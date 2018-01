Vi diamo tutte le informazioni necessarie per decidere cosa fare a Roma in questo weekend di fine gennaio scegliendo tra mostre, eventi e iniziative culturali

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire arte, mostre e manifestazioni enogastronomiche: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

All’Auditorium Parco della Musica, continua l’appuntamento con la mostra fotografica “Photo Ark- Meraviglie del mondo animale” a cura del National Geographic.

Per chi preferisce dedicarsi allo shopping non perdetevi il Mercato Monti sabato e domenica.

Per tutti i golosi, prosegue l’appuntamento con la “Fabbrica Museo del Cioccolato”, un villaggio tematico dedicato alla cioccolata declinata in tutte le sue forme.

E per i foodie inaugura The Good Burger; per gli appassionati di musica e coctkail al Quirinetta si festeggiano i 20 anni della rivista ZERO con dj e professionisti del mixology.

Continuate a leggere sotto per saperne di più, non vi basterà un weekend per fare tutto!

(Continua sotto la foto)

20 anni di ZERO al Quirinetta

Una maratona di 12 ore insieme ai protagonisti del clubbing e del bere bene a Roma: sabato arriva al Quirinetta la festa itinerante che celebra il ventennale del magazine ZERO.

Dopo il successo del primo evento celebrativo a Milano, ZERO racconta 20 anni di divertimento nella Capitale con 30 dj scelti tra i più significativi della scena romana, sia per le loro produzioni sia per il loro impegno nell’organizzazione di serate e, contemporaneamente, con 40 bartender che si alterneranno nelle postazioni dedicate alla nuova cultura del drink conosciuta come “mixology”.

Una staffetta dove ogni ora ci sarà un nuovo remix da ballare e un nuovo cocktail da degustare, praticamente dodici serate in una.

Nuove aperture, The Good Burger

Dopo il lancio nel 2013 in Spagna, arriva anche in Italia The Good Burger con l’inaugurazione del primo locale nel cuore di Roma in via delle Quattro Fontane.

Vi aspetteranno prodotti di qualità e un ambiente dal design moderno e informale.

The Good Burger, via delle Quattro Fontane 174.

The Pink Floyd Exhibition al Museo Macro

Dopo l’enorme successo di Londra, questo weekend arriva anche in Italia “The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains” al museo Macro di via Nizza.

Si tratta di una retrospettiva epocale a 50 anni dalla nascita di uno dei gruppi musicali più innovativi e influenti della storia.

La mostra, grazie alle installazioni sonore a cura di Sennheiser, racconta quale fu il ruolo della band nel cruciale passaggio culturale dagli anni Sessanta in poi.

Cuore della mostra è l’attesissimo mixaggio della leggendaria performance dei Pink Floyd di Comfortably Numb al Live 8, che viene riprodotto attraverso la tecnologia AMBEO.

Biglietto intero 18 euro.

Fino al 1 luglio 2018.

www.pinkfloydexhibition.com.

“Photo Ark – Meraviglie del mondo animale” all’Auditorium Parco della Musica

L’Auditorium Parco della Musica ospita “Photo Ark – Meraviglie del mondo animale”: una grande mostra fotografica di Joel Sartore curata dal direttore del magazine National Geographic Italia, Marco Cattaneo.

Dodici anni per fotografare più di 7.400 specie ai quattro angoli del mondo in oltre 300 zoo.

Ci sarà tempo fino al 22 aprile per ammirare questa selezione di scatti emozionanti, oltre a un imponente archivio digitale delle specie più a rischio.

I visitatori potranno interagire, attraverso appositi touch screen, con l’intero archivio fotografico delle specie fotografate da Sartore, accedendo in questo modo a una miriade di informazioni e curiosità riguardanti in particolare le specie a rischio estinzione.

Per stimolare la parte ludica e spettacolare, una parte della mostra conterrà un sistema di realtà aumentata che consentirà a grandi e piccoli di simulare l’interazione con alcune specie animali.

Fabbrica-Museo del Cioccolato

Alla Fiera di Roma prosegue l’evento “Fabbrica-Museo del Cioccolato”, villaggio tematico sul cioccolato declinato in tutte le sue forme.

Non mancheranno laboratori in cui imparare le tecniche di lavorazione del cioccolato, corsi di degustazione e preparazione, e numerosissime attività ludiche ed educative.

Il protagonista della manifestazione sarà presentato ai visitatori in tutte le sue fasi di lavorazione.

Ad arricchire l’offerta del parco tematico, ci sarà l’Italia del Cioccolato, ovvero, la riproduzione dello Stivale con i monumenti più importanti, e poi, la vasca di cioccolato.

Ci saranno anche concerti e spettacoli e un punto vendita con centinaia di prodotti, mentre, nello spazio caffè-cioccolateria-ristorante, sarà possibile gustare caffè e una grande varietà di cioccolato di ottima qualità.

Fabbrica-Museo del Cioccolato fino al 18 febbraio 2018, Fiera Roma – Ingresso Est.

Biglietto intero 13 euro.

Brikmania al Guido Reni District

Brikmania, al Guido Reni District, è una mostra interamente realizzata in mattoncini Lego con oltre 120 pezzi, a opera di artisti internazionali, e più di 3 milioni di mattoncini.

I grandi modelli principali includono un Titanic di 7 metri, un razzo di 5 metri e molte navi, treni, aerei, volo spaziale e tanti veicoli.

BrikMania prevede anche dei video e un’area interattiva.

Guido Reni District, biglietto intero 13 euro.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Almeno una volta nella vita si deve varcare la soglia dei Musei Vaticani: questa domenica, in quanto ultima del mese, saranno aperti al pubblico in maniera gratuita fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

Enjoy al Chiostro del Bramante

Continua al Chiostro del Bramante il successo di “Enjoy. L’arte incontra il divertimento”, mostra di arte contemporanea con artisti come Tinguely, Calder, Erlich, Fogliati, tutti artisti alla ricerca del lato ludico dell'estetica.

Biglietto intero 13 euro.

Mercato Monti

Voglia di vintage?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero.

Orto Botanico

In un fine settimana di sole non perdetevi una visita all’Orto Botanico di Trastevere (Largo Cristina di Svezia 24): un luogo magico, lontano dal caos cittadino, dove rilassarsi tra piante, serre e fiori meravigliosi.

Fino a febbraio dalle ore 9 alle ore 17.30 (chiuso la domenica).

Biglietto di ingresso 8 euro.