La rabbia ci fa capire che è stato violato un nostro bisogno, è necessario ascoltarla e trasformarla in modo che diventi utile: vi spieghiamo come

Siete persone rabbiose di natura? Oppure siete tra quelli che non si arrabbiano mai ma quando lo fanno conviene correre lontano?

In entrambi i casi, è bene sapere come poter gestire questi momenti che attivano le nostre energie e che sono anche necessari alla nostra parte emotiva.

Si perché, sebbene la rabbia spesso sia classificata tra le emozioni negative, è utile al nostro benessere psicofisico.

La sua espressione favorisce un senso di liberazione e di aderenza con la propria natura che ci fa sentire protagonisti della nostra vita.

Tuttavia spesso dobbiamo fare i conti con la rabbia verso il partner, gli amici, la famiglia, i figli e la parte più complicata diventa gestire questi momenti in cui vorremmo solo urlare.

Vediamo come gestire la rabbia in 4 passi utili.

(Continua sotto la foto)

1. Datele ascolto

Se siete arrabbiati, un motivo ci sarà.

La rabbia è un’emozione intelligente, ci fa capire che in quella situazione i nostri bisogni sono stati violati e che la nostra parte più profonda vuole che siano rispettate le nostre necessità.

Non dare ascolto alla vostra rabbia, metterla da parte e soffocarla non è una scelta efficace: la rabbia repressa può dar vita a sentimenti di inferiorità e di inadeguatezza che, a lungo andare, potrebbero compromettere il vostro benessere.

2. Se volete urlare, fatelo

In poche parole, questa rabbia deve trovare un momento di sfogo.

Se potete, urlate dentro un cuscino, confidatevi con un amico, parlate con voi stessi a voce alta, in ogni caso esprimente quello che sentite.

Se invece siete nel pieno di una discussione cercate di fare tre respiri e di concentrarvi su quello che volete trasmettere all’altra persona prima di pronunciare parole che potrebbero ferire.

3. Capite cos’è successo

La rabbia è utile quando diventa costruttiva e non più distruttiva.

Se siete molto arrabbiati, dovreste riflettere a freddo.



Provate a descrivere la situazione guardandola dall’esterno e chiedetevi se il danno è stato intenzionale.

Una volta analizzate le dinamiche potreste dichiarare quale sarebbe l'epilogo più adeguato per voi.

Con le idee più chiare capirete anche come comportarvi.



4. Comunicate nel modo giusto

Adesso che avete una visione oggettiva della situazione potete comunicare i vostri bisogni.

Se volete risolvere il conflitto o semplicemente sentirvi meglio, potreste parlare con la persona interessata dichiarando apertamente come vi sentite e come vorreste risolvere la situazione.

Parlate di emozioni e stati d’animo, cercate di non additare l’altro, non è una lotta di supremazia e con le accuse non otterrete niente.