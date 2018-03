Se scorrendo Instagram in questi giorni continuate a imbattervi nel nome di Mert Alas e non lo conoscete, ecco la risposta a tutte le vostre domande

Negli ultimi due giorni è successo qualcosa di strano sui profili social delle modelle più famose al mondo.

Da Irina Shaky alle sorelle Hadid, da Kim Kardashian a Sara Sampaio; tutte hanno condiviso scatti e instagram stories di un uomo per lo più sconosciuto ai non addetti ai lavori.

Si tratta di Mert Alas, che lo scorso lunedì, a Londra, in piena fashion week, ha festeggiato in grande stile il suo compleanno e ha fatto parlare tantissimi follower che cercavano maggiori informazioni.

Ve le diamo noi.

Chi è Mert Alas?



Se è vero che è sconosciuto ai non addetti ai lavori, è altrettanto vero che il suo nome è largamente conosciuto nel mondo della moda e della fotografia.

Mert Alas è infatti un famoso fotografo di moda.

Della sua vita privata si conosce poco: nato in Turchia da padre veterano dell'Air Force e da madre modella, prima di diventare fotografo ha studiato musica classica nel suo paese d'origine e ha anche lavorato come modello.

La carriera da fotografo



Era il 1994 quando Mert, in Inghilterra, incontra Marcus Piggott, con cui poi farà coppia fissa professionalmente parlando.

I due, dopo una breve esperienza nel business del settore fotografico, decidono di fare squadra dando vita a ciò che è conosciuto meglio con il nome di Mert and Marcus. Diventano fotografi di professione, grazie anche all'esperienza appresa duranti i lavori precedentemente svolti come modello (Mert) e come graphic designer (Marcus).

Il loro successo è immediato: non appena propongono i primi scatti a un magazine di Londra, Dazed and Confused, il loro lavoro inizia ad apparire sulle copertine di moltissime riviste del fashion system.

Sorprendenti e sofisticati, i ritratti fatti da loro vanno sempre alla ricerca del più piccolo particolare.

«The difference between us and other photographers is that we care a lot about appearance - racconta Alas - We spend most of the time in the make-up and hairstyling rooms» (La differenza tra noi e gli altri fotogradi è che noi ci teniamo particolarmente all'aspetto. Spendiamo infatti la maggior parte del nostro tempo nelle postazioni di trucco e parrucco).

Il duo, diventato famosissimo in poco tempo, lavora con magazine internazionalu come Vogue, Numéro e Arena; e con brand dal calibro di Dior, Louis Vuitton, Gucci, Miu Miu, Fendi, Yves St Laurent, ecc.

L'amicizia con le modelle



Grazie al suo lavoro come fotografo, Mert nel corso della sua carriera è entrato in contatto con tantissime modelle (e non solo). Con alcune di loro ha stretto ottimi rapporti d'amiciza che durano da molti anni.

Tanto per citarne qualcuna: Irina Shaky, Madonna, Adriana Lima, le sorelle Hadid, Jennifer Lopez, Rhianna Linda Evangelista, Gisele Bündchen, Marion Cotillard, Doutzen Kroes, Lady Gaga, Julia Roberts, Shakira, Lindsay Lohan, Scarlett Johansson, e via dicendo.

Senza contare poi tutti gli angeli di Victoria's Secrets.

Miss Moss ???? Un post condiviso da Mert Alas (@mertalas) in data: Feb 19, 2018 at 6:13 PST

I festeggiamenti per il suo compleanno



Come se aver ricevuto gli auguri da mezzo mondo dello showbiz non bastasse, la festa di compleanno di Mert Alas (organizzata tre giorni fa in un locale di Londra, tra una sfilata e l'altra della fashion week) è stata davvero epica.



La ciliegina sulla torta? Kate Moss, che dalla torta ci è letteralmente uscita.

La modella, 44 anni, non solo è saltata fuori dalla torta, ma ha anche cantato Happy Birthday al festeggiato, in grande stile Marilyn Monroe.

Perfettamente a suo agio nei suoi abiti super glamour anche come cantate, Kate Moss è diventata l'animo della festa di compleanno del fotografo, degno di avere accanto una musa dal calibro di Miss Moss (con cui, per altro, ha un ottimo rapporto d'amicizia).