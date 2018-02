Sulla vita, l'amore, l'ironia, la Regina Elisabetta sa sempre come dirlo bene: ecco dieci frasi di Sua Maestà da cui prendere spunto e imparare qualcosa

La Regina Elisabetta è un asso di diplomazia oltre che una fonte infinita di esperienza e verità.

Per questo le sue parole sono sempre ascoltate dai sudditi con interesse e orgoglio e per questo anche noi, che non assistiamo annualmente al suo discorso alla nazione, vogliamo poter cogliere alcune delle sue perle.

Ben più oculata del Principe Filippo, che delle gaffe più o meno volute ha fatto un personaggio amatissimo, e attenta a dispensare consigli e ragionamenti, quasi degli aforismi, Sua Maestà meriterebbe minimo minimo il carteggio dei Baci.

Ecco le sue 10 frasi che preferiamo.

Sul dialogo tra culture

«La tradizione anglosassone sta alla tradizione latina come l'olio all'aceto.

Ci vogliono entrambi per fare la salsa, altrimenti l'insalata è poco condita».



Sulla crescita personale

«Io ho imparato come impara una scimmia: guardando i miei genitori»



Sulla ricerca del successo

«Non conosco una formula per il successo.

Ma col passare degli anni ho potuto notare che alcune capacità di leadership sono universali e spesso hanno a che fare con l’incoraggiare le persone a mettere a frutto il loro talento, il loro entusiasmo e la loro ispirazione per lavorare insieme»



Sulle difficoltà della vita

«Ci sono momenti in cui la vita sembra piccola, noiosa, meschina e senza un obiettivo.

E poi a un certo punto veniamo trascinati in un grande evento che ci fa capire quanto sia solida e profondamente durevole la nostra esistenza»



Su come stare al mondo

«Il mondo non sempre è un posto piacevole. Col tempo i tuoi genitori ti lasciano e nessuno è più disposto a tutto per proteggerti incondizionatamente.

Devi imparare a stare al mondo, per te stesso e per quello in cui credi - e a volte, scusate il linguaggio, dare qualche calcio nel sedere»



Sulla società misogina

«Perché alle donne viene sempre chiesto di sorridere?

Se un uomo non lo fa lo si percepisce come solenne, una persona seria, nessuno pensa che sia triste»



Sul femminismo

«Sono state le donne a portare dolcezza e benevolenza nel duro processo di umanizzazione della società»



Sull'amore incondizionato

«Il dispiacere è il prezzo che paghiamo per l’amore»



Sull'indole degli inglesi

«Siamo un popolo moderato e pragmatico, più a suo agio con la pratica che con la teoria»



Sull'ironia

(Prima di posare per un ritratto) «Con o senza denti questa volta?»