Con l'ultimo aggiornamento, Instagram introduce la possibilità di vedere l'ultimo accesso dei propri follower: ecco come disattivare questa funzione

Il recente aggiornamento di Instagram ha introdotto la possibilità (che si attiva di default) di vedere l'ultimo accesso degli utenti.

In questo modo Instagram punta a potenziare la sua attività di messaggistica istantanea sfruttando la funzione ultimo accesso già famosa su app come Facebook Messanger e WhatsApp.

Questa cosa però ha infastidito molti utenti, che non si sentono più liberi di passare ore e ore nella home di instagram semplicemente per il gusto di farlo (o perché non si ha niente altro di meglio da fare).

In realtà non tutti possono vedere la nostra ossessione per Instagram poiché l'ultimo accesso è visibile solo ai contatti con cui ci si scambiano messaggi privati in direct e a coloro che abbiamo taggato nelle nostre storie.

Ma con grande gioia per tutti coloro che non voglio mostrare al mondo la loro Instagram-addiction neanche ai propri amici c'è un modo semplice e veloce per disattivare questa funzione del nuovo aggiornamento.

Innanzitutto, ecco dove e come viene visualizzato l'orario di ultimo accesso nella sezione dei direct.

Come disattivare l'ultimo accesso su Instagram

Per prima cosa, una volta entrati su Instagram, andate sulla pagina del vostro profilo.

A lato della scritta "modifica profilo" trovate la rotellina/ingranaggio che vi permette di gestire le varie impostazioni dell'app.

Cliccatela e scorrete verso il basso.

All'ultima voce della sezione "Impostazioni" troverete "Mostra lo stato di attività".

Disattivatela.

Così facendo, il fatto che controlliate Instagram ogni 5 minuti rimarrà una questione privata.

Unica nota negativa: come per Facebook o Whatsapp, disattivando lo stato di attività del proprio profilo non vi sarà possibile vedere gli ultimi acessi dei propri amici.