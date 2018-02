Febbraio è il mese degli innamorati, ma in libreria vale tutto: ecco i libri da leggere a Febbraio qualunque sia il vostro genere preferito

I libri da leggere a Febbraio sono numerosi e pronti a soddisfare ogni gusto letterario.

Tra storie d'amore (già che è pur sempre il mese di San Valentino e il freddo aumenta la voglia di coccole), thriller da divorare e romanzi che scavano nella memoria e nella storia, ecco i titoli che, secondo noi, non dovreste proprio perdere tra le nuove uscite in libreria.

Scegliete quello che fa per voi.

(Continua sotto la foto)

La vita in un istante, di Gabrielle Zevin

Aviva Grossman è una ragazza di ventun anni che si è innamorata di un uomo politico piuttosto importante.

A un certo punto la relazione diventa di dominio pubblico e i media non fanno che attaccarla, quindi lei decide di trasferirsi a Miami e di cambiare nome.

Dopo tredici anni troviamo Jane Young, che abita in un tranquillo paesino del Maine insieme alla figlia Ruby.

Quest'ultima non ha mai conosciuto il padre e, quando inizia a indagare, scopre che la madre le ha mentito sul suo passato.

Edito da Nord

Una donna può tutto, di Ritanna Armeni

Siamo a Stalingrado, nell'inverno del 1941.

La città è sotto assedio e le truppe della Wehrmarcht si avvicinano al Caucaso puntando agli oleodotti, ma un misterioso corpo di aviazione colpisce l’esercito tedesco senza tregua.

Si tratta delle Streghe della notte, un gruppo di ragazze sovietiche che si rivelerà poi fondamentale nella battaglia contro il Terzo Reich.

Edito da Ponte alle Grazie

La prima ora del giorno, di Anna Martellato

Zoe ha ventisette anni e un' ambizione: diventare responsabile degli eventi nell’agenzia in cui lavora.

L'occasione giusta per far capire ai suoi responsabili che è lei la persona giusta e non il suo collega Nicolò sarà una grande inaugurazione prevista nel giro di due settimane.

Peccato che la ragazza scopra di essere incinta, tra l'altro di un uomo non disponibile.

Che fare? Solo la nonna, che vive sull'isola di Rodi, può darle il consiglio giusto.

Edito da Giunti



Faremo foresta, di Ilaria Bernardini

Anna e Nico, il compagno dal quale ha avuto un figlio che ora ha quattro anni, si stanno lasciando.

Il giorno in cui viene presa questa decisione, la donna incontra per caso Maria, un'amica di sua sorella che conosce a malapena ma che crolla di fronte ai suoi occhi.

Una volta in ospedale scopre che ha avuto un aneurisma.

Quando successo unisce le due donne, tanto che inizieranno a occuparsi insieme di un terrazzo disastrato e questo le aiuterà non solo a conoscersi, ma anche a uscire dai loro momenti bui.

Edito da Mondadori

Un miliardario fuori dal comune, di J. S. Scott

Dante Sinclair è un miliardario supersexy che non è mai stato particolarmente interessato al patrimonio di famiglia.

Lui infatti ha voluto fare il poliziotto e ora è un detective della squadra Omicidi della polizia di Los Angeles.

Sconvolto per la morte in servizio del partner e ferito lui stesso, si rifugia nella sua villa sul mare ad Amesport, nel Maine.

Qui, a occuparsi della sua convalescenza, trova una giovane dottoressa che non gli sarà indifferente.

Edito da AmazonCrossing

Di tutte le cose buone, di Claire Fisher

Beth ha ventun anni ed è in carcere per avere commesso una cosa terribile.

Erika, la sua psicologa, è convinta che lei sia troppo giovane per rinunciare a vivere, così le chiede di compilare una lista delle cose positive della vita.

La giovane inizia a raccontare la storia fatta di piccoli ed intensi lampi di luce, che arrivano fino alla nascita del suo bambino.

E si troverà così costretta a confrontarsi con il peso del suo crimine, riconoscendo la verità che si cela dietro ad esso.

Edito da HarpersCollins

Gli abbracci oscuri, di Julia Montejo

Dopo anni avventurosi, Virginia ha scelto di vivere una vita tranquilla a Madrid insieme al marito Alex e alle sue due bambine.

Però in lei c'è uno strano desiderio, che riesce a comprendere solo Daniel, uomo che lei incontra di notte, di nascosto.

Il fatto è che alla fine sfuggire al proprio passato è il più delle volte difficile, soprattutto se si è cresciute in una città del nord dove le case sembrano prigioni dalle quale si può scappare solo a caro prezzo.

Edito da HarpersCollins

L'ultima scelta, di Leonardo Gori

Siamo a Roma, nel gennaio 1970.

Il colonnello Arcieri è ormai in pensione, ma viene convocato in segreto da un alto dirigente dei Servizi segreti, che gli propone un'ultima operazione.

Pare infatti che una fonte americana della CIA abbia informazioni utili in grado di far saltare i famosi servizi deviati, ma vuole trattare solo con lui.

Dopo qualche dubbio Arcieri decide di accettare e si troverà così in una vicenda dove tutti fanno il doppio gioco.

Edito da Tea

L'insegnante, di Ben-Naftali

Elsa Weiss è una donna dal passato indecifrabile, insegnante d'inglese autoritaria quanto un generale e rigorosa in tutto quello che fa.

Un giorno decide di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal palazzo dove abita a Tel Aviv.

Da qui una indagine a ritroso, per capire le motivazioni di tale gesto.

E si finisce per far luce su una delle storie più controverse della Shoah: il treno di Rudolf Kastner che avrebbe dovuto portare in salvo in Svizzera quasi duemila ebrei ungheresi, in cambio di denaro e preziosi.

Un treno su cui viaggiavano proprio Elsa e il marito.

Edito da Mondadori

Un luogo per restare, di Terri Osburn

Willow Parsons si è lasciata alle spalle un uomo sbagliato e un passato doloroso, rifugiandosi ad Anchor Island.

Qui l'affascinante e muscoloso Randy Navarro, proprietario della palestra dell’isola, è convinto che lei lo eviti non perché faccia la difficile, ma a causa dei segreti che le adombrano gli occhi.

Segreti che lui è intenzionato a scoprire, perché capisce di tenere davvero alla donna.

Edito da AmazonCrossing