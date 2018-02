Andrea Iervolino ha prodotto film con Al Pacino e Selena Gomez. E ora in Beyond the Sun porta al cinema una star d’eccezione

«Se puoi sognarlo, puoi farlo». È il motto, ripreso da Walt Disney, di Andrea Iervolino, 30 anni, 82 film prodotti, da Memento di Christopher Nolan a Quello che le donne vogliono con Mel Gibson.



Vive a Toronto, in Canada, e lavora con i divi di Hollywood, come Al Pacino, James Franco, Selena Gomez, Sarah Jessica Parker, Antonio Banderas.



Non contento, ha voluto coinvolgere Papa Francesco. E ci è riuscito: il film si chiama Beyond the Sun, è diretto da Graciela Rodriguez Gilio e vede il Santo Padre recitare. In uscita al cinema in gennaio, è programmato anche in diverse scuole italiane.

Che cosa si prova a “collaborare” con il Papa?

«Sono credente, è stata un’emozione incredibile già solo stringergli la mano. Considero Beyond the Sun una missione per riavvicinare il giovane pubblico al Vangelo».



Ce n’è davvero bisogno?

«Nel mondo in cui viviamo, tra individualismo e isolamento, è importante incentivare i ragazzi a ritrovare la fede, a credere. Non dico per dire. Guardi: porto sempre un rosario con me (e lo sfila dalla tasca, ndr)».



Papa Francesco ha visto il film?

«Certo, ci ha mandato i complimenti. Ha detto che è un piccolo seme che germoglierà. Mi ha commosso».



La star con cui è diventato più amico?

«Su tutti, Antonio Banderas, con cui abbiamo realizzato La musica del silenzio e presto lavoreremo al film biografico sull’imprenditore di automobili Ferruccio Lamborghini. Banderas è un uomo dal cuore grande».