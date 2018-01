Numeri, curiosità, carriera e vita (poco) privata di Meghan Markle, la fidanzata di Harry che lascia la strada da attrice per diventare principessa

Meghan Markle è bella, intelligente e con un fidanzato parecchio invidiabile.

E considerato che il Principe Harry, lo scapolo dal sangue blu più ambito da quando William si è accasato con Kate Middleton, ha scelto lei e nel giro di un anno e mezzo da quando stanno insieme le ha chiesto di sposarlo, abbiamo pensato fosse il caso di capire quale sia il segreto dell'attrice.

Ecco tutto quello che abbiamo scoperto su di lei, dalle origini al rapporto con la famiglia alle aspirazioni.

(Continua sotto la foto)

La carta d'identità di Meghan Markle



Nome Rachel Meghan Markle



Data e luogo di nascita Nasce il 4 agosto 1981 a Los Angeles

Segno zodiacale Leone

Altezza e peso 1,71 m per 61 kg

Segni particolari Il padre è di origine olandese e irlandese, la madre afro-americana. La sua carnagione ha fatto discutere non pochi puristi reali. Lei però ha rimandato al mittente le critiche definendole «deprimenti».

Le origini di Meghan Markle

La famiglia La madre, Doria Loyce Ragland, lavora come psicoterapeuta e istruttrice di yoga. Il padre, Thomas Markle Sr., è un direttore della fotografia. La coppia ha divorziato quando Meghan aveva sei anni.

Gli studi Meghan è cresciuta a Hollywood. All'età di cinque anni ha iniziato a frequentare una scuola privata, la Hollywood Little Red Schoolhouse, proseguendo poi in un liceo cattolico femminile, la Immaculate Heart High School.

Nel 2003 si è laureata in Teatro e Relazioni Internazionali alla Northern University, titolo che le ha permesso di lavorare qualche anno per l'ambasciata statunitense a Buenos Aires.

Come ha conosciuto il Principe Harry



Durante l'intervista esclusiva con la BBC rilasciata subito dopo l'annuncio del fidanzamento ufficiale, Meghan e Harry hanno raccontato di essersi conosciuti grazie a un appuntamento al buio organizzato da un'amica comune.

Solo pochi giorni dopo hanno deciso di conoscersi meglio con una vacanza in Botswana.

Alla domanda di un fotografo che aveva chiesto al Principe quando aveva capito che lei era la donna giusta, ha risposto: «La prima volta che ci siamo visti».

L'età di Meghan Markle e la differenza con Harry

Altro fattore insolito che rompe le regole reali, come ormai ci ha abituato la coppia, è la differenza d'età tra i due.

Meghan, come dicevamo, è nata il 4 agosto del 1981 e ha quindi 36 anni.

Harry è nato il 15 settembre 1984, di anni ne ha 33 ed è più piccolo della futura sposa di 3 anni.

Meghan Markle in Suits e l'addio alla carriera di attrice

Gli esordi Meghan ha ottenuto la sua prima parte nel primo episodio di General Hospital, nel 2002. È apparsa anche in alcune puntate di serie di successo come 90210, C.S.I: NY, Castle e Fringe e nei film Remeber me e Come ammazzare il capo e vivere felici.



Il successo con Suits La svolta arriva nel 2011 quando viene scelta per interpretare Rachel Zane, assistente legale che cerca di diventare avvocato, nella serie televisiva.

L'addio alla recitazione A novembre 2017 lascia la serie per trasferirsi a Londra. Di lì a pochi giorni Mehan e Harry annunciano il fidanzamento ufficiale.

L'addio a Instgram

Il 2018 è iniziato con un altro addio per Meghan Markle, quello ai social network.

L'attrice era piuttosto popolare e aveva visto - ovviamente - aumentare il suo seguito da quando era diventata di dominio pubblico la sua relazione con Harry.

A gennaio i suoi account sono stati chiusi con una nota rilasciata da Kensington Palace che giustificava la scelta per il fatto che non li usasse ormai da tempo.

A dicembre si contavano tre milioni di follower su Instagram, 350mila su Twitter e 800mila su Facebook.

Qui potete vedere alcune delle foto cancellate.

Il primo matrimonio

Per Meghan quello con Harry non sarà il primo matrimonio. Precedentemente è stata sposata con Trevor Engelson, conosciuto nel 2008 e con il quale è convolata a nozze nel 2011.

Chi è l'ex marito di Meghan Markle Trevor Engelson è nato il 23 ottobre del 1976 a Great Neck, nello stato di New York. Nella vita fa il produttore cinematografico.

Galeotto fu il set. Con la sua casa di produzione, la Underground Film, infatti, ha prodotto Remember Me, pellicola in cui recitava una giovane Meghan Markle.

Il primo matrimonio La cerimonia di nozze tra i due è stata celebrata in Giamaica, in soli 15 minuti, di fronte a un centinaio di ospiti. Poi tutti in spiaggia a festeggiare tra bikini e shottini. Tutto molto diverso da come si prospetta il matrimonio al Castello di Windsor con Harry.

Il divorzio A mettere fine al rapporto, dopo soli due anni, ci ha pensato la distanza. Quando Meghan è stata presa per Suits si è dovuta trasferire a Toronto per le riprese, mentre Trevor non si è mai potuto spostare da Hollywood per i suoi impegni lavorativi.

Il rapporto con il padre

Quando i genitori di Meghan Markle si sono sposati, lui aveva già due figli, Samantha e Thomas Markle Jr. che oggi hanno 54 e 51 anni. Il padre attualmente vive in Messico e pare abbia non pochi problemi economici.

Tra Meghan e suo padre, però, qualcosa sembra essersi rotto. Già al momento dell'annuncio del fidanzamento Harry aveva dichiarato di aver conosciuto, per il momento, solo la madre.

In un'intervista radiofonica all'indomani delle festività natalizie, inoltre, Harry ha dichiarato che per Meghan «è stata l'occasione per passare del tempo con la famiglia che non ha mai avuto».

Frase che non è andata affatto a genio né al padre né ai fratellastri che hanno risposto piccati: «In realtà lei ha sempre avuto una grande famiglia allargata, che è sempre stata con lei. Quando papà e sua madre divorziarono le facemmo subito sentire che aveva due case, ma lei è sempre stata troppo occupata», ha scritto Samantha su Twitter.

E dire che fino a poco tempo fa la stessa Meghan aveva pubblicato, per la festa del papà una foto di lei neonata tra le braccia di Thomas Sr. con una didascalia in cui manifestava tutto il suo affetto.

Dopo le feste, comunque, sembra che il gelo si sia sciolto, almeno stando a quanto raccontato dal fratellastro, che ha riportato dell'avvenuto incontro fra Harry e il papà di Meghan.

Chi è Samantha Grant, la sorellastra di Meghan Markle

Samantha Grant era un'attrice e una modella. Attualmente sta facendo molto discutere per i suoi continui attacchi contro la futura Duchessa di Sussex.

La sorellastra era già balzata agli onori delle cronache per aver dichiarato, poco dopo la notizia della relazione di Meghan e Harry: «Hollywood l'ha cambiata. Credo che la sua ambizione sia di diventare principessa.

Lo ha sempre voluto, fin da bambina quando vedeva i reali in tv. Non sono sicura di come potrebbe reagire la Regina sapendo di come ha evitato la sua famiglia. Meghan è egoista e narcisista. La famiglia reale rimarrebbe atterrita».

Tra le due non corre buon sangue ormai da qualche anno. Samantha sostiene che Meghan si sia comportata male abbandonandola dopo che le era stata diagnosticata la sclerosi multipla.

Recentemente ha anche rivolto pesanti accuse alla sorella sostenendo di preferire spendere il soldi in abiti firmati piuttosto che aiutare il padre in bancarotta e malato.

Ora Samantha ha chiesto scusa e ha dichiarato di continuare a volere bene alla sorella e di sperare in un invito al matrimonio.

Sarà, ma intanto il suo libro, di prossima uscita, non sembra lasciare intendere nulla di buono, almeno dal titolo, The Diary of Princess Pushy's Sister, cioè .

Qui vi raccontiamo tutto in modo più approfondito.