Oscar vinto, rubato e ritrovato in poche ore a Frances McDormand, premiata come Migliore Attrice per 3 manifesti a Ebbing e derubata al Governors Ball

Frances McDormand è stata derubata dell'Oscar appena vinto durante il Governors Ball, la grande festa dove si spostano tutti i protagonisti della notte degli Academy una volta finita la cerimonia di premiazione (e dove vengono personalizzati gli Oscar vinti con i nomi di chi li ha ricevuti).



La statuetta ottenuta grazie all'interpretazione in 3 manifesti a Ebbing, Missouri, è stata rubata dal tavolo dove Frances stava chiacchierando - ha tweettato una giornalista del New York Times presente in sala.

«Un uomo ha preso l'Oscar ed è corso via».

Per fortuna poco dopo «Gary Oldman (il vincitore del premio come Migliore Attore, ndr) l'ha bloccato e ha ripreso la statuetta, mentre il ladro è riuscito a sparire tra la folla».

L'attrice, secondo il racconto della fonte, avrebbe detto alla security di lasciarlo andare.

Il portavoce dell'attrice non ha confermato le voci secondo cui Frances sarebbe stata vista piangere temendo di non ritrovare la statuetta, ma ha rilasciato una dichiarazione di happy ending singolare a USA Today:

«Frances e il suo Oscar si sono felicemente ritrovati e hanno festeggiato mangiando un hamburger insieme da In-N-Out».

Chi ha rubato l'Oscar di Frances McDormand

Nel frattempo la polizia di Los Angeles ha comunicato l'arresto di Terry Bryant, fermato alle 11:50 e a cui è stata fissata una cauzione di 20mila dollari.

In un video postato su Facebook si vede Bryant baciare la statuetta dicendo «Questo è mio! Ce lo siamo meritati stanotte, baby. Governors ball, baby! Chi vuole farmi le congratulazioni?»



L'uomo, che dai profili social è risultato essere ossessionato dalle celebrity, si è attardato al party con l'Oscar rubato in mano, sostenendo con alcune persone vicino a cui si trovava di averlo vinto «per la musica».

Successivamente, fermato dalla polizia, ha dichiarato di aver trovato la statuetta al bar.

Non è chiaro come sia riuscito a partecipare all'evento, ma aveva un biglietto regolare ed era stato anche agli Screen Actor Guild Awards e all'ultima edizione dei Golden Globes.