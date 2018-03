Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e buon cibo, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 17 e 18 febbraio

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra mercatini, eventi enogastronomici e concerti.

Domenica ultimo appuntamento invernale con il Mercatino Giapponese al Caffè Letterario.

Da Eataly, da venerdì a domenica, c’è la Festa del Tiramisù, evento dedicato a uno dei dessert simbolo della nostra cucina.

E se volete fare un salto indietro nel tempo, sabato non perdetevi l’appuntamento con Febbre a 91 dove rivivere tutta la dance anni ’90 al Lanificio 159.

Per tutti gli appassionati di equitazione, per tutto il fine settimana, alla Fiera di Roma ci sarà un'importante esposizione dedicata ai cavalli: Cavalli a Roma.

E per chiudere, domenica, grande appuntamento con un’icona della musica italiana: Patty Pravo in concerto all’Auditorium Parco della Musica.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Un tè con le farfalle a Spazio Eventi Tirso

Allo Spazio Eventi Tirso vi aspettano centinaia di coloratissime farfalle provenienti da tutto il mondo ed esemplari rari liberi di volare in un grande giardino fiabesco seguendo un percorso naturalistico nel quale biologi spiegano al pubblico il meraviglioso ciclo di vita delle farfalle e tantissime affascinanti curiosità.

Sarà il posto più incredibile dove soffermarsi a fare bellissime fotografie e sorseggiare un tè.

Biglietto intero 10 euro.

SET – Spazio Eventi Tirso (Zona Salaria/ Regina Margherita), Via Tirso, 14.

Festa del Tiramisù da Eataly

Nel mese dedicato alle “Tante facce del cioccolato”, questo sarà un weekend di festa per celebrare il tiramisù!

Da venerdì a domenica saranno presenti tantissime pasticcerie che vi faranno gustare il celebre dessert in tante diverse varianti.

Oltre alla versione tradizionale, non mancherà il tiramisù con frutta fresca e frutta secca e altre bontà sul tema.

Vi aspetteranno anche showcooking per imparare a preparare anche la variante senza glutine.

Febbre a 91 al Lanificio

Dopo il grande successo delle passate edizioni, sabato torna “Febbre a 91” al Lanificio 159 a Pietralata.

Tre sale dedicate per un tuffo nella dance anni ’90 a partire dalle 23 fino all’alba.

Lanificio159 Via di Pietralata 159/A

Cavalli a Roma – Salone dell’Equitazione

Questo fine settimana ci sarà un evento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di equitazione.

Da venerdì a domenica, alla Fiera di Roma, si svolgeranno mostre ed eventi dedicati ai cavalli, agli sport e alle passioni legate a questi meravigliosi animali.

Per “Cavalli a Roma. Puro divertimento” sono pronti un programma agonistico di qualità, eventi e competizioni nelle diverse discipline equestri, sia english che western.

Non mancheranno gli spettacoli ma anche i momenti di confronto per i professionisti del settore con convegni, conferenze, workshop e spazi commerciali.

Ingresso intero dagli 11 ai 17 euro.

Per maggiori info: www.cavalliaroma.it.

Mercatino Giapponese

Domenica ultimo appuntamento invernale e ultimo evento stagionale al Caffè Letterario con il Mercatino giapponese: nell’area market vi aspetteranno una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature dal classico dei Kimono e Ukyoe alla cultura Manga e Cosplay, giapponeserie varie , kokeshi, fumetteria e collezionismo.

Via Ostiense 95; dalle 10 alle 20.

Patty Pravo all’Auditorium Parco della Musica

Domenica alle 21, all’Auditorium Parco della Musica, una delle più grandi cantanti italiane di sempre, Patty Pravo, salirà sul palco per uno spettacolo intitolato “La cambio io la vita che...”.

Sarà un racconto attraverso la musica e la sua straordinaria carriera artistica in cui presenterà, nella prima parte, le grandi interpretazioni dal suo repertorio francese, accompagnata dalla Gaga Symphony Orchestra e, nella seconda, tutti i suoi successi pop-rock accompagnata dalla sua band.

Biglietti a partire da 37 euro.

Tutti Fritti all’Ex Dogana

Arancini, supplì, fiori di zucca, panzerotti, parmigiana croccante, gnocchi fritti, cartocci di carciofo fritto, cartocci con polpette di manzo di razza fassona, polenta fritta, cuoppi, frappe e castagnole: basta per farvi venire l’acquolina in bocca?

Domenica dalle ore 12 alle 22 vi aspetta “Tutti Fritti” all’Ex Dogana, ingresso libero.

Festival Hippie al Circolo degli Illuminati

Domenica, dalle 11.30 alle 21.30, al Circolo degli Illuminati (via Libetta) vi aspetterà un contenitore esplosivo di oltre 100 artisti in occasione del "Festival Hippie": pittori, giocolieri, musicisti, artigiani, stilisti, ballerini acrobati, artisti di strada, sciamani, cartomanti per rivivere l'atmosfera bizzarra e colorata di quell'epoca. Molti degli stilisti e artigiani presenti lanceranno le loro collezioni: vestiti lunghi, collane, corone di fiori e occhiali rigorosamente tondi, accessori in stile gipsy, e bracciali rigidi.

Tra i classici outfit, i crop top, gli shorts di jeans a vita alta; le maxi mantelle, le canotte accompagnate da giacche con le frange, stivaletti da cowboy; vestitini in pizzo bianco, copricapi piumati e sandali in cuoio intrecciato. Angolo green con una bellissima esposizione e realizzazione dal vivo di Kokedama, i bonsai volanti- piccole sfere fiorite da appendere al soffitto.

E poi cristalli, profumatori per ambienti e bruciaessenze realizzati in cera di soia con inclusioni di fiori bacche fatti a mano, candle tarts da sciogliere nel bruciaessenze o per profumare cassetti; una selezione di té, infusi e tisane di ottima qualità volte al raggiungimento di un benessere fisico e/o mentale; prodotti ecobio per il corpo come saponi, detergenti, creme, oli. I fiori di canapa non potranno mancare all'evento dedicato ai Figli dei Fiori.