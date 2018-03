Dagli ultimi Oscar ai titoli che hanno sbancato i botteghini negli ultimi anni, ecco dieci libri da leggere anche se avete già visto il film che ne è tratto

Quello che unisce letteratura e cinema è un legame che negli anni si è fatto sempre più profondo e profiquo.

Molti registi, infatti, nel tradurre le storie dei libri in immagini per il grande schermo stanno riuscendo sempre più non solo a non tradire le pagine scritte, ma spesso anche ad amplificarne la bellezza del contenuto.

Resta il fatto però che anche quando il risultato sono film da Oscar come La forma dell'acqua (il cui romanzo in realtà è arrivato in un secondo momento) o Chiamami col tuo nome i libri riescono a portarci in un mondo immaginario raggiungibile solo con la lettura.

Ecco dunque 10 libri da cui sono tratti film che vale la pena leggere a prescindere dal fatto che ne abbiate o meno vista la trasposizione cinematografica.

La forma dell'acqua, di Guillermo del Toro e Daniel Kraus (2018)

Siamo a Baltimora, nel 1962, in piena Guerra Fredda.

Elisa è una timida donna muta, che lavora come addetta alle pulizie al Centro di Ricerca Aerospaziale di Occam.

Qui un giorno arriva una strana creatura, un uomo anfibio, che gli americani vogliono studiare per i loro scopi militari-politici. Tra lui ed Elisa si instaurerà, a sorpresa, un rapporto speciale che si trasformerà in un amore fiabesco.

Edito da tre60

Il film La forma dell'acqua di Guillermo del Toro è uscito nelle sale il 14 febbraio 2018

Chiamami col tuo nome, di André Acinam

Siamo sulla riviera ligure, nell'estate del 1987.

Elio Perman ha diciassette anni, suo padre, un professore universitario, ospita ogni anno nella sua casa al mare uno studente impegnato nella tesi di dottorato.

Stavolta è il turno di Oliver, un americano ventiquattrenne, da cui Elio si sente subito attratto, ricambiato.

Il risultato, una storia d'amore e passione, ma soprattutto una storia sul primo amore, totalizzante e immenso.

Edito da Guanda

Il film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino è uscito il 25 gennaio 2018

Room. Stanza, letto, armadio, specchio, di Emma Donoghue

Jack ha cinque anni, tutti vissuti all'interno di una stanza insieme a Ma'.

Di notte il piccolo viene chiuso nel guardaroba dalla madre, perché c'è sempre il Vecchio Nick che va a farle visita.

È lui che, sette anni prima, l'ha rapita tenendola poi prigioniera.

Un destino a cui però Ma' vuole sottrarre almeno Jack: è per questo che elabora un piano per farlo fuggire.

Edito da Mondadori

Il film Room di Lenny Abrahamson è uscito nel 2016

The Help, di Kathryn Stockett

Siamo a Jackson (Mississippi), nell'estate del 1962.

Eugenia Skeeter Phelan torna a casa dopo aver frequentato il college.

La sua intenzione è quella di diventare una scrittrice, ma nota che nel frattempo le sue amiche hanno messo su famiglia.

Questo però non blocca il suo sogno, che potrebbe diventare realtà quando inizia a lavorare con la sua migliore amica Minny e con Aibileen, una domestica di colore, a un progetto importante.

Edito da Mondadori

Il film The Help di Tate Taylor è uscito nel 2012.

A voce alta – The Reader, di Bernhard Schlink

Siamo in Germania, nel 1958.

Michael Berg è un ragazzo di quindici anni, che un giorno si sente male per strada e viene soccorso da Hannah.

Lui rimane subito colpito da lei e dalla sua misteriosa sensualità, anche se ha il doppio dei suoi anni.

Inizia quindi una relazione passionale con la donna, durante la quale lei gli chiede più volte di leggerle dei libri.

A un certo punto sparisce, ma qualche anno dopo lui diventato studente di legge la ritroverà sul banco degli imputati per dei crimini di guerra.

Edito da Garzanti

Il film The Reader – A voce alta di Stephen Daldry è uscito nel 2009

The Hours (Le ore), di Michael Cunningham

Tre le storie che si intrecciano.

C'è Virginia Woolf che scrive Mrs Dalloway e combatte con i fantasmi che offuscano la sua mente.

Louise prepara una torta di compleanno per il marito reduce di guerra e legge Mrs. Dalloway.

Invece nella New York di oggi Clarissa, di professione editor, prepara una festa per un amico scrittore che ha appena vinto un premio importante.

Edito da Bompiani

Il film The Hours di Stephen Daldry è uscito nel 2003

La ragazza del treno, di Paula Hawkins

Rachel vive sola, non ha amici e ogni giorno, per andare a lavorare in centro Londra, prende un treno.

Durante il viaggio ama mettersi vicino al finestrino per osservare il mondo che c'è fuori.

In particolare sembra essersi affezionata a una coppia, che cerca con lo sguardo ogni volta che passa.

Una mattina le sembra di vedere qualcosa che non dovrebbe vedere e, da quel momento, per lei cambia tutto.

Edito da Piemme

Il film La ragazza del treno di Tate Taylor è uscito nel 2016

Mangia prema ama, di Elizabeth Gilbert

La vita di Liz sembra perfetta, ma una notte si trova a piangere sul pavimento del bagno.

Il suo unico desiderio è di essere mille miglia lontana da lì e si mette a pregare.

Decide quindi di partire per un viaggio lungo un anno, per lasciarsi alle spalle un divorzio e una storia d'amore tempestosa finita male.

Tra le sue tappe l'Italia, dove impara l'arte del piacere e ingrassa di qualche chilo; l'India, dove si trova a meditare in compagnia di un idraulico neozelandese; l'Indonesia, dove uno sciamano le insegna a guarire dalla tristezza e dalla solitudine.

Edito da Bur

Il film Mangia prega ama di Ryan Murphy è uscito nel 2010

Il lato positivo (titolo originale L'orlo argenteo delle nuvole), di Matthew Quick

Pat Peoples è un ex insegnante di storia che, dopo essere stato in manicomio per quattro anni, torna a vivere con i genitori.

L'obiettivo è quello rimettere insieme i pezzi della propria vita e magari tornare con l'ex moglie.

Una sera però conosce Tiffany, cognata di un suo amico, che ha perso da poco sia il marito che il lavoro.

La ragazza prima ci prova con lui, poi gli chiede di aiutarla a prepararsi per una gara di ballo. Ma alla fine i due si aiuteranno a vicenda.

Edito da Salani

Il film Il lato positivo di David O. Russell è uscito nel 2013

Le pagine della nostra vita, di Nicholas Sparks

Siamo in North Carolina, nel 1946.

Noah è un giovane che, dopo la guerra, torna nel paese natio e va a vivere in una casa vicino al fiume.

A lui piacerebbe tanto che, insieme a lui, ci fosse Allie.

Chi è? Una ragazza con cui ha vissuto un amore estivo diversi anni prima.

Un giorno però lei ricompare, per poterlo rivedere prima di sposarsi. Peccato che il destino abbia deciso per loro un destino diverso.

Edito da Pickwick

Il film Le pagine della nostra vita di Nick Cassavetes è uscito nel 2005