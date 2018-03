Negare la tristezza e nascondere i momenti no ci fa (forse) sembrare forti, ma non ci rende più felici: ecco perché dovreste accettare le vostre debolezze

La vita corre a mille all’ora tra lavoro, casa, palestra e hobby, non ci si ferma mai perché fermarsi equivale a pensare. E non solo alle cose positive.

Non parliamo poi del mondo che ci circonda.

I social hanno creato una specie di realtà (fittizia) parallela in cui le personalità che seguiamo mostrano vita perfette. Questo spinge a nascondere ancora di più le nostre fragilità che sembrano quasi non essere ammesse.

Ma la nostra mente è più furba: i sintomi del corpo spesso ci costringono a fermarci anche quando non vorremmo, i pensieri che scacciamo ci trovano ugualmente (magari attraverso i sogni) e le emozioni dolorose emergono quando più vogliamo soffocarle.

Vi diamo 4 validi motivi per imparare a essere forti accettando la vostra vulnerabilità.

Conoscerete la libertà

Che fatica nascondere lati importanti del nostro modo di essere.

Permettersi di avere paura, essere ansiosi o piangere significa dare spazio anche a quelle parti di noi che sono più difficili da comprendere.

Il passo successivo sarà accettare gli stati emotivi che proviamo.

Solo così toccheremo con mano quella sensazione di libertà che si percepisce quando rispettiamo quello che sentiamo.

Avrete meno paure

Se avete paura, dichiaratelo.

Una semplice ammissione di quello che sentite in quel momento può essere di grande aiuto per voi e può far comprendere i vostri comportamenti alla persona che avete di fronte.

Non si può fingere per sempre di essere ciò che non siamo, l’ammissione delle nostre fragilità è un buon punto di partenza per imparare ad accettarle.

Vi sentirete unici

Chi più e chi meno, non c’è nessuno al mondo che non abbia punti di fragilità o debolezze.

Mostrare le vulnerabilità significa dare la possibilità all’altro di comprendervi ed essere più consapevoli della vostra unicità.

Le sfumature della personalità sono solo nostre e questo è il più grande potere che possiamo avere.



Creerete legami

Le persone che mostrano i loro lati più fragili, possono creare legami più facilmente.

Chi veste i panni di Super Man, a lungo andare, potrebbe avere difficoltà nei rapporti.

La maschera del super eroe potrebbe non funzionare perché potrebbe portare l’altra persona ad avere sentimenti di inadeguatezza ("Io sto male e a te non succede mai").

Invece, chi si mostra per quello che è realmente, momenti no compresi, metterà le altre persone in condizioni di fare la stessa cosa e ognuno si sentirà libero di esprimersi.