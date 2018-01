La nuova Google Arts & Culture è una App che, partendo da un selfie, ti dice a quale quadro famoso assomigli: ecco come funziona

Ognuno di noi ha 6 sosia in giro per il mondo, ma difficilmente li incontrerà mai.

Più facile scoprire a quale personaggio dell'arte somigliamo di più grazie all'ultimo aggiornamento di Google Arts & Culture, l'app il cui obiettivo è rendere i grandi musei a portata di click e che ha recentemente rilasciato una funzione che sta viralizzando il web.

Soprattutto da quando le star hanno iniziato a condividere i loro risultati sui social.

Al momento purtroppo la funzione è disponibile solo in alcune aree degli Stati Uniti, ma da Google promettono che a breve arriverà anche in Italia.

Intanto, ecco come funziona e chi l'ha già provata.

(Continua sotto la foto)

Cos'è Google Arts & Culture



Il sito e l'app Google Arts & Culture sono nati nel 2016 con l'obiettivo di consentire a chiunque, dovunque, di godere delle bellezze artistiche dei musei più famosi del mondo.

Gli utenti possono scoprire e ammirare le opere grazie alla realtà aumentata e ai tour a 360° dei poli espositivi, oltre ad avere a disposizione informazioni sulle mostre e approfondimenti dedicati ai singoli artisti.

Attraverso la geolocalizzazione, poi, è possibile scoprire se ci sono delle esposizioni nei dintorni con orari di apertura e costi dei biglietti.

Adesso, i programmatori hanno aggiunto una funzione in più, quella che consente, grazie a un selfie, di trovare il proprio sosia tra i ritratti e i dipinti in archivio.

Come funziona la ricerca del sosia



Una volta scaricata l'app, si deve scrollare per un po' finché non compare la schermata che vedete qui sopra.



Cliccando su Get Started - Iniziamo, si viene dirottati sulla fotocamera.



A questo punto bisognerà accettare i termini di utilizzo per consentire all'app di accedere alla macchina fotografica del cellulare, prima di poter scattare il selfie da cui far partire il confronto.



Dopo lo scatto la tecnologia Face Match analizzerà i tratti più marcati per trovare le analogie con i ritratti famosi e proporrà una serie di risultati, con una percentuale di somiglianza, dalla più alta alla più bassa.







Condividere o non condividere

A questo punto potrete scegliere quale dei ritratti proposti vi convince di più (o vi fa più ridere) e condividerlo sui vostri social per dare il via al dibattito.

Attenzione, però: non sempre gli accostamenti sono piacevoli e soprattutto, non vale barare, come ha fatto Ellen Degeneres che già dallo sfondo ha indotto il risultato di Google.

Sfogliare la gallery per credere.

Le star pazze per Google Arts & Culture

A far schizzare l'app tra le più scaricate del momento è stato lo zampino delle celeb, che hanno subito provato la nuova funzione.

In alcuni casi si intravede davvero una certa somiglianza con i dipinti. Per altri, invece, è stata una debacle (alcune attrici sono state accostate a ritratti di uomini con tanto di baffi).