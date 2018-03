Incatenati nella coppia, dove l'amore non appaga ma soffoca: se siete in una relazione gabbia l'unica soluzione è voltare pagina



L’amore diventa una gabbia quando vengono limitate le libertà dell’altro, quando non vengono rispettati limiti e confini, quando la propria individualità passa in secondo piano e diventa difficile pensarsi prima di tutto come singolo piuttosto che come coppia.

Non parliamo solo di situazioni estreme in cui uno dei partner vieta all’altro di uscire o di vedere gli amici ma nella categoria gabbia rientrano anche quelle situazioni in cui esiste una dipendenza affettiva.

È come se la singola persona smettesse di esistere e fosse tutto concentrato sulla vita in due, come se si puntasse tutto sulla metà della mela e non ci rendessimo conto che noi siamo già la mela intera.

Il nostro partner potrà dare risalto alla caratteristica della mela e moltiplicare il nostro benessere che di base però dovrebbe già esistere.

Vi diamo quattro validi motivi per voltare pagina se vi accorgete di essere dentro una gabbia.

Ritroverete voi stessi

Quando la coppia soffoca, è facile perdere di vista i propri bisogni.

Per abitudine, ci si ritrova a omologarsi alle necessità o alle richieste dell’altro, si mettono da parte hobby e passioni rischiando di perdere una parte importante della vostra personalità.

È il momento di voltare pagina anche per recuperare quelle parti di noi che ci fanno sentire vivi.

Conoscerete il coraggio

Non è facile staccarsi da un rapporto gabbia, altrimenti non sareste neanche arrivati a questo punto.

Ci sono dinamiche di dipendenza affettiva che sono difficili da riconoscere e da spezzare.

Nel momento in cui lo farete, ritroverete il vero significato della parola coraggio e potrete ricordarlo ogni volta che ne avrete bisogno.

Imparerete ad amarvi

Staccarsi da rapporti nocivi ci insegna ad avere rispetto per noi e per la nostra vita.

Se ci accorgessimo che nel rapporto del nostro più caro amico è scomparso il sorriso e sono emerse dolori e negatività, cosa gli consiglieremmo?

Trattatevi come fareste con i vostri affetti, consigliate a voi stessi la via per volervi bene, di conseguenza (e con i vostri tempi) arriverà anche la forza di voltare pagina.

Preserverete l’altro

Se il vostro timore è quello di poter ferire l’altra persona, dovreste pensare che farete solo il suo bene.

Un rapporto gabbia è nocivo per entrambi i partner, indipendentemente dai ruoli che si assumono all’interno della coppia.

Per questo motivo, passato il dolore iniziale tipico di qualsiasi rottura, sarà naturale ritrovare l’amore per se stessi, necessario alla nostra felicità.