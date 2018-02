Modificare un tatuaggio (o addirittura cancellare un disegno che ci sta stretto) non è una scelta da poco: ecco come non fare scelte sbagliate né affrettate

Il Tattoo Changing, la pratica che consiste nel modificare o addirittura cancellare un tatuaggio, può dipendere da diversi fattori.

Le ragioni di un addio al tattoo, infatti, possono essere di tanti tipi e tutte vanno ugualmente rispettate: nomi di ex fidanzati marchiati a fuoco (anzi: a inchiostro) sulla pelle ma che si sono velocemente scoloriti ad altezza cuore; soggetti che hanno stufato; credenze che non ci appartengono più…

C’è una fazione di fanatici puristi del tattoo che esecra questa tendenza del lavaggio epidermico (che va di pari passo al lavaggio di coscienza), per tutti gli altri - nostalgici della pelle nuda e cruda, pigri che non hanno voglia di cercarsi nuovi fidanzati omonimi degli ex, e quelli che amano tanto Winona quanto il vino (quest’ultimo è il caso di Johnny Depp) - ecco un vademecum per non commettere passi falsi nella delicatissima fase del cambiamento di un tatuaggio.

(Continua sotto la foto)

Affidatevi a un tatuatore serio e competente

Sembra ovvio e lapalissiano ma va specificato: per qualsiasi ritocco, rivolgetevi a mani esperte e professionali.

Darsi al fai-da-te è assolutamente deprecabile e pericoloso (si rischiano innanzitutto infezioni ma anche disastri estetici irreparabili!)

Scegliete un buono studio di tattoo che abbia garanzie e certificazioni ben incorniciate.

Individuate il problema

Il primo step è quello di individuare cosa non vi piace più nel tal tatuaggio e ovviare al problema in maniera definitiva.

Se il motivo per cui siete dal tatuatore è perché avete mollato Mario e vi siete messi con Mariano, non è prudente apportare la modifica alla “o” dell’ex e completare il nome dell’attuale Principe Azzurro.

Perché non siete in una favola e l’happy end non è quasi mai garantito.

Fatevi consigliare dagli esperti

Non siate sordi ai consigli di chi lo fa di mestiere e neppure alle dritte di chi ci è già passato.

Se un’amica ha ritoccato il cuoricino che l’aveva stufata trasformandolo in un fiore che però dopo poco ha finito per appassire il suo entusiasmo, non cadete nella stessa trappola.

Ciò che vi stufa oggi non vi stufava ieri, ergo quello che non vi stufa oggi potrebbe venirvi in odio domani.

Quindi valutate se tenervi il tatuaggio vecchio o se arrischiarvi con quello nuovo, ascoltando il tatuatore e i best friend dalla pelle arabescata.

Non lasciatevi influenzare dai Tattoo Haters

Non si tratta di coloro che odiano i tatuaggi ma, anzi, della setta cui accennavamo all’inizio.

Nella crème de la crème del mondo tattoo, ossia nell’alta società nelle cui vene scorre inchiostro blu, ci sono tantissimi puristi che vi guarderanno storto quando scopriranno che avete ritoccato un vecchio disegno.

Non badate a loro: tra l’epurare il vostro tatuaggio-della-vergogna e la vergogna di averlo fatto, la prima strada è quella da imboccare.

Dalle Stelle alle stalle

Come spesso accade, la moda del Tattoo Changing arriva dalle Star di Hollywood.

Angelina Jolie e Johnny Depp ne sono gli antesignani.

La prima si è fatta cancellare con il laser i tatuaggi dedicati all’ex marito Brad Pitt mentre Johnny Depp è stato più fantasioso e, dopo avere rotto con Winona Ryder, ha trasformato il suo “Winona Forever” in un messaggio da vero enofilo qual è: “Wino Forever”.

Quindi non è vero che un tatuaggio è per sempre: non fidatevi di chi vuole regalarvene uno al posto del diamante!

L’inchiostro è come l’amore: scolorisce, sbiadisce e si cancella.

Del resto proprio Depp ha modificato un altro tatuaggio, la scritta Slim che aveva sulle nocche delle dita dedicata all’ex moglie Amber Heard (Slim è il suo soprannome, ndr). Dopo il divorzio turbolento, Johnny ha virato su un ben più offensivo Scum, che significa “feccia”.

Vale sempre la legge dell’anello: meglio un diamante che sì, sarà anche per sempre ma nel caso le cose vadano male si può semplicemente togliere e rispedire al mittente. O dare al banco dei pegni, come il peggiore dei pegni d'amore.