L'inverno sta finendo (si spera): ecco qualche consiglio sulle canzoni da scaricare subito e mettere nella playlist con cui entrare in primavera

Sul fronte musicale le premesse di questo 2018 non sono niente male.

Nel giro di poche settimane, infatti, c'è già tanta buona nuova musica da ascoltare, per tutti i gusti e le occasioni.

Scegliere cosa scaricare non è quindi facile, però cerchiamo di darvi una mano con una selezione dei nostri brani preferiti del momento in cui si passa dal pop al rock, dalla musica latina alla tradizione italiana, dalle influenze folk a quelle anni '80.

Ascoltateli e aggiornate la playlist.

(Continua sotto il primo video)

Echame la culpa, di Luis Fonsi feat. Demi Lovato

Chi l'ha detto che la musica latina si ascolta solo nella stagione calda?

Luis Fonsi, re della scorsa estate con «Despacido», è tornato con a farci ballare con «Echame la culpa» che vanta il featuring con Demi Lovato (che canta sia in spagnolo che in inglese). Ed è subito effetto tormentone.

Chosen, dei Maneskin

X Factor è finito da due mesi, ma «Chosen» dei Maneskin continua ad essere ascoltatissima.

Merito anche del fatto che è stata scelta per lo spot di un noto brand automobilistico.

Tra l'altro la giovane band è in concerto in giro per l'Italia, facendo registrare ovunque sold-out: a dimostrazione che non si tratta della classica meteora da talent.

Non è detto, di Laura Pausini

Il 2018 è un anno di grandi ritorni, come quello di Laura Pausini.

La pop-star italiana ha lanciato un nuovo singolo dal titolo «Non è detto», che anticipa un album di inediti che uscirà a marzo.

La canzone vuole essere un invito a liberare il cuore per permettere alla vita di sorprenderci.

Da Sola / In The Night, di Takagi & Ketra feat. Tommaso Paradiso e Elisa

Dopo il grande successo de «L'esercito del selfie» (feat. Lorenzo Fragola e Arisa), i produttori Takagi & Ketra ci riprovano mettendo stavolta insieme Tommaso Paradiso ed Elisa.

Il risultato è «Da Sola / In The Night», un pezzo pop che entra subito in circolo.

Attenzione anche al videoclip in pieno stile anni '80.

River, di Eminem feat. Ed Sheeran

Eminem è tornato in grande stile con l'album «Revival», che è ricco di featuring come quello con Ed Sheeran in «River» che è stato scelto come nuovo singolo.

Ad accompagnarlo un videoclip, uscito a San Valentino, che parla d'amore ma purtroppo senza happy end.

Leave A Light On, di Tom Walker

Una canzone che non si smette mai di ascoltare è «Leave A Light On» di Tom Walker, che è anche colonna sonora del trailer del film «L'ultima discesa» ispirato alla storia vera del campione olimpico di hockey Eric LeMarque.

Il giovane cantautore inglese tornerà live in Italia il 19 aprile, alla Santeria Social Club di Milano.

Don’t Make Me Wait, di Sting e Shaggy

Un progetto da tenere d'occhio e alla portata d'orecchio è quello che vede coinvolti Sting e Shaggy.

Questa strana coppia pubblicherà il prossimo 20 aprile l'album di ispirazione giamaicana «44/876» e per anticiparlo ha scelto un singolo caldo e sinuoso come «Don't Make Me Wait».

Bambola, di Betta Lemme

È un ritornello che non si può fare a meno di cantare quello di «Bambola», hit che sta facendo conoscere in tutto il mondo Betta Lemme.

La giovane cantante, nata in Canada da genitori di origini italiane, ha un passato da modella che l'ha portata a sfilare sulle passerelle più importanti di New York.

Il pezzo è ispirato all'omonima canzone di Patty Pravo.

Say Something, di Justin Timberlake feat. Chris Stapleton

Justin Timberlake ha appena pubblicato «Man On The Woods», il suo nuovo album, da cui al momento sono già stati estratti tre singoli.

L'ultimo è «Say Something», un pezzo pop con qualche nota folk portata dal featuring con il cantautore americano Chris Stapleton.

Così sbagliato, de Le Vibrazioni

Nei nostri ascolti ora stanno facendo capolino anche i pezzi freschi di Sanremo.

Tra questi c'è «Così sbagliato», un bel brano pop-rock firmato Le Vibrazioni.

La band capitanata da Francesco Sarcina, dopo un periodo di pausa, si è riunita ed è tornata con un nuovo album dal titolo «V».