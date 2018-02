Dal Capodanno Cinese al Carnevale Ambrosiano al Salon du Chocolat: ecco tutti gli appuntamenti per decidere cosa fare questo fine settimana a Milano

Un weekend, mille cose da fare. Se vi trovate a Milano in questi giorni non potrete certo dire di non avere alternative perché tutta la città sarà animata di iniziative, feste ed eventi.

Nello stesso fine settimana infatti si celebrano il Carnevale Ambrosiano e il Capodanno Cinese, con manifestazioni organizzate un po' dappertutto per festeggiare a dovere, sia che si tratti della tradizione pagana che di quella orientale.

Ma non solo. Molti altri appuntamenti soddisferanno i gusti di coloro che prediligono shopping, musica, relax e cibo.

Ecco tutto quello che vi serve sapere per decidere cosa fare.

East Market



Torna anche a febbraio il mercatino vintage meneghino ispirato a quelli dell'East London e dedicato a collezionisti e appassionati.

Domenica 18 oltre 250 espositori si daranno appuntamento nel design district di Lambrate, tra via Ventura e via Massimiano, per proporre ogni tipo di articolo, dalla moda ai libri, fino ai complementi d'arredo.

Come sempre non mancheranno la zona dedicata ai vinili e ai videogiochi, il Diner, musica e dj set.

Capodanno Cinese

In occasione delle celebrazioni che sugellano il passaggio al segno del Cane, domenica 18 febbraio via Paolo Sarpi sarà il palcoscenico della sfilata che chiude i festeggiamenti della più importante ricorrenza orientale.

Tutta la via simbolo di Chinatown sarà addobbata con le lanterne rosse, mentre sfilerà il corteo di dragoni e ballerini che porteranno in scena i rituali propiziatori della tradizione.

Il ritrovo è previsto per le 14 in via Gramsci, mentre la sfilata terminerà alla Fabbrica del Vapore.



Ma è in generale tutta la città che celebra il Capodanno Cinese con diverse iniziative:

L'Istituto Confucio ospiterà spettacoli, canti e balli a ingresso gratuito;

Il Teatro Dal Verme presenterà un festival con performance a tema orientale;

Fino al 17 febbraio lo chef James Hu del ristorante Yong Yi Ting (Mandarin Oriental Pudong, Shanghai) lavorerà in cucina con la brigata del collega Antonio Guida per allestire un menu di estrazione cinese, che verrà servito ai tavoli del Mandarin Bar e Bistrot;

Infine a Mare Culturale Urbano sabato 17 si celebra il Festival del Raviolo italocinese.







Carnevale Ambrosiano



Se tutta Italia celebra il Carnevale dal Giovedì al Martedì Grasso, i milanesi si discostano posticipando i festeggiamenti di quattro giorni.

Ecco spiegato perché sabato 17 febbraio per i meneghini sarà Sabato Grasso.



Per l'occasione i carri delle parrocchie e dei vari municipi sfileranno per la città, pur evitando il consueto corteo per le vie del centro storico.



Sui Navigli si terrà il concerto itinerante di violino a bordo di una gondola, mentre in Darsena si terrà una sfilata di musica e danze balcaniche.



In Brera il focus sarà sui bambini, con giochi, animazione e bolle di sapone.



La sera, poi, tutti i locali e le discoteche festeggeranno a dovere, con party in maschera di tutti i tipi, da quello ispirato al Carnevale di Venezia del Just Cavalli a quello a tema Harry Potter del Magnolia.











Salon du Chocolat



Un intero weekend dedicato al cioccolato in tutte le sue declinazioni. È quello organizzato al Micolab fino a domenica 18 febbraio.

Protagoniste più di 80 aziende di cioccolato d'eccellenza che presenteranno le loro creazioni.



E poi incontri con grandi chef, showcooking, degustazioni e laboratori, per vivere il cioccolato in tutte le sue declinazioni, pure sotto forma di abito, con il Chocolate Fashion Show.







Mi Ami Ora



Il Mi Ami Festival torna nella versione invernale con un doppio appuntamento diviso in due weekend.



Questa settimana, venerdì 16, Santeria Social Club ospiterà Wrongonyou, che presenterà il nuovo album, e poi le preview di Verano, Andrea Poggio, Gigante e Dubfiles.



Ad aprire la serata un panel sul tema della lingua italiana con Wrongonyou, Maria Antonietta, Andrea Poggio e Nur Al Habash di Italia Music Export.



Il secondo appuntamento è invece sabato 24 febbraio al Fabrique per una serata tra hip hop ed elettronica con Ghemon, Rkomi, Night Skinny, Ensi, Coma Cose e Belize.





La Da Vinci Experience a Il Centro

Una mostra multimediale e immersiva dedicata a Leonardo Da Vinci. Uno spazio al primo piano de Il Centro, lo shopping mall di Arese, in cui immergersi (letteralmente) nelle opere e nella vita del genio di Leonardo.

Un imponente box ricoperto di schermi su tutti i lati, in cui vengono proiettate centinaia di immagini che raccontano la poliedricità del pittore, architetto e ingegnere. Full HD e una colonna sonora diffusa in Dolby surround avvolgono lo spettatore, mentre le immagini scorrono sugli schermi per un'esperienza di immersione totale nell'arte.

Da Vinci Experience è una mostra digitale, affiancata a un'esposizione di riproduzioni perfette delle macchine più significative e rivoluzionarie progettate da Leonardo, in cui entrare attraverso la realtà virtuale.

Oltre alla riproduzione delle sue macchine (a grandezza naturale, gratuitamente a disposizione di tutti i visitatori del mall nella piazza circolare presso l’ingresso 1), infatti, una postazione Oculus VR permette di indossare dei visori di realtà virtale ed entrare dentro al carro armato progettato da Da Vinci e interagire con i suoi meccanismi, di navigare con la barca a pale e di ammirare il volo della vite aerea e dell'ornotottero.

La cena delle cene



Domenica 18 febbraio Eataly Smeraldo, in collaborazione con Parabere forum e Alice Ristorante, organizza una grande cena itinerante dedicata alla scoperta dei volti femminili dell'alta cucina internazionale e a scopo benefico a sostegno del forum.

Dodici chef provenienti da tutto il mondo animeranno le cucine di Eataly Smeraldo e di Alice ristorante proponendo un menù da assaporare in un percorso composto da 12 piccole portate.





Molti gli chef stellati presenti, tra cui Massimo Bottura e Elena Arzak, entrambi tre stelle Michelin, e Antonia Klugmann, una stella e neo giudice della nuova edizione di Master Chef.





Gli ospiti potranno incontrare tutti gli chef e assaporare i loro piatti, muovendosi liberamente negli spazi del secondo piano di Eataly Smeraldo.





Ad ogni chef sarà abbinato un vino e grazie alla presenza dei produttori si avrà modo di conoscere e approfondire la storia delle cantine.





Il costo del biglietto di ingresso è di 130 euro.



Tokyo Energy

Fino al 26 febbraio torna a Milano l'evento Shiseido che, su prenotazione, offrirà trattamenti per la cura della bellezza e il ringiovanimento. Al quinto piano di Rinascente Piazza Duomo potrete trovare 6 Beauty Consultant giapponesi con altrettante cabine di trattamento e postazioni per l'analisi della pelle.

L'evento sarà l'occasione per provare i prodotti della linea Shiseido Essential Energy, che puntano a risvegliare la vitalità cutanea, distendere i lineamenti e donare alla pelle la carica di cui necessita per mantenersi giovane.

E poi : sedute di makeup personalizzato con gli esperti Shiseido che ispirandosi ai Tokyo Look sveleranno come ottenere un effetto sunkissed e creare giochi di luce sul viso; E poi

E l' Eye & Brow Bar , un servizio interamente dedicato allo sguardo in cui le clienti verranno coccolate con l’applicazione delle mascherine occhi Express Smoothing Eye Mask, che in pochi minuti donano al contorno occhi un aspetto più riposato e radioso.



Toulouse Lautrec a Milano

Ultimo weekend, fino al 18 febbraio, per ammirare a Palazzo Reale la mostra dedicata al pittore di Albi, che condurrà i visitatori nella Parigi del secondo Ottocento.



Curata da Danièle Devynck (direttrice del Museo Toulouse-Lautrec di Albi) e Claudia Beltramo Ceppi Zevi, l'esposizione comprende oltre 200 opere, di cui 35 dipinti, che raccontano il percorso artistico di Lautrec e quel suo realismo che attingeva alla quotidianità della strada, sintesi estrema di forma, colore e movimento.

Aperitivo piemontese



In Largo Frà Paolo Bellintani, la storica piazzetta con la chiesa di San Carlo al Lazzaretto appena restaurata, apre Il Gottino, wine bar della cantina cuneese di Santa Vittoria d'Alba.



Il locale proporrà le etichette della casa vinicola accompagnate da un'offerta di food legata al territorio piemontese.



Il Gottino sarà aperto dal martedì al sabato, dalle 17 alle 24.