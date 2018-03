Per decidere cosa fare a Roma nel weekend ecco tutte le mostre, eventi e iniziative culturali in programma in questo gelido primo fine settimana di Marzo

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire arte, mostre e mercatini: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Per un tuffo nel mondo dei distillati non perdetevi il “Roma Whisky Festival” al Salone delle Fontane dell’Eur con tante degustazioni, seminari e masterclasses.

C’è tempo fino a domenica per assistere allo spettacolo del comico Max Giusti al Teatro Olimpico in scena con “Va tutto bene”.

Siete alla ricerca di un bel concerto? Allora segnatevi la doppia data di Giorgia al Palalottomatica sabato e domenica.

Per gli amanti della moda e del vintage, domenica avrete l’imbarazzo della scelta tra il Mercato Monti e le Officine Creative Market.

(Continua sotto la foto)

Roma Whisky Festival

Sabato e domenica torna il “Roma Whisky Festival” al Salone delle Fontane dell’Eur, evento che riunisce le migliori aziende nazionali e internazionali con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura del whisky di malto attraverso un approccio basato sull’interazione tra business, formazione ed entertainment.

Il Festival si presenta come una delle più importanti manifestazioni italiane del settore: il format di quest’anno propone una programmazione ancora più ricca di eventi, degustazioni libere, masterclasses, seminari sulla mixology e incontri affidati ad esperti.

Per tutte le info: http://romawhiskyfestival.it.

Liu Bolin in mostra al Vittoriano

Venerdì sbarca a Roma per la prima volta, al Complesso del Vittoriano – Ala Brasini, la mostra sull’artista di origine cinese Liu Bolin definito “l'uomo invisibile" per aver fatto del camouflage il suo tratto distintivo.

Rimanendo immobile come una scultura vivente, Bolin integra il suo corpo con il contesto alle sue spalle grazie a un accurato body-painting e infine si fa fotografare.

Fino all’1 luglio il pubblico potrà ammirare una serie di scatti realizzati nel 2017 tra i marmi dell’Anfiteatro Flavio e le forme barocche della Reggia di Caserta, insieme a 70 fotografie frutto di dieci anni di lavoro in collaborazione con la Galleria Boxart.

Biglietto intero 12 euro.

Giorgia in concerto al Palalottomatica

Sabato e domenica Giorgia sarà in concerto al Palalottomatica per l’”Oronero Tour”.

La cantante romana, con più di vent’anni di carriera alle spalle e oltre 7 milioni di dischi venduti, è considerata tra le più grandi artiste italiane di sempre.

Nel corso degli anni ha collaborato con importanti artisti italiani e internazionali come Luciano Pavarotti, Ray Charles, Lionel Richie, Jovanotti, Mina, Zucchero, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Herbie Hancock e Alicia Keys.

Biglietti a partire da 46 euro.

Un tè con le farfalle a Spazio Evento Tirso

Allo Spazio Eventi Tirso vi aspettano centinaia di coloratissime farfalle provenienti da tutto il mondo ed esemplari rari libere di volare in un grande giardino fiabesco, seguendo un percorso naturalistico nel quale biologi spiegano al pubblico il meraviglioso ciclo di vita delle farfalle e tantissime affascinanti curiosità.

Sarà il posto più incredibile dove soffermarsi a fare bellissime fotografie e sorseggiare un tè.

Biglietto intero 10 euro.

SET – Spazio Eventi Tirso (Zona Salaria/ Regina Margherita), Via Tirso, 14.

Max Giusti al Teatro Olimpico

Al Teatro Olimpico andrà in scena fino a domenica il nuovo “one man show” targato Max Giusti “Va tutto bene”.

Saranno due ore di divertenti monologhi e aneddoti sulla vita frenetica dei giorni nostri senza dimenticare i social o le nuove mode che hanno cambiato i modi di relazionarsi con l’altro sesso.

E l’italiano medio come reagisce a tutto questo? Dicendo “va tutto bene”!

Tra un capitolo e l’altro non mancheranno i vari personaggi interpretati dal comico romano che tutti conosciamo, tratti dal mondo della tv, della musica ecc.

Biglietti a partire da 23 euro.

Mostra di Monet al Vittoriano

Continua il grande successo della mostra di Monet al Complesso del Vittoriano - Ala Brasini prorogata fino al 3 giugno: in esposizione 60 opere del padre dell’Impressionismo provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi.

Monet trasformò la pittura en plein air in rituale di vita e - tra la luce assoluta e la pioggia fitta, tra le minime variazioni atmosferiche e l’impero del sole - riuscì a tramutare i colori in tocchi purissimi di energia, riuscendo nelle sue tele a dissolvere l’unità razionale della natura in un flusso indistinto, effimero eppure abbagliante.

Il percorso espositivo rende conto, oltre che dell’evoluzione della carriera di Monet, anche delle sue molteplici sfaccettature, restituendo la ricchezza artistica della sua produzione.

Dalle celebri caricature della fine degli anni 50 dell’800 ai paesaggi rurali e urbani di Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville - e delle sue tante dimore; dai ritratti dei figli alle tele dedicate ai fiori del suo giardino, fino alla modernissima resa dei salici piangenti, del viale delle rose o del ponticello giapponese, e poi alle monumentali Ninfee, che deflagrano nel pulviscolo violetto e nella nebbia radiosa.

Tra i capolavori in mostra: Portrait de Michel Monet bébé, Ninfee, Le Rose, Londres. Le Parlement. Reflets sur la Tamise.

Biglietto intero 15 euro.

Musei Statali Gratis

Domenica, come ogni prima del mese, i musei statali saranno gratuiti (tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso).

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.

Bergman 100 al Palazzo delle Esposizioni

Nell’anno del centenario della nascita, Bergman 100 rende omaggio al maestro svedese con una selezione dei suoi film più amati, capolavori senza tempo che hanno segnato l’intera storia del cinema e creato il mito di un autore ineguagliabile per ricchezza e complessità dei temi affrontati e per l’inesausta ricerca formale e filosofica.

Ma la vera forza di Bergman, spesso sottovalutata, è quella di un approccio al cinema fortemente emotivo, vitale e empatico, lontano dal cliché di un’arte intellettuale e oscura e aperto invece al gioco, all’ironia, alla sperimentazione e alla sensualità.

Per comprendere appieno l’universo di questo artista fuori dal comune, la rassegna include poi diversi film e registi che nel corso della carriera Bergman ha indicato più volte come i suoi prediletti, da Chaplin a Fellini, da Tarkovskij a Murnau, da Sjöström a Dreyer: saranno loro gli ospiti speciali di questa straordinaria festa di compleanno a cui ogni appassionato del grande cinema non può mancare.

Ingresso libero.

Mercato Monti

Voglia di vintage?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero.

Officine creative market

Domenica appuntamento con “Officine Creative Market” a Villa Mercadante: in occasione della riapertura della bellissima terrazza con affaccio su Villa Borghese, avra' luogo un party offerto da Officine Creative Market e una sfilata di moda con capi di abbigliamento ed accessori degli espositori presenti all'evento.

Vi aspetteranno capi di moda, accessori, jewellery designer e pezzi vintage.

Dalle ore 10 alle ore 19.30.