Il freddo inibisce le tentazioni maschili, dunque d'inverno fidanzati e mariti sono più fedeli: ecco come tenerli tali tutto l'anno

In inverno gli uomini sono molto più fedeli rispetto all’estate.

Sarà perché il clima rigido li porta a preferire il focolare domestico, sarà perché i cappotti di lana sono meno sexy degli shorts estivi, fatto sta che una cosa è certa: come gli animali vanno in letargo, anche il testosterone dell’animale a due zampe si assopisce con il freddo.

Ecco un vademecum per far sì che il proprio lui continui a seguire la retta via anche quando la Primavera sarà alle porte e i dannati shorts tentatori risorgeranno, dopo Pasqua o giù di lì.

(Continua sotto la foto)

Tenete basso il termostato

Le temperature polari che ci sono fuori aiutano a mantenere chetata la libido fedifraga degli ometti tuttavia il fuoco passionale extraconiugale può ardere anche accanto al focolare domestico.



Una tata un po’ troppo scosciata, un’amica un po’ troppo truccata, una giardiniera specializzata in davanzali rigogliosi (un po’ troppo scollata, insomma) potrebbero mandare in tilt il termostato interno del vostro lui, risvegliando l’infedele che si annida in ogni homo sapiens (fatevene una ragione: l’uomo è un animale che in principio non conosceva la monogamia ma anzi tendeva allo spargimento di seme a destra e a manca).

La mossa vincente da giocare è quella di mantenere bassissime anche le temperature interne della casa e, se possibile, andare pure nel suo ufficio a sabotare i caloriferi.

O perlomeno regalare dei dolcevita da Nonna Papera alle colleghe più procaci.

Più bassa sarà la temperatura del vostro appartamento, più alto sarà il vostro umore, finalmente libero da preoccupazioni cornutocentriche.

Il freddo è un alleato della fedeltà. Ma c’è un però

A temperature basse la fedeltà si alza. Ma solo quella, ahinoi.



Se l’inverno è la stagione più calda per il cuore delle fidanzate e delle mogli, finalmente tranquille riguardo la proprietà privata che esercitano sul proprio partner, c’è però da sottolineare che il letargo ormonale del compagno non giova sempre, anzi.

La donna, che funziona esattamente al contrario dell’uomo, ama le coccole sotto il piumone, i bacetti sotto al vischio e le effusioni amorose davanti al caminetto: insomma, la sua libido è più attiva e fantasiosa d’inverno che non d’estate, quando sudore appiccicaticcio e afa opprimente le fanno venire voglia soltanto di una cosa: una bella doccia fredda.

Se però l’effetto doccia fredda (proverbialmente uno dei contraccettivi maschili più sicuri) è quello che caratterizza l’intera stagione invernale dei maschi, come si fa?

Semplice: aizzate il fuoco che c’è in lui con trucchetti magici che fin dai tempi di Eva stregano gli Adami.

Lingerie sexy al posto dei mutandoni di lana fantozziani, piedini scalzi con pedicure impeccabile invece dei calzettoni monacali che arrivano al ginocchio, nude look con ombelico in vista e top trasparente effetto vedo-non-vedo-altrochèchevedo invece della muta da sub a cui siete abituate...

È probabile che con il termostato basso che avrete impostato in casa vi becchiate la broncopolmonite ma, se c’è da scegliere tra i polmoni e il cuore, molte donne sacrificano volentieri i primi.

Scaldate i partner dall’interno: tè, tisane e cioccolate calde

Oltre agli escamotage tramandati da nonna Eva per sedurre nonno Adamo (che hanno funzionato anche quando fuori c’era l’Era Glaciale), ci sono tanti stratagemmi meno maliardi che possono venirvi in aiuto dall’autunno inoltrato al primo spuntare di una rondine che fa Primavera.



Senza scadere nella cortigianeria più umiliante, basta mettere a bollire una tazzona d’acqua e offrire al proprio partner intirizzito un buon tè.

Sbizzarritevi con i tantissimi ingredienti afrodisiaci che la natura offre per perpetrare le specie.

Lo zenzero scalderà immediatamente gli animi letargici del maschio alfa così come la cannella e la curcuma. Si tratta infatti di spezie termogeniche che producono calore corporeo, facendo così due miracoli in uno: fanno risorgere la libido e, udite udite, fanno anche dimagrire!

Più ne consumate, più calorie brucerete.

La cioccolata calda, invece, più che termogenica è cellulitogenica tuttavia il cacao sarà un vostro alleato di letto tanto quanto l’amico di calcetto del vostro fidanzato è suo alleato di sbronze.

L’Italia è il Paese in cui si tradisce di più

Il clima mediterraneo non è solo un bene per gli italiani, lo dimostrano i dati sconcertanti raccolti dal sito Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un'avventura fuori dal comune ma soprattutto fuori dalla coppia.



La classifica delle nazioni più infedeli stilata da questo website speziato (qui non c’è bisogno né di zenzero né di cannella) mette in testa proprio l’Italia (seguono Spagna e Francia).

E mette quindi in testa agli italiani un sacco di corna, sia per l’alce maschio sia per l’alce femmina.

Probabilmente il nostro clima piuttosto mite non aiuta a mandare in letargo la voglia di tradire nemmeno nei mesi più rigidi.

Quindi per maschi e femmine di costituzione mediterranea vale la legge per cui “L’Italia è una Repubblica fondata sull’adulterio”.

Dura lex, sed lex. O meglio: sad lex.