Se ai rifiuti reagisce con regali Se c'è una cosa che è l'antitesi del sexy è un uomo implorante che con occhi da labrador vi fa capire che anche se lo calpesterete lui sarà sempre lì a implorare una qualsiasi vostra attenzione. Vi mettereste mai con un uomo capace di umiliarsi ripetutamente davanti ai vostri occhi? No.



Se ci prova solo sui social Se un ragazzo chatta con voi per ore e ore e poi quando vi vede in giro, ad esempio in un locale, vi rivolge a malapena la parola o peggio ancora il saluto, entra direttamente nella top ten dei peggiori sfigati del mondo. Purtroppo questa categoria è in aumento: non rispondetegli quando vi scriverà il giorno dopo qualcosa tipo «Eri carina ieri sera».

Se fa il teppista con i suoi amici Già fanno tristezza i rapper che si atteggiano come se fossero dentro la serie Narcos e poi vanno in giro con i bodyguard e la mamma, figurati i ragazzi che si danno arie da teppisti di zona e si sentono come i protagonisti di Empire. Viene immediatamente in mente il video dei The Offspring «Pretty Fly».

Se si comporta come se avesse quattro anni Ok, gli uomini maturano dopo, ma a quarant'anni uno dovrebbe essere uscito dalla pre adolescenza? O addirittura dall'infanzia? Non si tratta di chiamare la mamma ma di agire come un bambino egoista, dire lo stesso dipo di bugie e poi frignare per non prendersi la responsabilità delle proprie azioni.

Se è il re delle seghe mentali La categoria maschile è decisamente confusa, ma le seghe mentali sono tipiche del sesso femminile e se un uomo inizia a pensare troppo e non riesce a godersi il lato impulsivo e passionale di una relazione vi porterà all'esasperazione. Questi sono gli uomini che vi dicono che non sanno se vogliono venire a letto con voi perché dovrebbero prima valutarne tutte le conseguenze. Mandategli un foglio excel con scritto «conseguenza = ciao».

Se parla solo della sua ex Lui è quello con cui siete uscite una sera con l'intento di divertirvi un po', senza l'intenzione di sposarlo domani e che, a metà serata, inizia a mostrarvi le foto della sua ex, a insultarla e poi, dopo qualche bicchiere a piangere urlando il suo nome. Ok, stiamo esagerando, ma state all'occhio perché è un attimo.



Se piagnucola per ogni cosa Non esiste cosa peggiore al mondo di un uomo che si piange addosso e che vi confessa continuamente di avere pianto per qualsiasi cosa: da Dumbo, al suo cd preferito che ha ascoltato ieri sera in macchina, al film che è andato a vedere al cinema. Un uomo che vi confessa continuamente di piagere perde talmente tanto la propria credibilità che non vorrete rivederlo mai più.

Se fa il maledetto O sei Mick Jagger o qualsiasi uomo dopo aver passato i trenta diventa veramente ridicolo. Sono quelli che vi dicono cose tipo «Oh ieri c'era questo after e siamo rimasti svegli fino alle dieci del mattino, oggi sono troppo distrutto ma questa sera non mi voglio proprio perdere la festa in quel posto». Noia istantanea verso questi esseri, lasciateli andare alla festa e tornate serene a casa dal gatto.



Se si comporta da stalker I due di picche vanno accettati con dignità ma alcuni ragazzi continuano a pensare che se una ragazza non risponde al telefono vuole essere inseguita, che le donne siano come delle roccaforti da conquistare con insistenza. Invece non esiste niente di peggio di un uomo insistente che non capisce che non caverà un ragno dal buco. L'alone dello sfigato diventa immediatamente fluorescente.