Le vostre storie non durano più di qualche mese? Forse sbagliate qualcosa: ecco gli errori più comuni che fanno naufragare le relazioni agli inizi

Sabotate ogni vostra relazione? Vi innamorate sempre di uomini impossibili?

Le vostre storie finiscono dopo pochi mesi e tutte le volte vi eravate illuse che era quello giusto?

Forse poteva esserlo e non ci avete creduto abbastanza o forse ci sono alcuni errori che continuate a ripetere storia dopo storia e che vi portano a non riuscire mai a essere veramente felici.

Noi vi diciamo quali sono gli errori più comuni che portano le storie ad arenarsi dopo pochi mesi: se volete invecchiare insieme a qualcuno segnateveli ed evitateli tutti come la peste.

(Continua sotto la foto)

Pensare che esista l'uomo perfetto

Il principe azzurro non esiste nella vita vera, dovreste averlo imparato tutte da tempo ma in un angolo delle vostre menti si nasconde ancora quel sogno irreale.

I primi mesi sono tutti rose e fiori ma al primo difetto, alla prima difficoltà il vostro castello implode insieme alla favola della principessa felice.

Il problema è che per quanto vi sforzerete al mondo non potrete mai trovare un uomo perfetto, senza difetti o senza lati oscuri: potete passare da una storia all'altra ma avrete sempre delle delusioni.

Se non si è disposte ad accettare che il principe azzurro non esiste è difficile poter avere una storia duratura.

Scappare alla prima difficoltà

«No basta, il gioco non funziona come dico io, non lo voglio più».

Questo vale sia per le donne che per gli uomini, quando il gioco si fa duro preferiscono abbandonare la partita.

Peccato che le relazioni siano fatte di compromessi, discussioni e spesso la vita sia piena di difficoltà da affrontare.

Abbandonare una storia dopo poco è giusto se vi rendete conto che non fa per voi ma se avete anche solo mezzo dubbio dovreste provarci e riprovarci fino a che non avrete veramente delle basi solide su cui costruire.

Ascoltare solo le proprie esigenze

Ripetere «io, io, io, io, io, io, io, io» potrebbe farvi sembrare dei ciuchini, in una coppia non siete da sole e il vostro compagno non è stato creato per assecondare tutte le vostre esigenze o pretese e neanche per mettervi sempre al centro dell'attenzione, la stessa cosa vale per lui, non può esistere solo il suo punto di vista.

Per fare andare avanti una storia bisogna mettere sul tavolo le esigenze di entrambi e poi capire dove si incontrano.

Avere paura

La paura è la vostra peggior nemica, le storie guidate da questo sentimento finiscono per schiantarsi molto velocemente su un muro alto tre metri.

Le delusioni del passato spesso fanno aumentare le insicurezze, accendono campanelli d'allarme e si trasformano in paranoia e in ossessione.

Se vi ripetete che una cosa andrà a finire male è probabile che succeda: ragionate, siate lucide e cercate di viverla serenamente.

Essere attratte dal fascino dell'impossibile

Innamorarsi sempre di uomini impossibili, complicati e che chiaramente non vogliono impegnarsi non farà durare a lungo le vostre relazioni.

Rimanergli attaccate come delle cozze allo scoglio non aumenterà la vostra possibilità di successo.

Se lui è un traditore seriale voi non lo cambierete, se lui non vuole relazioni impegnative continuerete a rincorrervi come il gatto e il topo senza soluzione.

Dovreste sintonizzare il vostro radar verso delle prede diverse.

Autosabotarvi

Spesso sabotare la felicità è più facile che costruirla, il vostro passato vi ha fatto creare una specie di «salvavita», appena qualcosa va storto, appena lui dice anche solo una frase sbagliata l'allarme inizia a suonare e voi tirate su il ponte levatoio e battete in ritirata con tutto l'esercito.

In fondo tornare sulla vecchia strada della single infelice è quasi rassicurante no?

E poi fare la parte della vittima è sempre più facile. Lanciate dalla finestra l'allarme e smettela di pensare di dovervi difendere da tutto.

Non fare mai autoanalisi

Fare la parte della vittima è molto più facile e anche pensare di avere sempre ragione o di essere sempre la parte offesa e ferita.

Se si vuole far durare una relazione bisogna anche mettersi nelle parti dell'altro, provare a capire le sue ragioni, chiedersi il perché si comporta in un determinato modo, la stessa cosa però dovrebbe fare lui.

Se non ci si mette mai in discussione non si può aprire la porta a un'altra persona.

Non saper ascoltare

Essere un disco rotto non funziona, parlare sempre e solo di quello che vi ferisce o di quello di cui avete bisogno senza sapere ascoltare vi farà costruire un muro altissimo tra voi e l'altra persona.

Non volersi parlare di persona, mandare solo dei messaggi in chat e non capire veramente cosa vuole dirvi l'altra persona non vi porterà molto lontano.

Tutti hanno giornate storte e tutti a volta vogliono chiudersi in se stessi ma se non ci si ascolta si finisce per farsi il vuoto intorno.

Innamorarsi dell'idea di lui

Se vi innamorate solo dell'idea che avete di lui e non veramente della persona che avete davanti vi troverete sempre scollate dalla realtà e a un certo punto vi ritroverete davanti qualcuno che non vi piace poi così tanto.

All'inizio di una relazione non dovreste mai idealizzare una persona, meglio andarci con i piedi di piombo e capire veramente chi avete di fronte che non rendervi conto, dopo alcuni mesi, di stare con qualcuno che non volete veramente.

Le relazioni che non si basano sulla realtà non vanno molto lontano.

Avere paura di litigare

Litigare è fondamentale per conoscersi, certo non potete urlarvi in faccia ogni giorno, in quel caso avreste un problema, ma una sana litigata ogni tanto fa emergere i problemi e dice tanto di voi.

Scappare alla prima discussione o credere che aver litigato sia un problema insormontabile vi fa capire che non avete la maturità per far durare una relazione a lungo.

Non potete pensare che esistano rapporti senza incomprensioni o senza discussioni.