Quando ci si sente sminuite dal partner, non si deve fare finta di niente, perché ferisce voi e mina la relazione: ecco come affrontare la situazione

Non è facile rendersene conto.

Inizia con una frase sotto forma di battuta, un Ma dai scherzavo, e poi si trasforma in affermazioni sistematiche che feriscono e rimangono irrisolte.

Ci sono persone che hanno un bisogno inconsapevole di sminuire le persone intorno.

Alcuni lo fanno per difesa, per sottolineare la loro visione che è ritenuta l’unica accettabile, spesso è una proiezione della loro insicurezza ed un campanello d'allarme che ci indica il loro non sentirsi all’altezza.

Vi diamo quattro passi da seguire per fare in modo che questo meccanismo cambi.

(Continua sotto la foto)

1. La goccia che fa traboccare il vaso

Un rapporto di questo tipo può andare avanti per anni.

Poi all’improvviso, tutto diventa chiaro e quelle frasi sottili e fastidiose non vanno più bene.

Quando arriva la goccia che fa traboccare il vaso, è ora di fare qualcosa di concreto.

Parlate con il vostro partner, spiegate come vi sentite e quello che provate ogni volta che le sue affermazioni vi feriscono.

2. Fate prendere coscienza

La persona che avete di fianco deve prendere coscienza di quello che fa e che dice.

Non è così scontato perché spesso queste persone non si rendono conto né di far male nè di dire qualcosa di così brutto.

La frase che potrebbero dirvi sarà Ma io non ti ho mai sminuito e questo vi farà capire che non lo fanno in modo consapevole.

Una volta che gli avrete aperto gli occhi, però, se vi ama farà di tutto per non farlo capitare di nuovo.

3. Non mollate la presa

Sminuire gli altri è spesso un meccanismo di difesa che serve per proteggersi.

Per questo motivo non sarà facile eliminare il comportamento.

Quando deciderete di affrontare la situazione dovrete aspettarvi resistenze (Ma chi io?) e recidive.

Ricapiterà e il vostro compito sarà quello di fargli notare ogni volta come vi sentite quando dice quelle parole.

La piena consapevolezza e l’amore (prerogativa fondamentale) aiuteranno a modificare il comportamento.

4. Valutate la situazione

Cercate sempre di capire in che situazione siete.

Il vostro partner vi trasmette amore, sicurezza e ha momenti in cui attua delle difese personali oppure è un rapporto che vi fa sentire insicure, fragili e da cui sentite di dovervi difendere?

Sono due situazioni molto diverse e occorre trattarle anche in modo differente.

Se siete nella prima situazione potrete seguire i passi che abbiamo elencato altrimenti vi rimane da fare solo una cosa: lasciarlo.