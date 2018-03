Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e buon cibo, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 10 e 11 marzo.



Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra mercatini, eventi enogastronomici e concerti.

Da Eataly, da venerdì a domenica, c’è la Festa della birra artigianale con tanti birrifici pronti a fare assaggiare le loro specialità.

E se vi piace la fotografia, al Complesso del Vittoriano, c’è un’interessante retrospettiva su Terry O’Neil con ritratti iconici di divi di Hollywood, artisti e celebrità.

Per tutti gli appassionati di corsa, domenica si terrà la 44ma edizione della mezza maratona Roma-Ostia. Non mancherà una 5km non competitiva per divertirsi senza impegno.

E per chiudere, se avete voglia di provare un posto nuovo, in centro ha aperto Burger Bar Grill con hamburger da comporre a piacimento, griglie per cuocere al tavolo la carne e tanti piatti sfiziosi della tradizione americana.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Terry O’Neill in mostra al Vittoriano

Il Complesso del Vittoriano – Ala Brasini ospita (fino al 20 maggio) una interessante retrospettiva dedicata al fotografo britannico Terry O’Neill con ritratti iconici che raccontano un’epoca attraverso i volti dei miti del cinema, della musica, della moda, della politica e dello sport.

Nei suoi cinquant’anni di carriera O’Neill ha realizzato ritratti come quello di Frank Sinatra, Elvis Presley, Elton John, Bono Vox, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Ava Gadner fino a Marlene Dietrich.

Tra gli oltre 50 scatti, una sezione è interamente dedicata a una delle più poliedriche figure dello star system mondiale, icona dandy di stile che ha fortemente influenzato la percezione dell’arte e il mondo della moda: David Bowie.

Biglietto intero 8 euro.

Mezza maratona Roma - Ostia

Domenica si correrà la 44ma edizione della mezza maratona Huawei Roma – Ostia.

Per i meno allenati non mancherà la possibilità di cimentarsi nella 5 km non competitiva: il ritrovo è previsto per le ore 9 al Palalottomatica e da lì il percorso si snoderà lungo via Cristoforo Colombo, passando per il laghetto dell’Eur, fino a via Paride Stefanini dove ci sarà l’arrivo.

Costo dell’iscrizione 10 euro.

Per chi volesse conoscere i dettagli in merito alla mezza maratona e alla 5km, tutte le info sono sul sito www.romaostia.it.

Festa delle birre artigianali

Da venerdì a domenica Eataly ospiterà la nuova edizione della Festa delle birre artigianali: per tutto il weekend non mancheranno piatti speciali in nei vari ristoranti con 24 birrifici che porteranno in degustazione più di 60 birre.

In programma, incontri di degustazione, una gara dedicata a tutti gli homebrewer e musica dal vivo.

Nuove aperture: Burger Bar Grill

È sbarcata anche a Roma una formula sempre più vincente nel panorama della ristorazione oltreoceano: quello del grill table dove i clienti possono cuocere a loro piacimento la carne servita al tavolo.

È questa la caratteristica di Burger Bar Grill, il nuovo locale in via dei Filippini (centro storico) dove vengono serviti vari tipi di carne, burger da personalizzare scegliendo tra decine di ingredienti, zuppe, insalate, primi e secondi.

Il ristorante comincia a servire dalla colazione (dall'omelette alle eggs benedict fino al french toast), anche in versione brunch ogni domenica; a pranzo si potrà scegliere tra burger, insalate, vellutate.

E poi si prosegue con l’aperitivo tra cocktail e taglieri per poi arrivare fino a cena.

Gravity in mostra al Maxxi

Il Maxxi ospita la mostra Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein dedicata a una delle figure che più ha influenzato il pensiero contemporaneo.

Nel 1917 lo scienziato pubblica un articolo che fonda la cosmologia moderna rivoluzionando le categorie di spazio e tempo.

A cento anni da questa pubblicazione il museo di via Guido Reni ospita un’esposizione che è il risultato di una inedita collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Nazionale di Fisica e l’artista argentino Tomás Saraceno.

Indagando le connessioni e le profonde analogie tra l’arte e la scienza, la mostra racconta gli sviluppi della teoria della relatività nella visione odierna dell’universo e le affascinanti ricadute che essa produce ancora oggi in campo artistico.

Installazioni artistiche e scientifiche immersive, reperti iconici e simulazioni di esperimenti per avvicinarsi all’essenza delle innovazioni scientifiche introdotte da Einstein e svelare le profondità sottese all’Universo conosciuto, ma anche i meccanismi che legano insieme tutti gli uomini nella ricerca della conoscenza, in un processo collettivo nel quale gli artisti e gli scienziati svolgono un ruolo ugualmente significante e fondamentale per la società.

Biglietto intero 12 euro.

Photo Ark – Meraviglie del mondo animale

L’Auditorium Parco della Musica e National Geographic ospita Photo Ark – Meraviglie del mondo animale, una grande mostra fotografica di Joel Sartore curata dal direttore del magazine National Geographic Italia, Marco Cattaneo.

Dodici anni per fotografare più di 7.400 specie ai quattro angoli del mondo in oltre 300 zoo.

Ci sarà tempo fino al 22 aprile per ammirare questa selezione di scatti emozionanti, oltre a un imponente archivio digitale delle specie più a rischio.

I visitatori potranno interagire, attraverso appositi touch screen, con l’intero archivio fotografico delle specie fotografate da Sartore, accedendo in questo modo a una miriade di informazioni e curiosità riguardanti in particolare le specie a rischio estinzione.

Per stimolare la parte ludica e spettacolare, una parte della mostra conterrà un sistema di realtà aumentata che consentirà a grandi e piccoli di simulare l’interazione con alcune specie animali.

The Pink Floyd Exhibition al Macro

L’enorme successo di Londra sta continuando anche a Roma per The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains ospitato al museo Macro di via Nizza.

Si tratta di una retrospettiva epocale a 50 anni dalla nascita di uno dei gruppi musicali più innovativi e influenti della storia.

La mostra, grazie alle installazioni sonore a cura di Sennheiser, racconta quale fu il ruolo della band nel cruciale passaggio culturale dagli anni Sessanta in poi.

Cuore della mostra è l’attesissimo mixaggio della leggendaria performance dei Pink Floyd di Comfortably Numb al Live 8, che viene riprodotto attraverso la tecnologia AMBEO.

Biglietto intero 18 euro. Fino al 1 luglio 2018.

www.pinkfloydexhibition.com.

Home Beirut Sounding the Neighbors al Maxxi

La diversità culturale, la memoria della guerra, l’effervescenza del presente, la profonda trasformazione urbana, le prospettive per il futuro: tutto questo è Home Beirut Sounding the Neighbors al MAXXI (fino al 20 maggio).

La mostra è un nuovo capitolo del progetto Interactions across the Mediterranean che, dopo i focus sulla scena artistica contemporanea in Iran (2014- 2015) e a Istanbul (2015- 2016), questa volta si concentra su Beirut, città dinamica di elaborazione del passato e laboratorio di futuro, e la racconta attraverso oltre 100 opere di 36 artisti, espressione di una cultura inter-mediterranea in forte crescita.

Negli ultimi due decenni la capitale del Libano è diventata esempio di resilienza, dinamismo, vivacità culturale e speranza di cui l’arte contemporanea è sia testimone che motore, anche in questo momento di rinnovata tensione.

La storia stessa della città riflette e interagisce con gli eventi - vitali, conflittuali e complessi - che accadono nelle zone vicine e lontane.

Beirut, caratterizzata da forti diversità culturali, economiche e politiche, è costantemente in trasformazione, in un confronto stringente con il mondo globalizzato.

Ma è una città segnata anche da una sorta di ossessione: come affrontare l’idea di appartenenza, come rendere questo luogo, dove ogni singolo ha un diverso senso di identità, una “casa” per tutti?

Da qui il titolo della mostra, Home Beirut Sounding the Neighbors.

Biglietto intero 14 euro.

Visita guidata in Campidoglio

Domenica Palazzo Senatorio sarà visitabile dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso della mattina) e poi dalle 15 alle 18 (ultimo del pomeriggio).

La durata della visita è di circa 30 minuti con gruppi composti al massimo da 30 visitatori.

Gli itinerari sono programmati ogni mezz'ora circa.

Il percorso della visita guidata, che inizia all’ingresso di Sisto IV, prevede la visita della Sala del Carroccio, della Galleria Sisto IV, del Tempio di Veiove, dello scalone, dell'anticamera e dello studio della Sindaca, del Salotto dell’Orologio, della Sala dell’Arazzo, della Sala delle Bandiere, dell’Aula di Giulio Cesare, della Piccola Protomoteca e della Protomoteca; uscita dal Portico del Vignola.

Ingresso gratuito.

Festival Hippie al Circolo degli Illuminati

Domenica, dalle 11.30 alle 21.00, al Circolo degli Illuminati (via Libetta 1) vi aspetteranno oltre 100 artisti in occasione del Festival Hippie: pittori, giocolieri, musicisti, artigiani, stilisti, ballerini acrobati, artisti di strada, sciamani, cartomanti per rivivere l'atmosfera bizzarra e colorata di quell'epoca.

Molti degli stilisti e artigiani presenti lanceranno le loro collezioni: vestiti lunghi, collane, corone di fiori e occhiali rigorosamente tondi, accessori in stile gipsy, e bracciali rigidi.