Data, location, testimoni, damigelle, invitati e dettagli sul matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle: tutto quello che c'è da sapere, in continuo aggiornamento

Il Principe Harry e Meghan Markle si sposeranno il 19 Maggio 2018 nella St George's Chapel del Castello di Windsor.

La conferma di data e luogo è stata comunicata sui social della famiglia reale, portavoce di tutte le informazioni che riguardano (soprattutto i giovani) Windsor, con la promessa di nuovi aggiornamenti.

Oltre a quelli ufficializzate, altre informazioni sono date già quasi per certe.

Ve le raccontiamo tutte, a partire dalla proposta: ecco quanto emerso finora sul matrimonio dell'anno.

L'annuncio del fidanzamento

Il 27 novembre sui social dei Windsor viene pubblicato l'annuncio che sancisce il fidanzamento ufficiale di Harry e Meghan.

Questo quanto scritto da Kensington Palace:

«Sua Altezza Reale Principe di Galles è lieto di annunciare il fidanzamento del Principe Henry con Miss Meghan Markle. Il Principe Henry ha informato sua Maestà la Regina e gli altri membri della Famiglia Reale. Il Principe Henry ha anche ottenuto il benestare dei genitori di Meghan. La coppia vivrà nel Nottingham Cottage di Kensington Palace».



Poche ore dopo la coppia si è presentata di fronte ai fotografi per manifestare tutto l'entusiasmo e concedere un'intervista esclusiva alla BBC.

La proposta di Harry a Meghan e l'anello

Seduti sul divano, visibilmente emozionati, Harry e Meghan hanno raccontato come è avvenuta la proposta:

«Cercavamo di arrostire un pollo, quando si è inginocchiato e me l'ha chiesto - racconta l'attrice - Era così dolce, naturale e molto romantico. È stato un sì immediato».

«Non mi ha nemmeno lasciato finire», ha confermato Harry, mentre lei ribatte: «Ero lì fremente e quando ha finito ho detto: "Posso dire di sì ora?". Poi ci siamo abbracciati e avevo l’anello al dito».

Un anello disegnato dallo stesso Harry composto da tre diamanti, di cui due appartenuti a Lady Diana, perché, spiega: «Volevamo essere sicuri che lei fosse con noi in questo folle viaggio».

Il battesimo di Meghan Markle



È il Sunday Times a riportare per primo la notizia della decisione di Meghan di convertirsi all'anglicanesimo.

Una passaggio non necessario, ma che l'attrice ha voluto compiere per rispetto nei confronti della Regina che è anche Capo della Chiesa Anglicana.



La stessa scelta era stata fatta da Kate Middleton, che si era convertita nel 2011, poche settimane prima del matrimonio con il Principe William con un rito privato a St. James’s Palace.

Secondo il magazine il rito sarà ufficiato entro la fine di marzo da Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury che celebrerà poi anche le nozze.

Alla cerimonia di battesimo parteciperanno sia il Principe Harry che la madre di Meghan, Doria Ragland ed è atteso anche il padre, Thomas Markle, con cui l’ex attrice aveva allentato i rapporti negli ultimi mesi, con le relative polemiche da parte della sorellastra Samantha.



Quando si terrà il matrimonio

Il giorno dopo l'annuncio del fidanzamento Kensington Palace ha diffuso una nota in cui veniva comunicato che le nozze si sarebbero tenute a maggio 2018.

Il giorno preciso, ovvero sabato 19 Maggio, è stato comunicato il 15 Dicembre, con un altro post sui social ufficiali della Famiglia Reale.

La scelta della data tiene conto della nascita del terzo royal baby di William e Kate, prevista per aprile. In questo modo non si corre il rischio di accavallamenti o che un evento offuschi l'altro.

Dove si sposano Harry e Meghan

Nello stesso annuncio Kensington Palace fa sapere che le nozze saranno celebrate nella Cappella di St George, nel castello di Windsor, lo stesso posto in cui si sono sposati il Principe Carlo e Camilla.

La Regina in persona ha acconsentito al matrimonio in chiesa, nonostante Meghan sia già stata sposata e risulti attualmente divorziata.

Per questo, però, in molti sostenevano che Elisabetta II avrebbe potuto non presenziare alle nozze, in quanto massimo rappresentante e custode della fede. In realtà questa ipotesi è stata già smentita.



La processione



Alle 13 (quando in Italia saranno le 14), Harry e Meghan usciranno dalla chiesa come moglie e marito.



Subito dopo i saluti Harry e Meghan saliranno a bordo della carrozza che li porterà in giro per la città di Windsor in modo che i sudditi possano salutare i neo sposi.

I due percorreranno circa sei strade circondati dalla folla festante prima di rientrare al Castello.

Le vie interessate dalla parata saranno: Castle Hill, Hight Street, Sheet Street, Kings Road e Albert Road, per poi tornare indietro percorrendo la Long Walk.



Il (doppio) ricevimento

Dopo la cerimonia e la parata, gli sposi e i loro invitati si sposteranno nella St. George Hall, dove il principe Carlo farà gli onori di casa per il ricevimento ufficiale, cui parteciperanno circa 600 persone.

Secondo il Daily Mail, intorno alle 17,30 ci sarà poi un secondo party, più informale e movimentato, ma anche più esclusivo, cui parteciperanno solo gli amici e i parenti più stretti della coppia.

Gli invitati al matrimonio

Stando alle indiscrezioni, le nozze di Harry e Meghan saranno un mix di tradizione british e divertimento a stelle e strisce.

Nella lista degli ospiti compaiono già i nomi degli amici più stretti di entrambi, tra cui i commilitoni dei tempi in cui Harry militava nell'esercito di Sua Maestà e la lunga schiera di amiche celebri di Meghan, tra cui Serena Williams e Priyanka Chopra, e tra cui potrebbe figurare anche Victoria Beckham, che a quanto pare starebbe stringendo amicizia con Meghan da quando le ha passato i suoi indirizzi preferiti per pelle, shopping e capelli.

Restano i dubbi sulla possibilità di vedere la sorellastra Samantha Grant, autrice di un libro su di lei, e il padre, con cui è risaputo Meghan non abbia un gran rapporto.



Gli ospiti speciali

Kensington Palace ha fatto sapere che 2640 persone avranno la fortuna di poter ammirare e congratularsi con gli sposi da una posizione privilegiata nel giardino del Castello di Windsor.

Il portavoce della famiglia reale ha specificato che circa 1200 persone verranno scelte dai rappresentanti della Regina tra coloro che hanno «prestato servizio alla comunità» in «ogni angolo del Regno Unito».

Altri 530 invitati speciali sono membri dello staff della Royal Household, 200 persone provengono dagli enti di beneficenza supportati da Harry e Meghan, cento saranno bambini, alunni di due scuole locali, e infine 600 membri della comunità locale.

Il testimone dello sposo e i paggetti

Una cosa dovrebbe essere certa: ad affiancare Harry all'altare ci sarà suo fratello William, esattamente come era accaduto a parti invertite nel 2011 per il Royal Wedding di lui e Kate Middleton.

Si vocifera poi che il Principe George e la Principessa Charlotte cammineranno verso l'altare in veste di ring bearer lui, con l'incarico ufficiale di portare il cuscino con le fedi, e di flower girl lei, a cui è assegnato il compito di spargere petali di fiori al passaggio della sposa.

Chi saranno le damigelle di Meghan Markle

Tra le opzioni più probabili, Priyanka Chopra, attrice e cantante indiana, vincitrice del concorso Miss Mondo 2000, Serena Williams, grande amica di Meghan, e altre amiche storiche, tra cui Misha Nonoo, che si vocifera sia stata la persona che le ha presentato Harry.

L'abito da sposa

Non si sa ancora nulla della griffe scelta da Meghan per l'abito bianco, anche se in Regno Unito sono certi ad affiancare l'attrice in questa delicata decisione ci sarà Jessica Mulroney, sua grande amica nonché sua stylist personale e specializzata proprio nella consulenza per le spose in Canada.

Insieme pare abbiano già valutato una lista di designer e di modelli, tra cui il favorito sembra essere il canadese Erdem Moralioglu.

La musica al ricevimento



Visti i doppi festeggiamenti, sembra logico che anche le performance musicali siano all'altezza dell'evento.



È già certa la partecipazione di Elton John, che pur di cantare alle nozze di Meghan e Harry ha deciso di cancellare due tappe del suo tour che si sarebbero dovute tenere in America quello stesso weekend.



Quasi certo ormai anche il live di Ed Sheeran, che si è detto entusiasta all'idea di esibirsi per il royal wedding, così come già aveva fatto Ellie Goulding alle nozze di William e Kate.

Con lui è confermata anche la presenza di Sophie Ellies Bextor, mentre rimane il dubbio sull'effettiva partecipazione delle Spice Girls.



Era stata Mel B a dichiarare che lei e le altre ragazze della band avevano ricevuto l'invito al matrimonio e a far capire che avrebbero anche cantato per gli sposi.

Ma Mel C ha frenato gli entusiasmi, dicendo di non aver ricevuto nessun invito e che probabilmente la collega stava solo scherzando.