Ci sono sostanze nel nostro corpo che aiutano a sentirci soddisfatti, rilassati e felici: ecco quali e come produrne di più per assicurarsi del buon umore immediato

Uno studio della psicologa Sonja Lyubomirsky dell'Università della California lo conferma: il nostro stato d’animo influenza il presente e il futuro.

Insomma, se siamo felici saremo in grado di affrontare le sfide quotidiane mentre se siamo tristi faremo più fatica fino a subire un vero e proprio stop.

Per fare in modo che il sistema del buon umore funzioni, dobbiamo imparare a conoscere alcune delle sostanze che lo governano come dopamina, serotonina e ossitocina.

I neurotrasmettitori di questo tipo infatti stimolano spontaneamente una serie di reazioni chimiche che aiutano a contrastare gli stati negativi e a promuovere il buon umore.

Vediamo a cosa servono queste sostanze e come fare per stimolarne la produzione e aumentare la nostra felicità.



(Continua sotto la foto)

Dopamina per sentirsi più motivati

Avete presente quella soddisfazione che proviamo quando raggiungiamo un obiettivo importante o semplicemente ascoltiamo la nostra musica preferita?

La responsabile di questa emozione è la dopamina, che si attiva in questi casi e avvia una sensazione di benessere e piacere.

Per stimolare questa sostanza vi basterà svolgere tutte quelle attività che generalmente generano appagamento e soddisfazione.

In cima alla lista troviamo una buona attività sessuale, le risate, l’attività fisica, la musica o il vostro cibo preferito.

Serotonina per stimolare il buon umore

È la sostanza più utilizzata nei farmaci che curano la depressione proprio perché è la maggiore responsabile del buon umore.

Oltre a questo, si occupa anche del sonno, del desiderio sessuale e dell’appetito.



Per stimolarla ci possiamo ricaricare con la vitamina D che viene prodotta dall’esposizione solare, possiamo concederci un massaggio rilassante che aiuta a ridurre lo stress o ancora potremmo provare a ricordare o visualizzare momenti felici passati o futuri.

Ossitocina per i rapporti interpersonali

L’ossitocina, detto anche ormone dell’amore, viene rilasciata con abbracci ed effusioni.

Questa sostanza sembra essere un vero e proprio collante per le relazioni sentimentali e di amicizia perché genera empatia e favorisce l’affetto reciproco.

Per stimolare la sua produzione dovrete semplicemente abbracciarvi o dimostrare il vostro affetto a un’altra persona, l’ossitocina vi renderà felici.