Dai mercatini alla musica alle mostre: ecco dieci idee per decidere cosa fare a Milano durante il weekend del 20 e 21 Gennaio 2018

Sarà un weekend da assaporare a piccoli passi quello che si appresta a vivere Milano.

Un fine settimana per riprendersi dalla frenesia lavorativa e ricaricarsi con tante proposte che uniscono gusto, arte, shopping e musica.

Per i più attivi ci sarà anche un po' di sport e qualche festa da non perdere.

Basta solo scorrere le nostre proposte e organizzare al meglio le giornate.

(Continua sotto la foto)

David Guetta live

Sabato 20 gennaio David Guetta arriva in Italia, al Mediolanum Forum di Assago, con il suo show fatto di luci, laser e visual, per una festa a 360°.

Il dj riproporrà i suoi più grandi successi, quelli che lo hanno reso noto in tutto il mondo e le collaborazioni con Rihanna, Madonna, Lady Gaga e Justin Bieber.

Appuntamento alle ore 21.





Run4Me Lierac

Sabato 20 gennaio riparte il programma di allenamento dedicato all'universo femminile in vista della corsa Lierac Beauty Run di giugno.

Saranno 16 in totale gli appuntamenti, suddivisi fra 10 di running, ai Giardini Indro Montanelli, e 6 di fitness, in collaborazione con la palestra Hardy Candy Fitness di piazza Repubblica.

Ad accompagnare le aspiranti runner Lucilla Andreucci, campionessa azzurra di maratona, affiancata da Matteo Guidotti.

Novità di questa edizione anche 4 aperitivi dedicati alle donne e focalizzati sul mondo beauty, con la presenza degli esperti Lierac & Phyto, e su una sana alimentazione, grazie alla partnership con Fondazione Umberto Veronesi.

In più speciali sessioni di Mental e Life Coaching.

Dettagli sul sito.

East Market

Torna anche nel 2018 il mercatino vintage meneghino ispirato a quelli dell'East London e dedicato a collezionisti e appassionati.

Domenica 21 gennaio oltre 250 espositori si daranno appuntamento nel design district di Lambrate, tra via Ventura e via Massimiano, per proporre ogni tipo di articolo, dalla moda ai libri, fino ai complementi d'arredo.

Come sempre non mancheranno la zona dedicata ai vinili e ai videogiochi, il Diner, musica e dj set.

Brunch di solidarietà



Il 21 gennaio, dalle 11 alle 14, Hotel Milano Scala ospita un brunch a scopo benefico per raccogliere fondi per l’Associazione del Giro d’Italia di Handbike.



Parte del ricavato del brunch verrà devoluto all’Associazione del Giro d’Italia di Handbike, associazione che ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione del ciclismo ed in particolare si dedica all’organizzazione di gare per atleti disabili.



I partecipanti riceveranno in omaggio il calendario Hollywoodland2018 firmato dalla ex velina e attrice Vera Atyushkina, madrina e testimonial della manifestazione e realizzato dal fotografo internazionale Enrico Ricciardi.



Abitare in mostra



Fino al 2 aprile la Triennale ospita la mostra 999. Una collezione di domande sull’abitare contemporaneo, a cura di Stefano Mirti.



Un'esposizione che indaga i concetti di casa, abitare e senso di dimora, attraverso la collaborazione di più di 50 co-curatori che hanno messo in tavola le loro competenze (tra artisti, progettisti, ricercatori e attivisti).



L'idea è quella di «coinvolgere il pubblico in maniera interattiva e partecipata grazie a una serie di ambientazioni fisiche, digitali e social. Una mostra dove è vietato ‘non toccare’, uno spazio di conversazione, arricchimento, scambio».











Kerri Chandler ai Magazzini

Kerri Chandler arriva in Italia venerdì 19 gennaio per un grande live ai Magazzini Generali, anticipato da dj set di Antonio D'Amato.

Per chi non lo conoscesse, Chandler è universalmente riconosciuto come uno dei padri fondatori della musica deep house.

Il suo stile, nonostante gli anni, rimane sempre riconoscibile per quella sua capacità di combinare momenti soul a ritmiche dure e suoni elettronici.

Salone della Cultura

Sabato 20 e domenica 21 torna al Superstudio Più quello che una volta era il Salone Internazionale del Libro Usato, ribatezzato ormai Salone della Cultura.

Due giorni per scoprire le novità editoriali o ammirare libri rari e da collezione.

Ad attendere i visitatori, infatti, volumi antichi, libri introvabili e ormai fuori catalogo, ma anche attività e laboratori.

Per i giovani scrittori, inoltre, grazie alla collaborazione tra Mediagraf Spa e la Xerox Spa, sarà possibile stampare gratuitamente dieci copie del proprio libro.

Il mese del carciofo

Dopo le abbuffate natalizie e le scorte dolciarie della befana c'è bisogno di un po' di sana alimentazione detox.

Ecco perché Obicà propone per tutto gennaio, oltre al solito menu, uno speciale ingrediente, leggero e ipocalorico: il carciofo.

Per tutto il mese sarà possibile assaporarlo con un menu ad hoc che lo vedrà proposto in purezza con la Mozzarella di Bufala Campana Dop, al forno sotto forma di tortino e anche con la pasta.











Mercatino Antiquario di Brera

Passeggiare per le stradine di Brera ammirando oggetti d'altri tempi.

È quello che potrete fare questo weekend, nella giornata di domenica 21, grazie al Mercatino Antiquario di Brera, l'appuntamento che raccoglie decine di espositori, tra via Fiori Chiari, via Madonnina e via Formentini, che proporranno porcellane, orologi, alta bigiotteria e creazioni artigianali d'antan.

Dalle 9 alle 19.



James Taylor Quartet al Blue Note

Uno dei gruppi più amati della scena jazz torna al Blue Note proponendo il loro stile inconfondibile, grazie alla commistione di soul, funk, jazz e R'n'B.

Appuntamento venerdì 19 e sabato 20 per due concerti con doppio spettacolo, alle 21 e alle 23,30.

In scaletta i grandi classici degli spy movie riarrangiati, e poi la rivisitazione della colonna sonora di Blow Up e della sigla di Starsky e Hutch.