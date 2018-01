Musica, arte, mercatini: ecco dieci idee per decidere cosa fare a Milano durante il fine settimana del 13 e 14 Gennaio 2018

A Milano nel weekend non si può certo dire che ci si annoi. La scelta fra eventi, mostre, aperitivi, spettacoli , shopping e momenti di relax è sempre piuttosto ampia.

E questo fine settimana non è da meno. I divano-dipendenti dovranno arrendersi e lasciare a casa la copertina per non perdersi quello che succede fuori dal calore di casa, complici anche le temperature non troppo rigide.

Allo stesso modo, chi è sempre alla ricerca di nuovi stimoli avrà pane per i suoi denti.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Milano nel weekend.

Black Future Social Club

Sabato 13 e domenica 14, dalle 18, Base Milano si trasforma nel locale del futuro, quello in cui tutti sono influencer e si comunica a suon di hashtag. L'idea è di Netflix, per celebrare l'uscita della quarta stagione di Black Mirror.

«L'ingresso è riservato a chi ha più di mille follower su Instagram», si legge nella presentazione.

Ma se non li avete «non preoccupatevi: al BFSC scoprirete che diventare influencer al giorno d’oggi è più facile di quanto pensiate. Non servono selfie super ritoccati, non dovete pubblicizzare prodotti».

Musica dal vivo



Sabato 13 gennaio sarà una giornata all'insegna della musica.



Alla Feltrinelli di Piazza Piemonte si ballerà e canterà insieme a Cosmo, che alle 18 presenta il suo nuovo album Cosmotronic e per l'occasione ha deciso di mettere in piedi anche un djset.



A seguire, al Teatro degli Arcimboldi, Fiorella Mannoia celebra l'ultima tappa del suo tour Combattente, per la quinta replica milanese prima della partenza alla volta di Broadway, dove canterà al Town Hall per il suo primo live in carriera a New York.







Tiziano a Milano



Ultima chiamata per chi vuole ammirare l'opera scelta dal Comune di Milano come regalo di Natale per i cittadini, da ammirare gratuitamente.



Fino al 14 gennaio la sala Alessi ospiterà la Sacra conversazione 1520 (Pala Gozzi), realizzata da Tiziano e proveniente dalla Pinacoteca Civica di Ancona.

I visitatori potranno ammirare il capolavoro anche dal retro, dove si trovano degli schizzi a matita che raffigurano varie teste e rappresentano probabilmente il bozzetto per la prima stesura del dipinto.

Falò di Sant'Antonio

Ogni tanto è bello anche riprendere le vecchie tradizioni, proprio come avviene alla Cascina Nosedo, dove si rinnova la celebrazione di Sant'Antonio Abate con una giornata in tipico stile medievale.

Sabato 13 gennaio si costruiranno archi, si potranno ammirare sfide di tiro con gli arcieri della Compagnia Bianca e si ballerà al ritmo delle danze popolari.

Al tramonto, poi, il grande falò, accerchiato da fiumi di vin brulé e tè caldo.

La giornata è organizzata dall'Associazione La Strada, che si occupa di persone in difficoltà, promuovendo accoglienza, educazione e aggregazione.

Appuntamento dalle 15 alle 19. L'ingresso è gratuito

Il mondo dei Lego da vivere

Sta facendo sognare grandi e piccini la mostra realizzata a Palazzo Giureconsulti e visitabile per l'ultimo weekend, fino al 14 gennaio.

City Booming Milano è una vera e propria metropoli di mattoncini e personaggi gialli, composta da più di 7 milioni di pezzi e seimila figure e realizzata nei minimi particolari.

Un micromondo in cui i Lego compongono case, palazzi, ma anche monumenti e personaggi celebri, dall'Incredibile Hulk a Indiana Jones.

Vecchi libri in Piazza



Domenica 14 gennaio torna la manifestazione che porta in piazza Diaz un esercito di volumi storici, tra rarità, libri antichi, edizioni pregiate e da collezione.



Le bancarelle si estenderanno da Piazza Diaz fino a Piazza Duomo, passando per via Baracchini e via Gonzaga. Il tema scelto per i volumi in esposizione è quello degli Anni '60.







Weekend al cinema



Le feste saranno anche finite, ma nelle sale continuano ad arrivare nuove pellicole tutte da vedere. Soprattutto perché iniziano a uscire i film di cui sentiremo parlare in vista degli Oscar di febbraio.



È il caso di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che si è già aggiudicato il Golden Globe come miglior film e migliore attrice protagonista o come Tutti i soldi del mondo, che segna il ritorno del grande Ridley Scott, con un cast formidabile formato da Michelle Williams, Mark Wahlberg e Christopher Plummer.



Tra gli italiani da non perdere Benedetta Follia, ultimo lavoro di Carlo Verdone affiancato da Ilenia Pastorelli in una commedia tutta social e risate, e Il ragazzo Invisibile - Seconda Generazione, sequel del fortunato film di Gabriele Salvatores alle prese con un giovane supereroe.



Musica Maestri

Domenica 14 gennaio, nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano si terrà il consueto concerto gratuito che vede esibirsi gli insegnanti della scuola di musica.

Protagonisti di questa edizione Alessandro Travaglini al clarinetto e Giovanni Grosskopf al pianoforte.

In scaletta: C. Saint-Saëns, Sonata op. 167 per clarinetto e pianoforte; D. Milhaud, Sonatina op. 100 per clarinetto e pianoforte; C. Debussy, Petite pièce per clarinetto e pianoforte e Première Rhapsodie per clarinetto e pianoforte; F. Poulenc, Sonata per clarinetto e pianoforte.





Mercatino Nerd



Tutte le domeniche di gennaio il Nemiex Club di via Pitteri organizza un aperitivo geek, per tutti gli amanti di videogiochi, fumetti, action figures, film, anime e giochi, con tanto di mercatino aperto a tutti.



L'idea è quella di mettere in contatto i nerd meneghini, offrendo loro la possibilità non solo di comprare, ma anche di vendere e scambiare.



A disposizione anche sale gaming con postazioni console e cabinati arcade.



In particolare questa domenica, 14 gennaio, si terrà un'edizione speciale in tema retrò.



L'ingresso è libero.







Nightlife

Sarà un weekend all'insegna della nostalgia anche in discoteca, con due serate in particolare che ci riportano indietro nel tempo.

All'Alcatraz sabato 13 si balla con la Zarro Night al ritmo degli Eiffle65, che con Blue hanno battuto ogni record e che riporteranno in pista i loro successi e il meglio della musica anni '90.

E se non ne avete abbastanza, sempre sabato 13, al Circolo Magnolia, ci penseranno altri due mostri sacri del periodo a farvi ballare fino all'alba, i Datura, con il live set per Pezzi da 90.