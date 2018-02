Per interpretare Lara Croft nel nuovo Tomb Raider Alicia Vikander ha dovuto aumentare tonicità e massa muscolare: ecco come ci è riuscita in 4 mesi

Per trasformarsi in Lara Croft Alicia Vikander ha dovuto seguire una serrata routine di allenamento.



Il risultato? Cinque chili di muscoli.

L'attrice ha passato diversi mesi a prepararsi per interpretare la protagonista del nuovo Tomb Raider, al cinema dal 15 Marzo:

«Mi sono allenata per quattro mesi facendo MMA (acronimo che sta per Mixed Martial Arts, ndr): ho tirato di boxe, fatto arrampicata e nuotato; ho sollevato più peso di quanto non abbia mai fatto in vita mia».

«Mi ha aiutato a entrare nel personaggio in tutti i sensi, perché all'inizio della storia Lara, che è un personaggio altamente fisico, lavora come corriere in bicicletta a Londra e si allena facendo proprio MMA».

«Il fatto che all'inizio della storia ti venga presentata come una persona che ama fare sport e sfidare il suo corpo rende plausibile il fatto che poi sia in grado di fare determinate cose», racconta Alicia.

«Le vengono messi davanti degli ostacoli e si ritrova a tirare fuori le sue capacità e a riadattarle per trasformarsi in una guerriera».

Per farla breve, Alicia per interpretare il ruolo ha aumentato la sua massa muscolare di circa cinque chili.

«Sono una persona minuta, ma volevo avere un aspetto forte, diventare forte, per poter rendere credibile lo scontro con uomini molto più grandi di lei».

A quanto dichiarato dall'attrice ci sono voluti 4 mesi per ottenere il risultato, ma purtroppo dopo 3 settimane dalla fine degli allenamenti i muscoli «hanno iniziato a perdere tonicità».

Ecco un assaggio dell'allenamento a cui si è sottoposta Alicia raccontato dal personal trainer che l'ha seguita.

Cos'è l'MMA training

MMA è un acronimo che sta per Mixed Martial Arts, ovvero arti marziali miste.

In pratica uno sport di combattimento a contatto pieno che combina le tecniche di più arti marziali diverse e permette una pressoché infinita varietà di combinazioni di movimenti.

Il corpo viene utilizzato in modo totale, e dunque la preparazione atletica necessaria è globale e ad alta intensità: l'allenamento MMA comprende dunque circuiti misti per migliorare la forza muscolare e aumentare la resistenza cardio.

Pesi, esercizi a corpo libero (come squat, flessioni, stacchi), salto della corda, stretching e attività cardio vengono abbinati a boxe e prove sul ring, per assicurare al corpo forza, velocità e flessibilità.

(E il risultato è quello di Alicia).