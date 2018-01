A ogni segno un hobby, dalla fotografia alla boxe passando per volontariato e yoga: ecco gli hobbies da iniziare nel 2018 in base all'oroscopo

Anno nuovo, hobby nuovi. Si parla sempre di buoni propositi quando ci si avvicina a Capodanno e puntualmente arriva il tempo dei bilanci per scoprire - quasi sempre - che tutto è rimasto come prima rispetto a quello che ci eravamo preposti.

Invece di porvi obiettivi irrealizzabili o scrivere una lunga lista di cose da fare che poi non riuscirete a rispettare se non con notevoli ritardi, scegliete un'attività e concentratevi su quella.

Approfittando dell'entusiasmo che un nuovo anno pieno di speranze comporta, trovate qualcosa con cui rilassarvi, sfogarvi o distrarvi al di fuori della vostra routine.

Se siete in cerca di consigli, ecco che vengono in aiuto le stelle, indirizzandovi su qualcosa di adatto alle vostre caratteristiche astrali.

Ecco dunque un hobby per ogni segno zodiacale.

(Continua sotto la foto)

Ariete, arrampicata

Alzatevi dal divano e andate alla ricerca di una palestra attrezzata con parete per arrampicata.

Sarà un modo per mettervi alla prova e canalizzare tutta l'energia che caratterizza il vostro segno. Non solo, questo sport aiuta a bruciare calorie e tonificare più di quanto non si creda.

Avrete quindi il doppio vantaggio di temprare corpo e mente.

Toro, tenere un diario

Nell'epoca dei social si è persa quell'attività meravigliosa che tutte le adolescenti degli anni Novanta hanno provato: quella di mettere la propria vita dentro un diario.

Non uno qualsiasi, in cui scrivere pensieri e segreti (che tanto prima o poi qualcuno leggerà), ma quello in cui conservare piccoli ricordi, come foto, biglietti di concerti, di cinema e tutto quello che può servire a raccontare la vostra vita.

Un'attività che ben si sposa con la personalità del Toro, che hanno sempre qualche difficoltà ad affrontare i cambiamenti e rimangono spesso aggrappati al passato.

Gemelli, un corso di cucina

Siete degli esibizionisti per natura, dei veri animali sociali. Per questo per voi abbiamo pensato a un corso di cucina. Così potrete conoscere persone nuove e mettere in mostra le vostre doti culinarie con gli amici e le persone care.

In particolare vi consigliamo un corso dedicato ai dolci da forno, che richiedono metodo e concentrazione, in modo da consentirvi di distrarvi totalmente da tutte le preoccupazioni che vi assillano quotidianamente.

Cancro, un corso di calligrafia

Tutti sanno che amate passare del tempo da soli, che avete bisogno dei vostri spazi. Ecco allora che un corso di calligrafia potrebbe fare al vostro caso.

Potrete imparare l'arte della scrittura a mano e poi esercitarvi a casa, nella rilassante solitudine della vostra stanza, e utilizzare quanto appreso per scrivere lettere o biglietti per le persone care.

Leone, un corso di fotografia

Secondo Cafè Astrology, i nati sotto questo segno sono dominati dal sole.

E quale attività migliore della fotografia per riversare tutta la vostra luce? Così potrete unire il vostro bisogno di muovervi e scoprire con l'innata predisposizione a individuare gli scorci migliori.

Vergine, il volontariato

I nati sotto questo segno hanno una naturale predisposizione verso il prossimo.

Sono sempre ben disposti ad aiutare gli altri e per questo potrebbero unire l'utile al dilettevole, dedicandosi al volontariato. Trovate una buona causa o un'organizzazione che possa appassionarvi e vedrete che ne trarrete anche voi beneficio.

Bilancia, escursionismo

Come sempre vi viene ricordato, siete il segno dell'equilibrio e per questo avete bisogno di un hobby che vi arricchisca internamente ed esternamente.

Perché quindi non cimentarvi in qualche escursione, per ritemprarvi nello spirito, grazie al contatto con la natura, e nel corpo, traendo beneficio dalle camminate. Liberi poi di decidere se farle da soli o in compagnia.

Scorpione, la boxe

Nessuno dice che dobbiate diventare dei professionisti o degli agonisti, specie se temete di rovinarvi il vostro bel visino, ma se volete cimentarvi in qualcosa di nuovo, la boxe è quello che fa per voi.

Non pensate sia una passeggiata, servono concentrazione, passione, dedizione e sacrificio.

Uno stimolo per i più pigri di voi, che però trarranno senza dubbio beneficio dalla sensazione di sfinimento e soddisfazione alla fine di ogni allenamento.

Sagittario, giochi da tavola

Riunite le truppe (e per truppe intendiamo i vostri migliori amiche) e create un team per sfidare il mondo a suon di giochi da tavola.

Potrete farlo tra voi se siete abbastanza numerosi o andare in qualche negozio di fumetti o raduno nerd per dare battaglia a suon di Trivial o Dangers and Dragons.

Capricorno, lo yoga

Le persone complesse come voi trovano conforto nella forza della loro mente.

Per questo abbiamo pensato che un po' di yoga è quello che fa al caso vostro, per aiutarvi a estraniarvi e dare tregua alla vostra mente.

La quiete e l'approccio di questa attività dovrebbero rientrare nelle vostre corde. E poi siete già piuttosto disciplinati e quindi portati alla pratica.

Acquario, un corso di ceramica

È tempo di sporcarsi le mani. Siete creativi, ma anche piuttosto intellettualoidi, per questo vi consigliamo di darvi alla ceramica.

Trovate uno studio e mettete alla prova le vostre capacità di scultura, decorazione e pittura (non vi assicuriamo di trovare qualcuno di sexy come Patrick Swayze).

Pesci, giardinaggio

Amate la natura e immergervi in essa, sentendo l'armonia tra terra e cielo. Perché allora non darvi al giardinaggio?

Anche se vivete in un piccolo appartamento potete cominciare dalle basi, imparando a coltivare piccole piante con cui potrete decorare la vostra casa o adottare un lotto di terra da coltivare per avere il vostro piccolo orto.