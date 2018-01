Mai avuto le farfalle nelle stomaco? O una sensazione di nausea legata all'ansia per qualcosa? Colpa del secondo cervello che abbiamo nella pancia: ecco come funziona

Nell’intestino ci sono oltre cento milioni di neuroni che comunicano direttamente con il cervello e influenzano il nostro sistema nervoso vegetativo.

In altre parole, la nostra pancia controlla le reazioni emotive involontarie come felicità, ansia o paura attraverso una connessione con il cervello che lavora senza sosta in entrambe le direzioni.

Cervello e intestino si influenzano tanto da alterare il funzionamento di uno e dell'altro in base alle informazioni che si scambiano.

Per questo motivo è importante prendersi cura del benessere psichico tanto quanto quello dell'intestino a partire da una corretta (e soddisfacente) alimentazione.

Vi raccontiamo come funziona il cervello e perché dovremmo prendercene cura.

È la sede del buon umore

Il 90% della serotonina, meglio detta ormone della felicità, viene prodotta dall’intestino.

Questo significa che se la produzione avviene in modo corretto, il nostro umore sarà positivo e ne sentiremo tutti i benefici.

Possiamo farci caso nella vita di tutti i giorni.

Quando mangiamo la sensazione di sazietà aiuta a sentirci meglio perché viene prodotta serotonina nel nostro corpo; al contrario quando saltiamo i pasti o li ritardiamo le nostre energie iniziano a calare e ci sentiamo più irritabili.

Regola le emozioni

La nostra pancia è il centro di controllo delle emozioni.

Se siete arrabbiati, ansiosi o tristi, la prima parte del corpo in cui percepirete cambiamenti è la pancia.

Gonfiore addominale, stipsi, dissenteria, nausea possono essere tutti segnali somatici che sono campanelli di allarme.

Non dobbiamo più ascoltare solo cuore e cervello ma anche il nostro intestino.

Ha una memoria di ferro

La pancia è in grado di trattenere ricordi emotivi ancora più della testa.

Per questo motivo alla vista di una persona, un luogo, o alla percezione di un suono o un profumo particolarmente significativi può succedere che la nostra pancia si attivi.

Uno dei sintomi più comuni sono le tanto nominate farfalle nello stomaco.

È un rilevatore di stress

Se state vivendo un periodo particolarmente stressante, potreste avere sintomi intestinali particolarmente disturbanti.

I batteri intestinali, infatti, possono rispondere ai segnali di stress che provengono dal nostro primo cervello causando sintomi somatici.

La morale? Mangiate bene e ascoltate i segnali che vi manda il vostro secondo cervello - perché è molto più pratico e chiaro del primo nel comunicare i bisogni di entrambi.