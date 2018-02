Di luoghi comuni sugli uomini ce ne sono tantissimi, ma sono sempre affidabili? Ecco quali sono da sfatare e quali invece (purtroppo) molto veri

Ossessionati dal calcio? Incapaci in cucina? Spaventati dal matrimonio? Alcuni luoghi comuni sugli uomini persistono nel tempo, purtroppo molti sono ancora assolutamente veri, altri solo in parte e altri ancora dovrebbero essere totalmente sfatati e sono stati superati con gli anni.

Ne abbiamo scelti dieci e abbiamo cercato di fare il punto su quanto ci sia effettivamente di vero.





Sono ossessionati dal calcio, verissimo o falsissimo

Vero ma non per tutti, visto che esiste una piccola percentuale di uomini che non si interessa minimamente al gioco del pallone e ha a mala pena idea di quali siano le squadre di Serie A - in compenso di solito hanno una passione uguale o maggiore per un altro sport o hobby.

In ogni caso raramente esistono vie di mezzo: o non può vivere se si perde dieci minuti di partita o non gli interessa minimamente.

Non possono essere amici delle donne, vero e falso

Non è facilissimo certo, poche volte si riesce a non entrare nel disastroso meccanismo in cui uno dei due si innamora dell'altro, spesso in maniera non corrisposta con conseguente cataclisma non arginabile.

Non è però impossibile, le amicizie tra sessi opposti quando esistono sono forti e speciali.

Certo, magari sono iniziate con una storiella lampo o all'inizio uno dei due un pensierino sull'altro l'ha fatto, ma se poi cambiano direzione e diventano delle amicizie solide non le ferma più nessuno.

Se sono in gruppo ci provano sempre, ni

Gli uomini in gruppo non sono rassicuranti, l'incubo di ogni fidanzata è quando partono insieme per un addio al celibato, le fidanzate se li immagino circondati da russe biondissime che si spogliano ballando Ed Sheeran e si strusciano su di loro.

La verità è che sono talmente euforici, quando partono per queste spedizioni da veri maschi, che in dieci secondi si scolano una bottiglia di gin e iniziano a parlare con la lingua felpata come Macaulau Culkin nel suo periodo più festaiolo e meno lucido.

In questo caso potrebbero anche tentare di provarci con ogni cosa che si muove, ma non avrebbero molto successo.

Odiano le donne indipendenti, verissimo o falsissimo

Certo, si sentono in dovere di proteggervi e non vogliono assolutamente che la loro mascolinità finisca per essere ignorata o messa in secondo piano ma non tutti gli uomini si sentono per forza in competizione con il gentil sesso.

Per fortuna.



Alcuni sono felici di sapere che la propria compagna guadagna più di loro e altri detestano quelle che non riescono a fare un passo senza dover essere aiutate o assistite.

Gli uomini che non temono le donne indipendenti esistono e anche quelli che odiano quelle che si lamentano ogni trenta secondi.

Non provano emozioni, falso

Gli uomini emozionalmente più sensibili delle donne esistono e sono in mezzo a noi.

Il fatto è che il giorno in cui ne incontrerete uno vi pentirete di aver accusato il vostro ex di non esprimere quello che prova.

Pazze! Non sapevate quello che stavate facendo: gli uomini che esprimono le emozioni piangono e piangono un sacco, per qualsiasi cosa e poi si sentono feriti dalle vostre parole, si sentono non capiti, almeno una volta al mese sono tristi senza motivo, un incubo insomma.

Gli uomini provano emozioni, credeteci, ma è meglio non saperlo.

Non ascoltano, vero

Effettivamente è difficile che riescano a concentrarsi per più di dieci minuti, sopratutto se gli state parlando di problemi non pratici, o anche pratici ma che presuppongono di alzarsi da dove sono seduti, sono allergici alle ramanzine, gli ricordano la madre ed entrano in modalità risparmio energetico.

Se vi guardano con lo sguardo perso nel vuoto è probabile che stiano pensando al fantacalcio o a un documentario sull'accoppiamento degli insetti.

Non chiedetegli di ripetere perché ripeteranno l'ultima frase come quando il professore di chimica li beccava distratti in classe.

Non si prendono cura di loro, vero o falsissimo

Se gli proponete un weekend alle terme non sperate che saltino di gioia, non tutti amano bere tisane al cetriolo e farsi ricoprire con dei fanghi depurativi.

Si chiederanno dov'è il gin tonic e perché non c'è uno schermo per guardare la partita.

Molti di loro sono allergici alle creme, non capiscono perché dovrebbero spendere così tanto per delle cose unte da spalmarsi sulla faccia, le guardano con diffidenza come se potessero immediatamente minare la loro eterosessualità.

Detto questo, sono meglio questi che quelli che hanno un beauty più fornito del vostro, vi rubano la crema depilatoria e si tolgono le sopracciglia.



Non si vogliono sposare, vero o falso

Il mondo si divide in due, esistono gli uomini che vivono il matrimonio come un normale sbocco di una relazione felice e duratura e che ci tengono a convolare giustamente a nozze con serenità e poi esistono gli uomini che preferirebbero scappare in Siberia piuttosto che ufficializzare il vostro legame.

Iniziano a dire che non ne avete bisogno, che state bene anche così, che non c'è motivo di complicare tutto.

L'importarsi è trovarsi e non condannarsi all'infelicità a vicenda.

Odiano cucinare, vero e falso

Anche questo luogo comune spesso è da ribaltare, perché sempre più uomini hanno scoperto i fornelli - e quando l'uomo ama cucinare lo ama tantissimo ed è molto bravo a farlo.

Quello che odiano fare tutti, però, di solito, è cucinare per il sostentamento quotidiano.

Hanno sempre voglia di rotolarsi sotto le coperte, falso

O vi siete fidanzate con Rocco Siffredi o è molto difficile che siano sempre pronti a farvi vivere le mille e una notte a qualsiasi ora e in qualsiasi condizione.

Perlomeno una volta compiuti i 30 anni, perché prima è un altro discorso.

Spesso non è così semplice accendere il loro fuoco e se una volta erano le donne ad avere il famoso mal di testa, ora molti uomini crollano con la bolla al naso non appena toccano il cuscino.