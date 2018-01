Ogni ragazza single che si sia ritrovata con il desiderio di trovare se non l'anima gemella un fidanzato, probabilmente ha vissuto queste 10 situazioni da incubo

È lunga la strada per il paradiso, si sa, ma le povere ragazze single alla ricerca di uno straccio di fidanzato spesso si trovano a doversi interfacciare con situazioni non proprio meravigliose.

Anzi, a volte sembrano delle prove da completare per una specie di percorso di espiazione.

Sicuramente il vostro karma accumula punti fragola ma la speranza viene messa duramente alla prova.

Se siete single anche voi probabilmente vi ritroverete nelle dieci situazioni descritte: spuntate l'elenco e rideteci su.

Le reunion con le amiche fidanzate, sposate e/o con figli

Se siete single lo sapete bene, la amiche che si riproducono o che lanciano i bouquet bianchi sembrano essere ovunque, si sistemano e non fanno più festa con voi.

Quando le andate a trovare non fanno altro che parlare dei loro pupi o dei dettagli dei loro matrimoni da favola e poi tentano di consolarvi dicendovi che sono sicure che presto succederà anche a voi, è questione di tempo.

Voi fate le corna dietro la schiena e vi chiedete se vi siete ricordate di prendere la pillola.

Gli appuntamenti combinati

Le amiche si sentono obbligate ad aiutarvi nella vostra ricerca di un uomo decente, peccato che spesso siano solo capaci di organizzare degli appuntamenti disastrosi, accoppiandovi con gli amici single dei loro fidanzati, quelli che non c'entrano assolutamente nulla con voi e che non hanno mai incontrato.

Voi vi ritrovare chiuse nel bagno del bar a mandare messaggi vocali minatori all'organizzatrice del meraviglioso appuntamento consapevoli del fatto che il vostro accompagnatore non smetterà di parlare per le prossime tre ore.

Fingete dei calcoli renali.

Bere da sole

Ah, il weekend, quello che tutte le coppie aspettano per poter partire per le loro fughe romantiche e lasciare voi da sole a scorrere la rubrica per cercare tra i vostri amici, tinder, amici di amici, qualche anima pia che vi proponga di andare a bere un negroni sbagliato formato famiglia.

Spesso questa impresa si rivela più difficile del previsto, quasi impossibile da superare.

Che fare? Non vi rimane che accendere la TV On Demand e farvi il vostro negroni XXL da sole.

Le feste dove non conoscete nessuno

«Dobbiamo andare a quella festa, non conosciamo nessuno e ci potrebbero essere dei ragazzi carini».

Quante volte vi siete fatte convincere da qualche amica a imbucarvi alla festa di compleanno, di laurea o peggio di matrimonio di qualche perfetto sconosciuto?

Per poi trovarvi a conversare amorevolmente con un tizio dal sorriso meraviglioso e conoscere dopo trenta secondi la sua ancor più bella fidanzata.

Quelle feste dove tutti vi chiedono come mai siete lì e chi conoscete, e voi non sapete che cosa rispondere e volete solo urlare che vi siete imbucate solo per conoscere qualche ragazzo carino.

Ritornare a casa da sole

Uno dei momenti più duri è quello del ritorno a casa dopo una serata piena di aspettative, quella in cui speravate di incontrare quel tipo carino o una di quelle che speravate finisse diversamente.

Invece no, ancora una volta verso casa sul tram con della musica triste nelle orecchie e poi a dormire senza nessuno che vi scalda i piedi.

Chi è single sa bene che questo è uno dei momenti più tristi, uno di quelli da lacrima facile.

Risvegli tardi in hangover

Quando riuscite a organizzarvi per uscire date il meglio di voi, siete single, non avete figli, nessuno che vi aspetti a casa e allora perché non ordinarne ancora uno e poi andare a un after a casa di quel tipo carino che potrebbe essere gay ma forse non lo è.

Il risveglio con il mal di testa fa parte del pacchetto ma anche lo scoprire durante l'after che il fidanzato del tipo carino si chiama Alejandro.

Tipi che non ci provano

Se incontrate qualcuno di carino, magari al bar tutte le mattine, non sapete assolutamente come approcciarlo, sorridete e sperate che sia lui a rivolgervi la parola, a fare qualche battuta, a farvi un sorriso.

Purtroppo lui non fa niente, non vi sorride neanche, non vi vede perché sta leggendo la Gazzetta dello Sport.

E così anche con il tipo che vi si siede vicino al tram, con quello che incrociate in palestra o a volte al supermercato.

Provate a fare voi la prima mossa.

Tipi disadattati

Le donne quando escono da una rottura vogliono in qualche modo punirsi, forse anche voi da quando il vostro fidanzato vi ha lasciato vi sentite con l'autostima a terra e pensate di non meritarvi molto?

In queste situazioni diventate delle calamite per i casi umani, vi chiedete come mai capitino tutti a voi e avete quasi paura che siano tutti pazzi.

Non vi preoccupate, dovete forse solo imparare a evitare quelli che al primo appuntamento vi dicono che hanno del nero dentro, e non si riferiscono all'evasione fiscale o a qualcosa da fumare.

Lumaconi insistenti

Oltre a quelli che non ci provano esistono anche quelli che vi si accozzano addosso ma che non sono propriamente desiderati.

Uomini che interpretano il «no» come una sfida, come una nuova montagna da conquistare e da scalare, peccato che voi non vogliate assolutamente essere conquistate ma vi troverete comunque a ricevere venti chiamate al giorno (alle quali non rispondete) e un monologo non corrisposto su WhatsApp: sperate non inizi anche a mandarvi dei fiori.

Uomini fidanzati che ci provano

Esiste anche il periodo, nella vita di una single, in cui ci si imbattete solo in tipi fidanzati che ci provano pesantemente.

La solitudine rende deboli e spesso viene voglia di fare un tentativo giusto per avere qualcuno che vi levi le ragnatele, ma non dovreste mai farlo, anche solo per una questione di karma e se è successo probabilmente ve ne siete pentite.

Quasi tutte le single vorrebbero eliminare questi essere dalla faccia della terra.