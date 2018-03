Mostre, party, food e concerti: gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano in questo freddissimo weekend di fine febbraio

L'ultimo weekend di febbraio sarà sotto la morsa del freddo siberiano a Milano.

Ma questo non fermerà i fashion addicted in giro senza calze durante la settimana della moda e chiunque vorrà approfittare del fine settimana per svagarsi un po', tra mostre, party, presentazioni ed eventi.

Tra moda, musica, food e beauty, ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Knam Chocolate Experience

Una maratona in compagnia del celebre chef e del suo cioccolato, alla scoperta di ricette speciali e segreti, oltre che naturalmente di assaggi.

Fino a domenica 25 febbraio, Knam sarà presente da Presso Porta Nuova con live showcooking in compagnia di celebrity, menu degustazione e brunch a tema.

Gli showcooking sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, mentre i workshop sono a numero chiuso e a pagamento.

Per il programma completo basta consultare il sito.

Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001

In occasione della Fashion Week inaugura a Palazzo Reale il progetto ideato e curato da Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi che celebra il Made in Italy nei suoi momenti di massimo splendore e celebra il sessantesimo anniversario della Camera Nazionale della Moda Italiana.



Una mostra e un libro che attraversano una costellazione di temi, più che un percorso cronologico, seguendo una lettura critica che tiene insieme le diverse istanze della cultura e della moda nei 30 anni presi in considerazione.

La mostra sarà visitabile fino al 6 maggio.



Run4Me Lierac



Continua il programma di allenamento dedicato all'universo femminile in vista della corsa Lierac Beauty Run di giugno.

Sabato mattina sarà la volta del fitness. Tutte le iscritte potranno partecipare alle sessioni di training presso la Hard Candy Fitness Milano, che questa settimana propone una lezione di Total Body, che combina una parte aerobica ad una serie di esercizi dedicati alla tonificazione del corpo.







Mi Ami Ora

Il Mi Ami Festival torna nella versione invernale con un doppio appuntamento diviso in due weekend.

Dopo quello della scorsa settimana, sarà il Fabrique ad ospitare la manifestazione sabato 24 febbraio.

Sul palco: Ghemon, Rkomi, Night Skinny, Ensi. A chiudere i dj set di G.Quagliano e Giad.

Artistar Jewels



Dal 22 al 25 febbraio Palazzo Giureconsulti ospita l'appuntamento dedicato agli amanti del gioiello.

Oltre 170 designer, provenienti da oltre 30 Paesi, presenteranno più di 450 creazioni realizzate da artisti affermati e creativi emergenti. L'ingresso alla mostra è gratuito.

Ad arricchire l’esposizione ci saranno le creazioni di tre protagonisti del mondo dell’arte e del gioiello contemporaneo: l’artista concettuale giapponese Yoko Ono; il belga Pol Bury e l’artista parigino Faust Cardinali.

Gelati in limited edition

In occasione della settimana della moda Gusto 17 (in via Savona 17) lancia tre gelati dedicati ai colori iconici della moda internazionale.

Dal Blu Lanvin all’Arancione Hermès fino al Verde Carven, che rendono omaggio rispettivamente a Jeanne Lanvin, Émile-Maurice Hermès e Carmen de Tomasso, nota come Carven.

Mangasia

Apre giovedì 22 febbraio nella Villa Reale di Monza la rassegna internazionale sul fumetto asiatico.

L’esposizione arriva nel capoluogo lombardo dopo l’anteprima mondiale di Roma e presenta un’ampia selezione di tavole originali e volumi di fumetti provenienti da tutta l’Asia che di rado hanno oltrepassato i confini dei loro paesi di origine.

Mangasia si concentra inoltre sul processo creativo che sottende alla produzione di un fumetto, offrendo in visione le sceneggiature, gli schizzi e i layout delle pagine finite.

La mostra sarà visitabile fino al 3 giugno.

Sushi da passeggio

Che andiate di fretta per la settimana della moda o che abbiate voglia di fare due passi nonostante il freddo o banalmente perché avete voglia di provare un nuovo take away, dirigetevi in zona Paolo Sarpi, per la precisione da Fusho.

Qui troverete il sushi burrito, dall'unione del burrito messicano e la cucina giapponese. Il risultato è un rotolo di alga preparato al momento con all'interno ingredienti di prima scelta, dal riso macrobiotico al pesce, abbattuto e certificato dai fornitori.

A questi si aggiungono salse e ingredienti più particolari che cambieranno di volta in volta a seconda della stagionalità.



Flower Power



Venerdì 23 torna ai Magazzini Generali il party floreale ispirato agli anni Settanta organizzato in collaborazione con Vodka Ciroc.



Il locale di via Pietrasanta si trasformerà in un paradiso per hippie, animato da spettacoli di luci e fumi, costumi scenici e scenografie a tema.

Non solo una serata in cui ballare, ma un vero e proprio show per divertirsi fino all'alba.







Remedy Week



Fino al 24 febbraio Comfort Zone presenta l'iniziativa dedicata a rinnovare e proteggere la pelle sensibile o sensibilizzata.



Si tratta di una promozione per consentire di provare, a un prezzo speciale, la linea Remedy, le cui formule delicate e ricche di principi attivi di origine naturale calmano la neuroinfiammazione e incrementano la capacità difensiva della barriera cutanea.