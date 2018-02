Kaia Gerber batte le sorelle Hadid e Kendall Jenner su Instagram: figlia d'arte e modella del momento, ecco tutte le curiosità su di lei

Kaia Gerber, 17 anni ancora da compiere, ha conquistato il podio di modella più famosa su Instagram.

Ma come? vi chiederete voi. Con "soli" 3 milioni di follower non può battere i quasi 39 milioni di Gigi Hadid o gli 87 di Kendall Jenner.

Spieghiamo meglio allora: il titolo di modella più famosa su Instagram (secondo dichiarazioni dello stesso Instagram) non si basa sul numero di utenti che seguono l'account, ma sul parametro metrico del coinvolgimento dei follower.

Infatti, anche se è vero che il numero di follower è rilevante nel definire la cosiddetta popolarità, il parametro ancor più importante è proprio l'engagement (cioè il coinvolgimento) dei follower stessi.



Ciò significa che ogniqualvòlta Kaia Gerber pubblica una foto o un video riceve un maggior numero di like e commenti rispetto a tutte le altre modelle.

Chi è Kaia Gerber?

Figlia d'arte: la mamma di Kaia è niente meno che la supermodella Cindy Crawford, mentre il papà è l'imprenditore Rande Gerber.

Una rivelazione abbastanza scontata quanto attesa considerando il fortunato patrimonio genetico.

Non c'è da stupirsi infatti che Kaia abbia iniziato la sua carriera da modella a soli 10 anni, posando per la linea di Versace Young Versace. A 13 invece firma il contratto con l'agenzia IMG Models e inizia così il suo debutto nell'alta moda.

Come se non bastasse, a soli 15 anni esordisce nel mondo del cinema interpretando il ruolo di Caroline in Sister Cities, un film in esclusiva per la tv americana.

Kaia sembra voler seguire in tutto e per tutto le orme di mamma Cindy, infatti anche quest'ultima ha avuto una carriera da attrice debuttando, a 29 anni, in Facile preda.

Tale madre, tale figlia.

La carriera da modella

Kaia ha fatto il suo primo vero debutto in passeralla durante la settimana della moda dell'anno scorso, sfilando per brand dal calibro di Yves Saint Laurent, Prada, Burberry e Alexander Wang.

E quest'anno si è addirittura superata.

Inavvicinabile nei backstage della Milano Fashion Week (è infatti circondata da quattro bodyguard, uno in più di Bella Hadid), ha ereditato da mamma Cindy la falcata da top model che ha sfoggiato, in un solo giorno, a tre delle più prestigiose passerelle: Fendi, Prada e Moschino.

Nonostante i suoi 16 anni, Kaia Gerber si muove già come le professioniste.

Non ci sono dubbi: tutti la vogliono. È lei la nuova stella delle passerelle che sta oscurando le super top del calibro di Gigi e Bella Hadid e Kendall Jenner.

Stilista per Karl Lagerfeld

Non solo in passerella, la carriera nel mondo del fashion di Kaia Gerber non si ferma mai.

Arriva da Parigi, infatti, la notizia che la modella diventerà anche stilista.

Kaia lavorerà con il grandissimo Karl Lagerfeld, firmando una capsule collection di prêt-à-porter e accessori, tra cui calzature, occhiali da sole e gioielli, che arriverà nei negozi a settembre.

Il binomio modella-stilista non è cosa nuova (basti pensare a Gigi Hadid che collabora con Tommy Hilfiger disegnando capsule), ma è raro e degno di nota che una ragazza così giovane come Kaia prenda in mano la matita e si metta a disegnare.

Un consiglio quindi, tenete gli occhi puntati su di lei, ne vedremo delle belle. E le vedremo molto presto.