

Linking Park, Bleed it out

E dopo l'allegria elettronica "made in Paris", let’s rock per lo sprint finale!

I bleed it out

Digging deeper just to throw it away

I bleed it out

Digging deeper just to throw it away

Heaven, State of sound



La fatica è finita, la corsa rallenta, inizia il recupero. L'obiettivo è riprendere fiato e riportare il battito cardiaco alla normalità... Spazio alle endorfine!

And love is all that I need

And I found it there in your heart

It isn't too hard to see

We're in heaven

We're in heaven

Disturbed, The sound of silence

Al termine della fatica, è tempo di stretching e rilassamento finale, meglio se con questa versione potentissima e da brivido di un classicone imperdibile.

Hello darkness my old friend,

I've come to talk with you again

Because a vision softly creeping

left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain

still remains, within the sounds of silence