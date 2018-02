Un nuovo album e una reunion televisiva: le Spice Girls sono pronte a tornare nel 2018 - e questa volta con la band al completo di Victoria Beckham

Le Spice Girls sono pronte a tornare insieme per un nuovo album in uscita nel 2018 e questa volta con la formazione al completo, visto che a quanto pare avrebbe acconsentito anche Victoria Beckham.

Se ne parla già da Novembre, da quando il tabloid inglese The Sun ha pubblicato le dichiarazioni di una fonte che lavorava con loro e che è stata richiamata per seguire il nuovo progetto.

In molti hanno pensato che si trattasse solo di un'illazione senza fondamenti, ma secondo l’insider le cinque ragazze inglesi sarebbero al lavoro per una reunion televisiva e per un disco in uscita nel 2018.

E la foto da poco pubblicata da Victoria Beckham sul suo profilo Instagram sembrerebbe confermarlo.



Ecco tutti i dati noti per decidere a cosa credere.

Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: Feb 2, 2018 at 8:27 PST

La reunion delle Spice nel 2018

La didascalia riporta poche parole e nessuna certezza, ma lascia ben sperare:

Love my girls!!! So many kisses!!! X Exciting x#friendshipneverends #girlpower

In quell'Exciting infatti in molti vedono un teaser di qualcosa di più grosso che bolle in pentola.

Cosa si era detto in proposito

Secondo il magazine britannico tutto ha avuto inizio grazie all’intervento di Mel C, che lo scorso anno si era rifiutata di partecipare alle celebrazioni per il ventennale del primo singolo, ma che ora si sarebbe messa al lavoro con Simon Fuller, ex manager del gruppo, per riunire le cinque ragazze.

D’altronde la sua posizione è sempre stata: «O tutte o nessuna».

«I contatti sono andati avanti in segreto fin dall'estate e ora sono pronte tutte e cinque per la reunion.

Lavoreranno insieme a una serie di progetti, tra cui un album e uno speciale televisivo», racconta la fonte.



Ci sarà anche Victoria Beckham



«Il vero colpo è stato convincere Victoria, dato che è sempre stata lei quella che si tirava indietro.

Il fatto che sia a bordo ora dimostra quanto si siano riavvicinate tutte e cinque nell’ultimo periodo», prosegue l’insider, facendo riferimento alla causa di divorzio non facile di Mel B, che ha accusato il marito di violenza domestica, ma anche alla nascita del primo figlio di Geri.



Il nuovo album



Stando alle indiscrezioni, le paladine del Girl Power sarebbero concordi anche nel lanciare un nuovo album tutte insieme il prossimo anno, dopo essersi unite molto negli ultimi mesi:

«Il progetto al momento è in una fase embrionale e tutto è in continuo divenire, perché è difficile riuscire a coinvolgerle tutte contemporaneamente visti i rispettivi impegni.

Non è facile averle nello stesso luogo nello stesso momento. Ma il team è già felice di essere arrivato a questo punto».



I nuovi brani



Essendo ancora agli inizi del progetto è difficile immaginare come sarà il nuovo lavoro, anche se già lo scorso anno si era parlato di un ritorno in studio, che però comprendeva solo tre quinti della band, ossia Geri, Mel B ed Emma, che avevano annunciato un singolo per i 20 anni dalla formazione del gruppo.

Poi il rifiuto di Mel C e Victoria mise in discussione tutto.

Ora quella canzone e altri inediti sembrano nuovamente in cantiere.



Versioni contrastanti



Già la tanto annunciata reunion dello scorso maggio si era tradotta in un nulla di fatto.

Ora che le voci di un nuovo album riemergono, c’è chi non si fida e sostiene che anche questa volta si tratti di un buco nell’acqua.

In particolare, GossipCop riporta le dichiarazioni del portavoce della signora Beckham:

«Victoria prova un profondo amore e rispetto per le Spice Girls e il divertimento che rappresentano, ma il suo futuro è focalizzato sulla moda e sulla sua famiglia».

Parole che lasciano decisamente poco spazio a fraintendimenti.



Solo un illusione



Ad avvalorare la versione di GossipCop, anche le dichiarazioni risalenti allo scorso marzo della stessa Posh Spice, che a Today sosteneva:

«Non ci sarà una nuova reunion. Quella di Londra (in chiusura delle Olimpiadi del 2012, ndr) è stata grandiosa, celebrava tutto ciò che siamo state e che abbiamo rappresentato.

Credo che sia importante capire quando è il momento di andare avanti».

La speranza, però, è l’ultima a morire.

Soprattutto ora.