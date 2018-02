Instagram introduce la notifica per gli screenshot fatti alle Ig Stories: ecco come aggirare il problema per continuare a stalkerare amici (e non) in gran segreto

Nemmeno tre settimane fa il team di Instagram ha introdotto l'orario dell'ultimo accesso (qui le istruzioni per disattivarlo), e in questi giorni rimbalza dappertutto la notizia che gli utenti riceveranno una notifica qualora si farà lo screenshot a una Instagram Story.

La notizia ovviamente ha creato scompiglio e ha allarmato tutti gli stalker, che da oggi dovranno inventarsi nuovi modi per fare attività di (innocuo) spionaggio.

Ma niente paura: abbiamo una soluzione per tutti voi.

Prima però vediamo come funziona realmente questa nuova funzione di Instagram.

(Continua sotto)

Non arriva nessuna notifica



Esatto. Se effettuerete uno screenshot a un Ig Story, all'autore che ha pubblicato il contenuto da voi fotografato non arriverà nessuna notifica.

Né sul proprio smartphone, né sull’app né in direct.



Quindi si tratta di una bufala vi starete chiedendo? No.

Ciò che compare dopo uno screenshot è un simbolo (che ricorda vagamente un sole con i raggi), di fianco al nome di colui/colei che ha effettuato lo screenshot sul proprio smartphone, visibile dall’autore della storia nella lista delle persone che hanno visualizzato quel contenuto.

Attenzione alle storie in direct



Le cose cambiano se parliamo di stories sotto forma di messaggio privato mandate in direct.



Se mandate foto o video ai vostri amici in direct e l'altra persona fa lo screenshot, allora sì, in questo caso vi arriverà la notifica.

Questo perché i contenuti che inviate tramite direct possono essere visualizzati solo una volta (al momento dell'apertura) e dopodiché vengono cancellate in automatico, non rimanendo online per 24 ore come le classiche storie pubbliche.

Effettuare uno screen dunque sarebbe poco corretto, e per questo motivo Instagram invia una notifica al mittente.

"Fatta la legge, trovato l'inganno"



A prima vista, l'avviso di screenshot per le storie sembra un ostacolo per la raccolta di scatti altrimenti persi nel cimitero digitale (pratica-altrimenti-nota-come: raccolta di scatti mandati poi agli amici per fare gossip).



Ma a tutto c'è una soluzione.

Abbiamo infatti trovato tre metodi per continuare a screnshottare le storie in gran segreto senza che all'altro utente arrivi la notifica.

- disconnettete il vostro cellulare dalla rete internet prima di catturare l'immagine che vi interessa. Potete sia mettere il telefono in modalità aereo che staccare i dati cellulare e il wifi

- aprite Instagram dal desktop del vostro computer ed effettuare lo screenshot tramite questo device e non quindi con il telefono (per ora il sito web pare non inneschi nessun tipo di conseguenza)

- usate applicazioni tipo StorySaver (per Android) o Repost Story for Instagram (per Iphone) che vi permetteranno di scaricare le storie in modo anonimo e guardarle poi tutte le volte che volete.