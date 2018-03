Dall'arte allo street food passando per libri, brunch e shopping: ecco dieci idee per decidere cosa fare questo fine settimana a Milano

Penultimo weekend d'inverno a Milano. Le giornate hanno già iniziato ad allungarsi e si moltiplicano le iniziative in giro per la città (anche se questo fine settimana il meteo è avverso).

Si va dalla cultura, tra libri, fumetti, fotografia e musica, al divertimento, con feste fino a tarda notte e street food.

Senza dimenticare il classico shopping e i momenti di relax.

Se siete in cerca d'ispirazione, ecco la nostra selezione di cose da fare nel fine settimana.

Mia Photo Fair

Dal 9 al 12 marzo The Mall Milano, in zona Porta Nuova, ospita l'ottava edizione della fiera dedicata alla fotografia.

I quattro giorni di mostra, con 130 espositori, di cui 90 gallerie, fanno della manifestazione di quest'anno la più grande della sua storia.

In più, per chi fosse interessato ad approfondire, incontri su psicanalisi e collezionismo, con la partecipazione di docenti, ricercatori e critici.

E poi: interviste a coppie di collezionisti, unite dall'amore e dalla passione per la fotografia, focus sul fotogiornalismo e l'analisi di libri fotografici.

Hop Hop Street Food

I food truck con prelibatezze da ogni parte d'Italia e del mondo sono già pronti.

Dal 9 all'11 marzo a Sesto San Giovanni arriva la manifestazione dedicata al cibo da passeggio, tra specialità regionali ma anche spagnole, brasiliane e argentine. Senza dimenticare birra artigianale e musica.

Ingresso libero. Orari: dalle 10,30 alle 24.

Tempo di Libri



La Fiera Internazionale dell'Editoria cambia location e arriva fino al 12 marzo a Fieramilanocity, nei padiglioni 3 e 4.

Oltre 30mila metri quadrati per proporre le novità del settore e far dialogare lettori e scrittori.

Cinque le aree tematiche individuate per l'edizione di quest'anno: Donne, Ribellione, Milano, Libri e Immagine, Mondo digitale.



Tanti gli ospiti che interverranno agli incontri, da Ferruccio De Bortoli a Pupi Avati, da Gianrico Carofiglio a Carlo Cracco. E poi ancora: Milena Gabanelli, Michelle Hunziker, Philippe Daverio, Concita De Gregorio, Nino Frassica e tanti altri.



Wunder Mrkt



Torna Sabato 10 e domenica 11 aprile il mercatino delle meraviglie in versione Spring Edition.

Dalle 11 alle 21 la Fabbrica Orobia ospita oltre 100 espositori selezionati che proporranno creazioni artigianali, articoli vintage, oggetti di design, d'arte, antiquariato e modernariato, pezzi da collezione.

Il tutto accompagnato, come sempre, da workshop, cibo, drinks e musica. Ingresso libero.

Nuovi brunch da provare



Da domenica 11 marzo, la seconda domenica di ogni mese, Lineauno Bistrò di Ibis Milano Centro organizza, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, il Family Animation Brunch.

I bambini fino a 12 anni potranno divertirsi tra laboratori creativi, giochi di gruppo e letture di fiabe, mentre i genitori potranno rilassarsi e assaggiare piatti caldi e freddi e crostate artigianali, con un occhio di riguardo per le pietanze americane.



La premiata Focacceria Manuelina, invece, nel suo corner all'interno della Rinascente, propone il suo brunch alla genovese con focaccia di Recco, focaccia pizzata e una versione gourmet.



Ogni sabato e domenica dalle 10 alle 16.







Matthieu Mantanus al Base



Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 marzo sul palco del locale di via Bergognone arriva uno dei musicisti più eclettici del momento, in grado di fondere musica classica ed elettronica.

Matthieu Mantanus e il suo computer arrivano a Milano per proporre BachBox, un viaggio tra la destrutturazione delle variazioni Bach, le immagini, i suoni e i rumori delle nostre vite iper-connesse.











Notte bianca in Triennale



Venerdì 9 la Triennale organizza una serata speciale, 9h 9' 9'', cioè nove ore, nove minuti e nove secondi per vivere il polo espositivo tra mostre, esibizioni, eventi e dj set.



Si comincia alle 21 al Teatro dell’Arte della Triennale con il live di Lavascar.

Intanto, rimarranno aperte dalle 21 alle 2 di notte le mostre in corso, mentre dalle 2 alle 6,09 del mattino si ballerà al ritmo di musica elettronica e non solo.







Cartoomics 2018



Torna anche quest'anno, dal 9 all'11 marzo, la manifestazione dedicata al mondo dei cartoni animati, dei video giochi e dei fumetti.



Arricchita da un intero padiglione in più per un totale di oltre 45mila mq, Cartoomics celebra il venticinquesimo anniversario con un’edizione ancora più ricca di appuntamenti dedicati a ogni settore dell’intrattenimento, della cultura e dello spettacolo disegnato.

Tra questi, sabato e domenica, quelli organizzati dal Settimanale Topolino, che organizza due appuntamenti con gli artisti Disney per imparare come nasce un fumetto.



LabyrinTEA

Fino al 13 marzo all'Arco della Pace un'installazione che porta nel cuore di Milano un labirinto in realtà aumentata.

All'interno della struttura, infatti, le piante (vere) fanno da sfondo alle proiezioni (virtuali) possibili grazie all'utilizzo dei nuovissimi Microsoft HoloLens, degli occhiali/visore forniti del primo computer olografico al mondo in grado di dare forma a una realtà mista, in cui il mondo reale si fonde con ologrammi virtuali.

A ingannare i sensi, poi, i profumi che vengono rilasciati contemporaneamente alla proiezione delle diverse piante virtuali: quindi passando a fianco del roseto si sentirà profumo di rose, e a fianco della pianta di limoni quello inconfondibile degli agrumi e dell'estate.



Dietro l'evento, Fuzetea, il nuovo tè freddo Coca Cola che propone la fusione del gusto del tè con quello della frutta, delle erbe o dei fiori (Limone e lemongrass, Pesca e rosa, Mango e camomilla) e che si potrà assaggiare in loco.

L'esperienza è aperta a tutti e gratuita.



Orari: tutti i giorni dalle 12:00 alle 20:00.

Scatti a fin di bene



Oltre 140 fotografie scattate da 13 adolescenti di Amatrice di età compresa tra i 14 e i 19 anni, sopravvissuti al terremoto dell’agosto 2016.



Torna per il quarto anno la mostra di fotografia sociale di Riscatti Onlus, dall'emblematico titolo Da Zero, al PAC Padiglione di Arte Contemporanea dal 9 al 18 marzo.



Le istantanee esposte saranno come sempre messe in offerta e parte del ricavato sarà utilizzato per allestire il centro giovanile del borgo del Reatino distrutto dal terribile sisma di due anni fa.